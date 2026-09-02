Mariel Fernández: “En Moreno es una decisión política fortalecer la industria”

En el Día de la Industria, la intendente destacó el aporte de las empresas y los trabajadores al desarrollo nacional. Además, reafirmó el acompañamiento municipal a las pymes y cuestionó las políticas productivas del Gobierno nacional.
Municipales02 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La intendente de Moreno, Mariel Fernández, reafirmó el compromiso de su gestión con el desarrollo industrial, el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas y la generación de condiciones que favorezcan nuevas inversiones en el distrito.

Mariel

En el marco del Día de la Industria, Fernández agradeció a quienes forman parte del entramado productivo y destacó su aporte a la generación de puestos de trabajo.

“En el Día de la Industria agradecemos a quienes producen, generan trabajo y todos los días aportan al desarrollo de nuestro país”, expresó mediante sus redes sociales.

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El acompañamiento de Moreno a las pymes

La jefa comunal aseguró que el fortalecimiento de la industria constituye una definición política de su administración y señaló que el Municipio busca acompañar a las empresas que ya funcionan en el distrito y promover la llegada de nuevos emprendimientos.

“En Moreno es una decisión política fortalecer la industria. Acompañar a nuestras pymes, impulsar la radicación de nuevas empresas y generar las condiciones para que la producción crezca es también construir más oportunidades para toda la comunidad”, manifestó.

Fernández vinculó el crecimiento de la actividad productiva con la generación de empleo y el desarrollo local. En ese sentido, planteó la necesidad de sostener un modelo nacional que articule la industria con el sistema científico, tecnológico y universitario.

La intendente también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional, al que responsabilizó por debilitar la producción y el empleo argentino.

“Frente al gobierno nacional que debilita la producción y el trabajo argentino, queremos una Argentina con industria, ciencia, tecnología, universidades y valor agregado a nuestros recursos”, concluyó Fernández.

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