La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las elecciones legislativas nacionales de 2025 redujo apenas un 3% el gasto electoral respecto de los comicios de medio término de 2021, cuando se realizaron las primarias y la elección general.

El ahorro entre ambos procesos fue de $14.478 millones a valores constantes de 2025, una cifra equivalente a aproximadamente US$9,5 millones. El resultado quedó lejos de la estimación oficial de más de US$200 millones utilizada por el Gobierno para promover la eliminación de las PASO.

Los datos surgen del estudio “Políticas electorales en Argentina: informe ciudadano”, elaborado por la Fundación Éforo. El trabajo reconstruyó la evolución del gasto público destinado a los partidos políticos y a la organización de elecciones entre 2007 y 2026.

Según el informe sobre políticas electorales, durante 2025 el Estado destinó $468.083 millones a la actividad partidaria y al desarrollo de los comicios legislativos. En 2021, ese monto había alcanzado los $482.561 millones, medido también en valores constantes del último año.

La diferencia fue limitada pese a que en 2025 se realizó una sola jornada electoral nacional, frente a las dos instancias desarrolladas cuatro años antes.

La logística absorbió buena parte del ahorro

El crecimiento de los costos logísticos fue uno de los principales factores que impidió una reducción mayor. El servicio prestado por el Correo Argentino demandó $225.113 millones durante las elecciones de 2025 y representó el 48% del gasto electoral total.

Ese monto fue el más elevado de la serie histórica analizada por la fundación, incluso por encima de períodos en los que se desarrollaron tres jornadas nacionales por la realización de primarias, elecciones generales y balotaje.

En los años presidenciales con segunda vuelta de 2015 y 2023, el costo logístico había promediado $190.797 millones. En las elecciones legislativas con PASO de 2017 y 2021, en tanto, el promedio fue de $183.687 millones.

El incremento registrado durante 2025 compensó buena parte del ahorro generado por la eliminación de una instancia electoral.

Qué gastos sí disminuyeron

La suspensión de las PASO produjo una reducción en las transferencias destinadas a la impresión de boletas, los aportes extraordinarios de campaña y el operativo de seguridad del Comando General Electoral.

Esos conceptos cayeron $129.652 millones en comparación con las elecciones presidenciales de 2023. Sin embargo, el efecto final sobre el gasto total quedó limitado por el mayor costo de la logística y por otros componentes estructurales del sistema electoral.

El estudio también comparó las legislativas de 2025 con las de 2009, las últimas realizadas antes de la implementación de las PASO. A precios constantes de 2025, aquellos comicios demandaron $296.967 millones.

De esta forma, las elecciones legislativas de 2025 resultaron un 58% más costosas en términos reales que las de 2009, aunque en ambos años se realizó una única jornada nacional.

El financiamiento permanente de los partidos

El relevamiento también detectó una fuerte reducción del Fondo Partidario Permanente, destinado al funcionamiento institucional de las fuerzas políticas fuera de los períodos de campaña.

Ese fondo pasó de un equivalente a $34.999 millones en 2015 a $402 millones en 2025, siempre en valores constantes. Para 2026, el crédito inicial contemplado fue de $354 millones.

La Fundación Éforo señaló que el gasto electoral presenta una marcada rigidez a la baja y planteó la necesidad de contar con información más detallada sobre su composición. El trabajo fue elaborado con datos de Presupuesto Abierto, el Presupuesto Nacional, el Ministerio del Interior y el INDEC.

Los resultados se conocen mientras el Gobierno busca avanzar en el Congreso con la eliminación definitiva de las PASO antes de las elecciones presidenciales de 2027.