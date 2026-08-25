PASO 2027: qué hay detrás del cruce entre Nación y Provincia y qué se juega Kicillof

Kicillof - Elecciones 2026.

El reclamo por la Base Aeronaval Punta Indio fue el disparador de un cruce que ya mira a 2027. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, contó este lunes 24 de agosto que había pedido una audiencia al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por la decisión nacional de reducir la actividad de la instalación y trasladar sus aviones. La Provincia acompaña al municipio porque, según explicó, la base es la principal fuente de empleo de la comuna.

Ante la falta de respuesta, Bianco apuntó a la agenda política de Santilli. “Se ve que está muy ocupado comprando votos para eliminar las PASO por las provincias. Seguramente eso le lleva mucho tiempo”, lanzó. La acusación del ministro convirtió una gestión por puestos de trabajo en otro capítulo del enfrentamiento entre Axel Kicillof y Javier Milei.

La búsqueda de votos y la resistencia del PRO

La Casa Rosada impulsa una reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o una nueva suspensión para 2027. Santilli viene reuniéndose con gobernadores para sumar respaldo a una agenda parlamentaria más amplia. Bianco cuestionó esa secuencia al contrastarla con pedidos bonaerenses que, según afirmó, siguen sin respuesta.

El oficialismo tampoco tiene garantizado el apoyo de sus aliados. Martín Goerling Lara, presidente del bloque del PRO en el Senado, sostuvo en una entrevista reciente que “no hay mayorías” para eliminar las primarias y ratificó que su espacio quiere conservarlas con modificaciones. En la UCR también persisten objeciones.

El asunto también atravesó la relación entre La Libertad Avanza y el macrismo. Tras una conversación entre Karina Milei y el expresidente Mauricio Macri, se preparó una mesa con Santilli y Lule Menem por el oficialismo, y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis por el PRO. La negociación alcanza así las alianzas y las reglas para la elección presidencial.

“Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo.”

Foto: Diego Santilli, Cristian Ritondo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem. pic.twitter.com/ESqJEelHIO — Fernando de Andreis (@deAndreis) August 13, 2026

Una tregua para ordenar al peronismo

La avanzada oficialista volvió a sentar a Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. La reunión se realizó la noche del martes 11 de agosto en el Hotel Emperador y duró cuatro horas. Participaron además los gobernadores Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; el senador nacional y exgobernador santiagueño Gerardo Zamora; y los jefes de bloque peronistas José Mayans, en el Senado, y Germán Martínez, en Diputados.

El acuerdo fue acotado: defender las PASO para resolver candidaturas si no aparece una lista de unidad y evitar desdoblamientos provinciales que dispersen la pelea con Milei. No cerró la disputa entre el kicillofismo y La Cámpora, abierta desde que el gobernador separó los comicios en 2025. “Fue una primera reunión”, resumieron desde uno de los sectores.

Kicillof salió del encuentro decidido a reforzar su proyección nacional y el Movimiento Derecho al Futuro. Luego encabezó un acto con la CGT en Chaco, participó del seminario “Peronismo por peronistas”, se reunió con Susan Segal, viajó a Montevideo para el Congreso Panamericano, lanzó MDF Juventudes en San Martín ante más de 3.000 asistentes y el jueves disertará en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en CABA. Habrá plenarios el 29 de agosto en Santa Clara del Mar, el 5 de septiembre en Tapalqué y el 12 en Coronel Suárez, antes del encuentro federal previsto para el 19.

Este jueves nos encontramos en Ciudad Universitaria para pensar una agenda de desarrollo para la Argentina.



Si querés formar parte podés inscribirte ingresando a https://t.co/POn8wjoTRb pic.twitter.com/Xqyn5FSCMk — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 24, 2026

La paradoja bonaerense

La Ley provincial 14.086 obliga a realizar las PASO bonaerenses el mismo día que las nacionales cuando el Poder Ejecutivo nacional las convoca y fija entre 120 y 150 días de anticipación para el llamado provincial. Si el Congreso las mantiene, en La Plata consideran muy difícil separar después la elección general de gobernador, legisladores e intendentes de los comicios nacionales del 24 de octubre de 2027.

El antecedente pesa. En 2025, Kicillof desdobló pese al rechazo de Cristina Fernández de Kirchner: Fuerza Patria ganó la elección provincial del 7 de septiembre por alrededor de 14 puntos y perdió la nacional un mes después.

Los intendentes defendían la separación para resguardar la Provincia y los municipios. También se alegó la convivencia entre la Boleta Única de Papel nacional y la boleta bonaerense; para 2027, cerca del gobernador creen que la experiencia de los votantes reduce esa dificultad.

La senadora provincial Malena Galmarini, del Frente Renovador y presidenta de la Comisión de Reforma Política, dijo que “no hay que desdoblar” porque el peronismo tiene menos diferencias internas que con La Libertad Avanza.

Teresa García advirtió sobre el “riesgo de disgregación”. La Junta Electoral bonaerense, presidida por la jueza de la Suprema Corte Hilda Kogan, viene señalando los problemas operativos de acumular hasta cuatro votaciones en pocos meses.

Ahí aparece la paradoja del cruce. Si Milei elimina o suspende las PASO nacionales, Kicillof perdería el instrumento que el peronismo acordó usar para dirimir la candidatura presidencial, pero recuperaría margen para fijar una primaria bonaerense y separar el calendario local. Si continúan, podría competir en un esquema nacional y aprovechar una elección concurrente, aunque con menos espacio para las disputas municipales.

En la Gobernación ubican la definición hacia marzo de 2027. Mientras tanto, Kicillof sostiene: “Una alternativa que sea fuerte no va a surgir ni de un laboratorio, ni de una rosca política, ni de un encuentro entre cuatro paredes”.