Entrevista GLP. Blanstein destacó el “brazo largo” de la Provincia para sostener obras y dar respuestas en Las Flores

En esta segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente repasó el avance de 110 viviendas y la generación de 157 lotes con servicios ante una demanda habitacional que supera las soluciones disponibles, y valoró el acompañamiento del gobierno bonaerense para concretar inversiones locales.
Videos - Entrevistas06 de octubre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Fabián Blanstein, intendente de Las Flores (BA).

—En materia habitacional, Las Flores viene trabajando en 110 viviendas financiadas con recursos provinciales. ¿Qué dimensión tiene hoy la demanda habitacional en la ciudad y qué nuevos proyectos prevén encarar en el actual contexto económico?

Nosotros tuvimos algunos procesos complicados con los sorteos de vivienda y demás, pero ya se logró ese paso. Ya están los 110 preadjudicados, porque después la adjudicación definitiva la hace el Instituto de la Vivienda. Seguramente en el corto plazo vendrán a nuestra ciudad a analizar también cada uno de los casos.

El intendente Blanstein anunció la adjudicación de 110 viviendas en Las Flores.
El intendente Blanstein anunció la adjudicación de 110 viviendas en Las Flores.

Ya estamos en la etapa final. Tenemos las viviendas divididas en dos sectores de la ciudad: uno, con 38 viviendas, acá en la zona más urbana, que es la avenida Alfredo Vidal, donde ya está prácticamente terminado todo; y después, 72 viviendas más en el sector este de nuestra ciudad, donde hubo un sistema nuevo, un complejo habitacional diferente, de espacios comunes y demás de las casas, donde también tendrá un 95% de realización, así que está muy cerca de terminar.

Pero la demanda no termina ahí: acá hubo más de mil inscriptos en su momento para participar de los diferentes sorteos, y lógicamente nosotros estamos dando una solución a 110 familias que pronto podrán habitar esos lugares.

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A su vez, el municipio hace un tiempo atrás compró unas tierras en el sector más al sur de nuestra ciudad, donde se están generando 157 lotes con servicio. Estamos llegando a un acuerdo también con la Provincia, y también hay una ayuda permanente de la Provincia para poder llevar a estos lugares el servicio de agua y el servicio eléctrico, para poder otorgar esos lotes, esos terrenos a nuestra gente, y poder darle soluciones habitacionales.

Además de todo esto, también me he reunido con la Caja de Policías de la Provincia, donde ellos también otorgan créditos a la policía. El municipio pone la tierra y la Caja pone la construcción y todo, y estamos hablando ahí para comenzar con ellos un nuevo proceso para darle soluciones habitacionales a un sector, por ejemplo, que son los agentes de policía.

Blanstein se reunió con autoridades de la Caja de Policías para avanzar en un proyecto habitacional en Las Flores.
El intendente Blanstein se reunió con autoridades de la Caja de Policías de la Provincia para avanzar en un proyecto habitacional.

Así que, si bien hay inconvenientes, hay problemas, también vamos teniendo soluciones y perspectivas buenas para el futuro.

—El municipio firmó convenios con el gobierno bonaerense, recibió financiamiento para infraestructura y accedió a herramientas de leasing. ¿Hoy depende más que antes de la Provincia para sostener inversiones y obra pública?

Siempre los estados municipales dependieron de la Provincia en este ida y vuelta, buscando no solamente quedarnos con la coparticipación, sino con otras cosas.

Siempre hemos tenido el acompañamiento de la Provincia, con el gobernador, con todo su equipo y todos los ministros y ministras que lo componen. Siempre tienen un brazo largo pensando en cada uno de los territorios provinciales y Las Flores, lógicamente, no es la excepción.

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Tenemos un diálogo permanente. De hecho, el otro día estuvimos con la ministra de Educación, Flavia Terigi, para volver a poner en agenda un lugar como es un centro integral de formación que tenemos nosotros, que quedó sin terminar. Lo ponemos en agenda y, entre el gobierno provincial y el municipio, vamos a tratar de avanzar en una nueva propuesta para que vuelva a recomenzarse la obra.

También tenemos una planta de faena de animales menores que está próxima a inaugurarse. Yo creo que antes de fin de año o a principios del otro se va a inaugurar, con una relación muy importante con el Ministerio de Desarrollo Agrario, con el ministro Javier Rodríguez. Tenemos permanentemente contacto con la Provincia.

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