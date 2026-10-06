Municipales bonaerenses: protestas, salarios e interna sindical en una pelea que escala.

La protesta de los trabajadores municipales bonaerenses subió un nuevo escalón este martes con un corte de FESIMUBO en Panamericana y Ruta 197, en Tigre. La medida, encabezada por sindicatos de la Regional Conurbano Norte, llevó a uno de los principales accesos metropolitanos un conflicto que durante las últimas semanas se desplegó por distintos puntos de la provincia y que combina reclamos salariales con una disputa sindical por el funcionamiento del Consejo del Empleo Municipal.

Participaron gremios de San Isidro, San Fernando, Tigre, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Pilar, Vicente López y San Martín, con la presencia del secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, Hernán Doval. La movilización formó parte del denominado plan de lucha “total, permanente y prolongado” que la organización viene sosteniendo con medidas regionales.

La agenda reúne varios reclamos: recomposición salarial, reducción de la precarización laboral, estabilidad, respuestas por la situación de IOMA y el IPS y la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal previsto en la Ley 14.656.

FESIMUBO sostiene además que en distintos distritos hay trabajadores con ingresos por debajo de la línea de indigencia y plantea que la discusión provincial debe avanzar sobre pisos salariales y condiciones laborales, más allá de las paritarias particulares de cada municipio.

De Tigre a las regionales: un conflicto que se extiende

El corte en la zona norte llegó después de una semana de reuniones destinadas a mantener activo el despliegue territorial. En Azul, la Regional Centro reunió a sindicatos de Saladillo, Olavarría, Tandil, Bolívar, General Alvear y Benito Juárez y resolvió continuar el plan de lucha. Además, dejó a la regional en libertad de acción para definir las medidas que considere necesarias.

Un movimiento similar se produjo en el Conurbano Sur. Representantes de Lomas de Zamora, Avellaneda, Esteban Echeverría, Quilmes, Ezeiza y Almirante Brown analizaron nuevas acciones y volvieron a colocar la cuestión salarial en el centro.

FESIMUBO reunió a la Regional Conurbano Sur en Echeverría.

Nélida Haye, secretaria general del sindicato de Esteban Echeverría, afirmó que los básicos municipales se ubican en numerosos casos entre los $300.000 y $400.000 y reclamó el funcionamiento de la instancia provincial de negociación con representación sindical mayoritaria.

Carlos Rodríguez, dirigente de FESIMUBO y referente de la Regional Conurbano Sur, planteó que la Federación continuará con las medidas hasta obtener respuestas. “No vamos a parar hasta terminar con nuestros salarios de hambre”, aseguró, al tiempo que reclamó una convocatoria urgente para discutir salarios y condiciones laborales.

El Consejo, en el centro de la pelea sindical

Detrás de la protesta aparece una disputa que no se limita al nivel de los salarios. El Consejo del Empleo Municipal también se convirtió en el punto alrededor del cual las principales estructuras sindicales del sector muestran estrategias diferentes frente al Gobierno bonaerense.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires valoró el avance impulsado por la gestión de Axel Kicillof y el Ministerio de Trabajo para conformar el organismo previsto por la Ley 14.656. Para esa estructura, la apertura del Consejo permite recuperar un ámbito provincial para discutir condiciones salariales y laborales de los 135 municipios.

FESIMUBO mantiene otra posición. No cuestiona la existencia del Consejo, sino las reglas definidas para integrarlo. La organización encabezada por Doval sostiene que la representación de los gremios debe respetar la correlación sindical contemplada en la legislación y acusa al Ministerio de Trabajo, conducido por Walter Correa, de alterar ese esquema. La reunión de Azul volvió a poner el foco en ese punto y rechazó la incorporación de actores que, a criterio de la Federación, no deberían ocupar lugares en la mesa.

Rodríguez llevó esa interna al primer plano al afirmar que FESIMUBO concentra más del 90% de la representación sindical del sector y cuestionar a dirigentes de otras estructuras a los que acusó de tener presencia formal pero escasa inserción entre los trabajadores.

DOVAL: LA UNIDAD ESTÁ SOBREVALUADA... @herdoval en la reunión de Regional Centro en Azul. https://t.co/slUbOCsYXU — Fe.Si.Mu.Bo. (@fesimubo) October 5, 2026

El dirigente separó, al mismo tiempo, la pelea gremial de la discusión política: manifestó que una eventual candidatura presidencial de Kicillof puede transitar por otro carril, pero sostuvo que la prioridad actual son los salarios.

Recambio generacional y disputa por el territorio

La escalada coincide con una reorganización interna de FESIMUBO desde la llegada de Doval a la secretaría general en marzo. Rodríguez presentó esa renovación como un cambio generacional y vinculó la nueva conducción con una estrategia de mayor presencia territorial y conflictividad.

Ese movimiento también empieza a verse en la Costa. El Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredón amplió su participación dentro de la Federación con la designación de Cristian Chaulet al frente de la Regional de la Costa y la creación de un Área de Juventud encabezada por Diego Salinas.

La estructura tendrá intervención en problemáticas de distritos como Necochea, Miramar, Balcarce, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell y Dolores.

Con la Regional Centro habilitada para definir nuevas acciones, el Conurbano Sur evaluando otras medidas y el corte de Panamericana como nueva expresión de la protesta, FESIMUBO mantiene abierto el plan de lucha.

El objetivo inmediato continúa siendo sentar la discusión salarial y laboral en el Consejo del Empleo Municipal, pero la pelea por cómo se integra esa mesa y quién ocupa la representación de los trabajadores sigue formando parte del conflicto.