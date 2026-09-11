Otra fuga alimenta a Gebel y agranda las grietas de LLA bonaerense

Dante Gebel.

La estructura bonaerense de La Libertad Avanza volvió a perder una dirigente con representación institucional. Solana Marchesán, concejal de Pilar y una de las primeras ediles que tuvo el espacio libertario en el país, anunció su salida y confirmó que continuará su actividad política dentro de Consolidación Argentina, el armado que encabeza Dante Gebel.

El portazo se agrega a una cadena de rupturas que viene atravesando concejos deliberantes de distintos puntos de la Provincia y que obliga a la conducción de Sebastián Pareja a administrar una creciente dispersión territorial.

Marchesán formalizó su decisión mediante una carta abierta en la que buscó diferenciar el abandono de la estructura partidaria de una renuncia a las ideas que la llevaron a involucrarse en política. “Hoy cierro mi etapa en La Libertad Avanza. No dejo mis ideas ni las convicciones que me trajeron hasta acá”, sostuvo.

Marchesán formalizó su decisión mediante una carta abierta.

El mensaje incluyó cuestionamientos al funcionamiento interno del espacio. La dirigente afirmó que con el tiempo “cambiaron estructuras, prioridades y formas de hacer política” y dejó otra definición dirigida a la lógica de conducción: “No voy a confundir lealtad con obediencia, ni disciplina con silencio”.

Pilar, otra interna que terminó en ruptura

La salida tuvo meses de gestación. Marchesán había ocupado un lugar central en el armado libertario de Pilar, pero las tensiones crecieron durante la conformación de las listas legislativas de 2025 y volvieron a profundizarse este año.

La reorganización impulsada por la conducción provincial terminó ubicando a María Ratti Repetto, cercana al sector referenciado en Martín Menem y Karina Milei, al frente de la coordinación política local. Esta semana, el desplazamiento se extendió al Concejo Deliberante: Ratti Repetto fue designada para reemplazar a Marchesán en la presidencia del bloque de LLA.

El recambio estuvo acompañado por un comunicado de tono duro. Desde la bancada libertaria prometieron enfrentar a quienes “negocian sus convicciones por conveniencia política” y a quienes “traicionan el mandato” de los vecinos.

Ratti Repetto asumió la presidencia de La Libertad Avanza en el Concejo de Pilar.

En paralelo, Sebastián Neuspiller, concejal del PRO, decidió disolver el interbloque “Cambiemos por la Libertad” que compartía con Marchesán desde hacía cuatro años y pasó a conformar el monobloque “Juntos por Pilar”. El movimiento volvió a mostrar las dificultades para sostener en el plano municipal la sociedad entre LLA y el macrismo, aun cuando ambas fuerzas buscan mantener canales de negociación hacia 2027.

Marchesán, finalmente, eligió otra terminal. “Desde Pilar comienzo una nueva etapa en Consolidación Argentina, acompañando la construcción que encabeza Dante Gebel”, comunicó.

Gebel vuelve a captar dirigentes que salen de LLA

El salto también fortalece una tendencia que ya había aparecido en otros municipios. Consolidación Argentina viene ampliando su representación bonaerense mediante incorporaciones de dirigentes locales y concejales que rompieron con el espacio libertario.

Uno de los antecedentes más claros se produjo en Escobar, donde Mariana Huber dejó LLA y conformó un monobloque bajo el sello de Gebel. Antes habían seguido un camino similar Luis Vivas, en Villa Gesell, y Patricia Heltner y Cristian León, en Mar Chiquita.

El armado también ganó estructura propia en San Pedro, donde sectores vecinalistas avanzaron bajo el nombre de Consolidación Argentina y comenzaron a articular una red de dirigentes y concejales del norte bonaerense.

El bloque de Rivas, De Rosa y Negrete en San Pedro pasó a llamarse Consolidación Argentina.

De esa manera, el espacio de Gebel empieza a acumular presencia institucional sin haber atravesado todavía una elección provincial propia. Buena parte de ese crecimiento se nutre, hasta ahora, de dirigentes que buscan salir de LLA sin necesariamente romper con todas las banderas que originalmente los acercaron al mileísmo.

Un mapa de rupturas que ya excede un distrito

El caso de Pilar llega apenas después de otra salida que golpeó al armado libertario. En Zárate, el exfutbolista Oscar Ahumada abandonó el partido seis meses después de incorporarse y cuando trabajaba para competir por la intendencia. Su decisión quedó atravesada por las tensiones que generó el acercamiento entre LLA y el PRO local.

Antes, en Navarro, Soledad Lozano también había dejado la bancada libertaria. “No me voy de las ideas. Me aparto de una forma de hacer política con la que ya no me siento representada”, explicó.

La dispersión alcanzó además a La Matanza, Balcarce, Quilmes, San Isidro, Escobar, Junín y otros distritos. Un relevamiento previo contabilizó divisiones, rupturas formalizadas y disputas internas en 38 municipios bonaerenses desde 2023.

Uno de los quiebres de mayor impacto político fue el de Leila Gianni en La Matanza, que además de abandonar la estructura formuló acusaciones sobre presuntos pedidos de aportes salariales en organismos nacionales vinculados al armado partidario.

Pareja intentó contener el escenario mediante la creación del Foro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza, pensado para coordinar posiciones y establecer una línea directa con las bancadas municipales. Sin embargo, los nuevos movimientos muestran que la dificultad para ordenar la tropa territorial persiste.

La salida de Marchesán agrega ahora otra particularidad: no solo representa una nueva baja para LLA, sino que vuelve a alimentar a una fuerza que ya encontró en las fracturas libertarias bonaerenses una de sus principales vías de crecimiento.