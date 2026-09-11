La Liga de Intendentes abre otra mesa para 2027: Quintela desembarca en San Vicente

Liga de Intendentes.

Ricardo Quintela desembarca este viernes 11 de septiembre en la provincia de Buenos Aires para reunirse con la Liga de Intendentes Peronistas en San Vicente. El encuentro, previsto en la histórica Quinta 17 de Octubre, pone al gobernador de La Rioja frente a uno de los espacios que intenta ganar autonomía dentro del PJ bonaerense y se produce mientras comienzan a ordenarse nombres, alianzas y mecanismos para la competencia de 2027.

La convocatoria alcanza a alrededor de 15 jefes comunales, aunque la composición definitiva de la mesa quedará determinada por las presencias efectivas. Entre los dirigentes que aparecen en la convocatoria están Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Gustavo Menéndez, de Merlo; Marisa Fassi, de Cañuelas; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; y Juan de Jesús, de La Costa.

También integran la Liga Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Esteban Sanzio, de Baradero; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza, y Nicolás Mantegazza, anfitrión en San Vicente.

San Vicente, primera prueba bonaerense

Para Quintela, la foto tiene un valor que excede la reunión con los intendentes. Será una de sus primeras pruebas para trasladar fuera de La Rioja la presencia que viene construyendo en la discusión nacional del peronismo y establecer vínculos territoriales en la provincia con mayor peso electoral del país.

El riojano tampoco se excluyó de la carrera presidencial. En declaraciones recientes admitió: “Puedo contribuir, puedo colaborar y hasta puedo ser candidato. ¿Por qué no?”. Al mismo tiempo, relativizó esa posibilidad y ubicó a Axel Kicillof como el “candidato natural” del peronismo, mientras mantuvo su reconocimiento a Cristina Fernández de Kirchner como conductora partidaria.

Quintela ubicó a Kicillof como el “candidato natural” del peronismo.

Quintela también viene planteando que el PJ debería atravesar una instancia de participación interna para resolver su futuro liderazgo. Dentro de ese tablero mencionó a Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac y Gerardo Zamora como dirigentes con condiciones para intervenir en la discusión nacional. La construcción, por lo tanto, todavía no aparece cerrada alrededor de un único nombre.

La Liga suma otra terminal a su ronda política

La llegada de Quintela encuentra a los intendentes en pleno crecimiento de su propia agenda. La Liga comenzó a tomar forma como un intento de construir una “cuarta pata” dentro del peronismo bonaerense, junto al Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador, pero durante las últimas semanas amplió sus contactos para evitar quedar subordinada a cualquiera de esas terminales.

Los alcaldes ya mantuvieron encuentros con Kicillof y Máximo Kirchner y llevaron su agenda al PJ nacional en una reunión con José Mayans, vicepresidente del partido y jefe del bloque de Fuerza Patria en el Senado. En esas conversaciones comenzaron además a plantear una expansión hacia intendentes de otras provincias y una recorrida por territorio bonaerense para sumar volumen propio.

El último paso antes de recibir a Quintela fue la extensa reunión con Sergio Massa en San Fernando. Allí, el líder del Frente Renovador pidió combinar unidad con competencia para definir candidaturas, evitó confirmar si volverá a buscar la Presidencia y ratificó su rechazo a las reelecciones indefinidas para los intendentes.

La sucesión bonaerense también estuvo sobre la mesa: Otermín, Achával, Menéndez y Fernández aparecen entre los nombres de la Liga que comenzaron a circular para esa discusión, aunque ninguno de esos movimientos supone todavía una candidatura acordada por el espacio.

Las PASO conectan la interna con la discusión nacional

La cumbre de San Vicente tendrá además como telón de fondo la pulseada por las PASO. Quintela ya había compartido en agosto una reunión con Kicillof, Massa, Máximo Kirchner, gobernadores y autoridades de los bloques peronistas del Congreso en la que se acordó defender las primarias frente al intento del Gobierno nacional de eliminarlas o volver a suspenderlas.

Esa discusión vuelve a cobrar relevancia ante el avance del debate en el Senado. El oficialismo convocó para el martes 15 de septiembre a la Comisión de Asuntos Constitucionales, dentro de una agenda que incluye cambios en el sistema electoral.

Quintela comenzó paralelamente contactos con dirigentes del norte para coordinar posiciones parlamentarias, mientras dentro del peronismo las PASO son vistas también como una posible herramienta para resolver una competencia presidencial que permanece abierta.

En San Vicente confluirán así dos movimientos todavía en desarrollo: un gobernador que intenta ampliar su inserción nacional sin cerrar su propia posibilidad electoral y un grupo de intendentes que busca transformar gestión territorial en capacidad de negociación. La composición final de la mesa será el primer dato concreto para medir cuánto respaldo bonaerense puede reunir Quintela en esta etapa.