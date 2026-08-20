La ruta federal de Kicillof sumó músculo sindical: Chaco, la deuda familiar y el ensayo para 2027.

El viaje de Axel Kicillof a Chaco dejó dos escenas que el peronismo seguirá con atención. La primera fue el respaldo sindical que recibió en Resistencia, donde la CGT regional renovó autoridades. La segunda, una agenda con intendentes, empresarios y universidades que llevó al gobernador bonaerense bastante más allá de una visita institucional. Aunque no anunció una candidatura, el despliegue volvió a darle proyección nacional al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) rumbo a 2027.

La CGT le abrió una puerta en el Norte

La conducción de la central chaqueña quedó nuevamente en manos de Adrián Bellomi, referente de Sanidad (ATSA), e Isaías Alegre, de Camioneros. El proceso reunió a más de 70 organizaciones y contó con Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional. Antes del acto, Bellomi ya había fijado posición: “Para nosotros, como CGT, consideramos que Kicillof es el futuro presidente de la Argentina”.

El mensaje se reforzó en el escenario. Daer sostuvo que, para los trabajadores, el bonaerense es “el mejor candidato a presidente” del peronismo, mientras el senador nacional y exgobernador Jorge Capitanich llamó a recuperar los gobiernos nacional y chaqueño en 2027. Kicillof estuvo acompañado además por los ministros Carlos Bianco, de Gobierno; Andrés Larroque, de Desarrollo de la Comunidad; Walter Correa, de Trabajo; y Javier Alonso, de Seguridad, junto al intendente de Ensenada, Mario Secco.

El gobernador respondió con una convocatoria que buscó salir de la interna partidaria. “La pelota la tenemos nosotros”, dijo, y reclamó organización, humildad y respeto por las decisiones de cada provincia. También propuso sumar a quienes rechacen la política económica de Javier Milei, incluso si provienen de tradiciones ajenas al justicialismo, como el radicalismo yrigoyenista.

La CGT le abrió una puerta en el Norte.

El gesto no despeja la disputa peronista. La reciente reunión de Kicillof con Máximo Kirchner y Sergio Massa permitió acordar una defensa de las PASO, pero no produjo un entendimiento de fondo. El cristinismo, el Frente Renovador y el MDF conservan sus propias estrategias, mientras la eventual candidatura del gobernador sigue sin formalizarse.

La deuda como frontera con Milei

Kicillof eligió el endeudamiento de los hogares como eje de su discurso. Habló de cierres de empresas, despidos, precarización, salarios insuficientes y tarifas dolarizadas. “¿Qué macro va a andar bien si a la gente no le alcanza?”, preguntó. Luego atribuyó el aumento de la mora al programa económico libertario: “Milei, la culpa es tuya”.

Los datos incluidos en los informes citados durante la jornada muestran la dimensión del problema. La irregularidad de los créditos a familias alcanzó el 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% de octubre de 2024, según el Banco Central.

Un relevamiento de Zentrix indicó que el 86,6% considera necesarios dos o más trabajos para llegar a fin de mes; entre los menores de 40 años, el 85% no supera el día 20 y el 77% está endeudado. Fundar, sobre registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabilizó 30.633 empresas menos desde noviembre de 2023, una caída del 6%.

La elección del tema también enlazó la visita con la movilización convocada para este jueves a las 14 frente al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo. La CGT, las dos CTA, la UTEP, ATE y Ni Una Menos reclamarán respuestas para los hogares endeudados.

El cosecretario cegetista Cristian Jerónimo sostuvo que muchas familias toman préstamos para comer y pagar servicios; el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, pidió un programa estatal de desendeudamiento. Una encuesta de ese gremio señaló que el 87% de los empleados públicos tiene deudas vigentes y, dentro de ese grupo, el 73% debe a varias entidades.

Municipios, pymes y universidades

La otra pata del viaje fue territorial. En Colonia Benítez, Kicillof firmó con el intendente Sergio Phipps un convenio de cooperación en salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología, conectividad y modernización estatal. “Estamos en las antípodas de un Gobierno nacional que se desentiende por completo de sus obligaciones básicas”, afirmó.

La agenda sumó una reunión con alrededor de 40 intendentes, legisladores y dirigentes; un encuentro con la Federación Económica del Chaco, cámaras sectoriales y empresarios pymes; acuerdos de asistencia técnica con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS); y la presentación de su libro De Smith a Keynes.

Ese recorrido responde al esquema que Bianco organiza en Buenos Aires y Larroque coordina fuera de la provincia. La secuencia continuará con un seminario del Frente Nacional Peronista que conduce Julio Pereyra, con representantes vinculados al gobernador riojano Ricardo Quintela, al vicegobernador salteño Antonio Marocco, la senadora Carolina Moisés, el diputado nacional Pablo Todero y el diputado provincial Darío Martínez.

También aparece en el calendario el congreso de Montevideo con la dirigente chilena Jeannette Jara, la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky y el expresidente colombiano Ernesto Samper, al que Kicillof irá junto al diputado y excanciller Jorge Taiana y al representante ante el Parlasur Gabriel Fuks; el lanzamiento de MDF Juventudes en San Martín, un plenario nacional en septiembre y un acto por el 17 de Octubre.

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios, ya había instalado la consigna “Axel Presidente” durante un plenario en Ramallo. Kicillof, en cambio, mantuvo la prudencia ante la prensa chaqueña: dijo que todavía falta mucho para discutir acuerdos o candidaturas. “Después veremos cómo se arregla lo electoral”.