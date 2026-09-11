Kicillof acelera el armado nacional: suma al Evita y prepara una demostración de fuerza.

Axel Kicillof sumó una nueva pieza a su construcción nacional. Eduardo “Cholo” Ancona, secretario general del Movimiento Evita en la provincia de Buenos Aires, se incorporó al equipo político que trabaja para ampliar el armado federal del gobernador, con la tarea de articular con dirigentes y organizaciones sociales, sindicales y empresariales de distintos puntos del país.

El movimiento llega mientras el mandatario bonaerense acelera el despliegue del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fuera de la Provincia y prepara un plenario federal para el próximo 19 de septiembre.

La incorporación no aparece como un movimiento individual. El propio Evita bonaerense anunció que pondrá “toda nuestra fuerza, organización y capacidad de movilización” al servicio de esta etapa y definió el desafío como una construcción “con vocación federal”.

La consigna difundida por la organización —“De la periferia al centro. De abajo hacia arriba”— expone la lógica con la que pretende aportar al dispositivo: estructura territorial y vínculos con sectores que exceden la política partidaria.

Ancona tendrá precisamente esa función. Su tarea será extender la red de contactos hacia las provincias y articular con referentes políticos, sociales, empresariales y gremiales para ensanchar la base del proyecto. El dirigente cuenta además con recorrido en la política bonaerense: fue senador provincial y actualmente se desempeña como defensor adjunto de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Del respaldo a Kicillof a la integración del armado

El paso formal de Ancona profundiza una definición que el Movimiento Evita había tomado meses atrás. En abril, la organización explicitó su respaldo a Kicillof bajo la consigna “Es con Axel Presidente” y lo ubicó como figura capaz de encabezar una construcción que excediera los límites tradicionales del peronismo. La nueva conducción del espacio, con Ancona en Buenos Aires, Jonathan Thea en la Ciudad y dirigentes de distintas provincias, ya había planteado una estrategia de mayor despliegue federal.

En mayo, ese alineamiento empezó a traducirse en el denominado operativo “Axel 2027”. Dirigentes del Evita defendieron públicamente la proyección nacional del gobernador y acompañaron la expansión del MDF hacia otros territorios.

Thea lo definió entonces como el dirigente que reunía mayores posibilidades y consensos dentro del espacio opositor, mientras desde el entorno de Kicillof insistían en que 2026 debía ser un año de construcción política antes que de campaña electoral.

La relación también atravesó la interna del peronismo bonaerense. En junio, Ancona defendió que las candidaturas se resolvieran mediante PASO y ratificó a Kicillof como candidato del Evita frente a los cuestionamientos surgidos desde La Cámpora. Aquella posición terminó de colocar a la organización dentro del sector que busca fortalecer la centralidad del gobernador en la discusión por el liderazgo opositor hacia 2027.

Kicillof junto al Movimiento Evita.

El 19 de septiembre, la próxima escala

La primera demostración de esta nueva etapa será el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro, convocado para el sábado 19 de septiembre desde las 11 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, en Avellaneda.

Bajo la consigna “A organizar la esperanza”, el encuentro tendrá mesas de debate, presencia de dirigentes de distintas provincias y un cierre a cargo de Kicillof. Los organizadores proyectan reunir alrededor de 20.000 personas.

El Movimiento Evita comprometió su capacidad de movilización para esa jornada. La estructura bonaerense tendrá un rol central y también se prevé participación de la organización porteña conducida por Jonathan Thea. El objetivo formal del plenario será avanzar en la organización nacional del MDF, discutir una propuesta programática y exhibir incorporaciones provenientes de distintas provincias.

Sobre esa convocatoria comenzó además a crecer una expectativa política adicional. En sectores involucrados en la organización esperan que Kicillof pueda avanzar allí con una definición más explícita respecto de una candidatura presidencial.

Hasta el momento, sin embargo, no existe un anuncio oficial que confirme que el gobernador vaya a lanzar formalmente su postulación el 19 de septiembre, por lo que esa posibilidad permanece en el terreno de las expectativas que rodean al acto.

La señal concreta, por ahora, está en la estructura que comienza a rodearlo. La incorporación de Ancona suma al armado nacional un dirigente con inserción territorial y coloca la capacidad organizativa del Movimiento Evita detrás de una estrategia que busca salir definitivamente de los límites bonaerenses. El propio espacio resumió el movimiento en el mensaje con el que anunció la incorporación: construir “una alternativa para la Argentina que viene”.