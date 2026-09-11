Una nueva estructura turística de Kicillof abrió otro frente con la oposición bonaerense

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Una decisión del gobierno de Axel Kicillof sobre uno de los principales complejos turísticos y patrimoniales de la costa bonaerense abrió un nuevo frente con sectores de la oposición en la Legislatura.

El Ejecutivo creó por decreto la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno que tendrá a su cargo la articulación de proyectos de infraestructura, desarrollo económico, turístico, cultural y urbano en el tradicional sector de Mar del Plata. UCR + Cambio Federal, PRO y La Libertad Avanza salieron a cuestionar la medida, principalmente por la falta de participación institucional del municipio de General Pueyrredón.

La estructura quedó formalizada a través del Decreto 1516/2026, firmado por Kicillof y publicado este jueves en el Boletín Oficial. Su creación apunta a coordinar las diferentes dependencias provinciales que ya funcionan o tienen competencias sobre el conjunto integrado por el Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla y los espacios públicos y equipamientos vinculados.

Mar del Plata.

El Ejecutivo argumentó que la diversidad de organismos involucrados exige una articulación permanente para ordenar proyectos comunes y avanzar con el mantenimiento, la preservación y la puesta en valor del área. Allí tienen intervención, entre otros, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, el Instituto Cultural, la Dirección General de Cultura y Educación y dependencias de Seguridad y Turismo.

El decreto y el esquema que armó la Provincia

La nueva Unidad tendrá un director o directora ejecutiva con rango y remuneración equivalentes a los de un director provincial, que será designado por el ministro de Gobierno. Entre sus tareas estará realizar el seguimiento de planes y programas, coordinar acciones entre las distintas áreas estatales y promover acuerdos de cooperación con organismos públicos, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil.

El decreto creó además una Comisión Asesora permanente con representantes de los ministerios de Gobierno; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Economía; Infraestructura y Servicios Públicos; y Seguridad, junto con el Instituto Cultural, Loterías y Casinos y la Dirección General de Cultura y Educación. A diferencia de la conducción ejecutiva, los integrantes de esa mesa cumplirán sus funciones ad honorem. La norma permite también incorporar representantes de otras jurisdicciones con actuación sobre el complejo.

La Provincia sostiene que el objetivo es superar la fragmentación administrativa en un espacio donde conviven numerosos organismos. La norma plantea un “abordaje integral” y establece entre sus metas el desarrollo sustentable del conjunto urbano-arquitectónico, además de la producción de información técnica que sirva para la planificación y la toma de decisiones.

UCR y PRO llevaron el rechazo a la Legislatura

La respuesta opositora no quedó limitada a declaraciones públicas. Los presidentes de los bloques UCR + Cambio Federal y PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich, presentaron un proyecto de declaración para expresar su “más enérgico repudio” a la creación de la Unidad. El principal cuestionamiento apunta a que el esquema no establece una representación permanente del municipio de General Pueyrredón.

Garciarena acusó al Ejecutivo provincial de avanzar sobre la autonomía municipal y objetó la incorporación de una nueva estructura rentada. Rabinovich, por su parte, sostuvo que la decisión forma parte de una tendencia a “provincializar” definiciones vinculadas con bienes y espacios estratégicos del distrito. Ambos legisladores reclamaron que el gobierno local tenga participación en las decisiones vinculadas con el área.

Garciarena en X.

A las críticas legislativas se sumó Ricardo Liceaga Viñas, presidente del Comité Radical de Mar del Plata y Batán, quien calificó la creación de la Unidad como una “tomada de pelo” y cuestionó que la Provincia incorpore una nueva estructura, con una conducción equiparada al rango de director provincial, para articular organismos que ya tienen competencias sobre el área.

Liceaga Viñas, quien llegó a la conducción de la UCR local al frente de la lista referenciada en el senador nacional Maximiliano Abad, advirtió sobre posibles superposiciones de funciones y mayores gastos, reclamó que se informe el costo real del organismo y pidió que esos recursos se orienten a reforzar áreas como seguridad y salud.

Los diputados conectaron además el decreto con otras discusiones recientes sobre bienes de esa zona de la costa, entre ellas la Unidad Turística Chapadmalal y la disputa entre Provincia y Municipio por Punta Mogotes. “Mar del Plata no necesita que cada problema local genere una nueva Unidad, una nueva Comisión, un nuevo organismo o una nueva estructura con sede política en La Plata”, señalaron en el proyecto presentado en la Cámara baja.

El cruce se amplió a La Libertad Avanza

La senadora bonaerense Cecilia Martínez, de La Libertad Avanza, también cuestionó la decisión y concentró sus críticas en la estructura administrativa creada por el Ejecutivo. La legisladora ironizó sobre la incorporación de nuevos cargos y puso en discusión las prioridades de la gestión provincial.

El debate encuentra a la Provincia avanzando, al mismo tiempo, con obras sobre el complejo. Los trabajos de renovación de la Rambla comenzaron en 2025 y abarcan unos 31.500 metros cuadrados. La intervención incluye luminarias, veredas y desagües pluviales, mientras una segunda etapa contempla trabajos sobre las recovas del Casino y el Hotel Provincial.

La creación de la Unidad agrega ahora una conducción específica para coordinar todas esas intervenciones y las competencias de los organismos que actúan en el sector. El punto que la oposición llevó a la Legislatura es otro: quién participa de esa coordinación y qué lugar tendrá el municipio en las decisiones sobre uno de los espacios turísticos y patrimoniales más reconocidos de la costa bonaerense.