“Me toman de tonta”: Bullrich volvió a marcarle la cancha al Gobierno de Milei

Patricia Bullrich volvió a reclamar que las decisiones del Gobierno de Javier Milei se discutan dentro de la mesa política antes de llegar al Congreso. El motivo fue la incorporación de cambios vinculados con la Ley de Emergencia en Discapacidad al proyecto de Presupuesto 2027, un asunto que, según sostuvo, no había sido informado durante las conversaciones previas del oficialismo.

“Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”, afirmó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado durante una entrevista televisiva. Sus declaraciones profundizaron el malestar que ya había expresado durante la jornada por el contenido de la iniciativa.

El planteo de la senadora combinó un cuestionamiento al funcionamiento interno del Gobierno con una advertencia sobre sus consecuencias: introducir modificaciones sin coordinación previa podía complicar las negociaciones parlamentarias y aumentar el rechazo social.

Los cambios que Bullrich no esperaba en el Presupuesto

De acuerdo con su relato, la mesa política se había reunido antes del envío del proyecto y había analizado sus principales números macroeconómicos. Sin embargo, los cambios relacionados con la Emergencia en Discapacidad no formaron parte de esa discusión.

“No puede venir en un Presupuesto algo totalmente distinto a lo que veníamos charlando. Yo quiero ir a una Mesa Política donde las cosas se discutan”, sostuvo.

Bullrich describió la aparición de ese capítulo con una frase: “De golpe viene una bomba atómica”. Según su interpretación, el contenido alteraba lo que el oficialismo venía negociando con distintos sectores de la oposición.

La senadora señaló que los diputados se encontraron con esas modificaciones durante la madrugada, pocas horas antes de comenzar las discusiones en comisión. Para entonces, explicó, ya existían conversaciones con sectores aliados para intentar construir acuerdos.

Un “error no forzado” que podía complicar las mayorías

Bullrich calificó lo ocurrido como un “error no forzado” y defendió la mesa política como un espacio para evaluar la viabilidad de las iniciativas oficiales en el Congreso. Su reclamo apuntó a que allí se anticipen los puntos capaces de reunir apoyos y aquellos que puedan dificultar la construcción de mayorías.

“Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan, porque si no se discuten antes, después el Gobierno, el país paga un montón de costos”, sostuvo.

El cuestionamiento llegó mientras el Presupuesto 2027 iniciaba su recorrido parlamentario y el oficialismo buscaba sostener los acuerdos necesarios para avanzar con su agenda. Para la senadora, la falta de coordinación podía afectar ese trabajo legislativo.

Ante la consulta sobre una eventual responsabilidad del Ministerio de Economía, evitó señalar públicamente a una persona. Dijo que no quería “ponerlo en cabeza de nadie”, aunque indicó que el proyecto presupuestario surgía de esa cartera.

La advertencia sobre las familias y el rechazo social

La jefa del bloque también puso el foco en cómo podían ser recibidas las modificaciones en un área sensible. “¿Y la gente qué va a pensar? Que el Gobierno es totalmente insensible”, planteó.

Bullrich aclaró que no defendía mantener todo el esquema vigente sin cambios. Señaló que existían irregularidades que debían revisarse, pero sostuvo que esa tarea debía contemplar la situación de las familias que dependen de las prestaciones por discapacidad.

“Lo que tenemos que hacer es seguir el camino que nos dio resultados y no el camino que nos puso aislados de la sociedad”, afirmó.

Al reivindicar su participación en las decisiones, recordó: “Yo soy la jefa del bloque de senadores”, y remarcó que “uno tiene que entender que hay temas que se pueden discutir”.

Después reforzó su posición con un mensaje en X: “Llevo mi lugar tatuado en la piel: verdad, diálogo y decisión”.