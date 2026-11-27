La FEB difundió un relevamiento sobre el vínculo entre el juego y el entorno escolar.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) difundió un estudio que vuelve a colocar el juego online entre las preocupaciones de la comunidad educativa. En las respuestas sobre personas conocidas que apuestan, el 44% señala una frecuencia diaria y casi el 24%, más de tres veces por semana. El sindicato reclamó una intervención conjunta de distintas áreas del Estado y advirtió que la respuesta no puede descansar únicamente sobre las escuelas.

La consulta recoge situaciones identificadas en el entorno de quienes participaron. Los porcentajes describen la frecuencia atribuida a esas personas, por lo que no equivalen a una medición sobre cuántos estudiantes bonaerenses apuestan ni sobre los hábitos de los propios encuestados.

Según la FEB, el 98% de las apuestas identificadas se realiza mediante plataformas online. Entre las modalidades mencionadas aparecen máquinas de azar, con el 54,9%; videojuegos, con el 51,5%; apuestas deportivas convencionales, con el 34,5%; deportivas en directo, con el 21,8%; y póker, con el 18,4%.

En la distribución por edades de las personas identificadas, el grupo de 15 a 17 años representa el 34,3%, seguido por quienes tienen 18 a 24 años, con el 32,1%, y los mayores de 25, con el 31,1%.

Los gráficos también permiten observar cómo aparece el fenómeno dentro de la comunidad educativa. El 58,5% respondió que conoce a alguien que apuesta; el 27%, que conoce a algún alumno; y el 21,7%, a un colega.

La advertencia de la FEB: la escuela no puede responder sola

El sindicato informó que trabaja sobre el tema desde principios de 2024, mediante jornadas y talleres orientados a la prevención y a brindar herramientas a los educadores.

Su planteo combina el trabajo en equipo con el acompañamiento de las situaciones que aparecen en las aulas y el cuidado emocional de los propios docentes. “Pero los docentes solos no podemos”, sostuvo la organización al reclamar una respuesta interdisciplinaria e interministerial.

La preocupación tiene antecedentes en otros estudios sobre adolescentes. Kids Online Argentina, desarrollado por UNICEF y UNESCO y difundido en 2025, relevó a más de 5.900 niñas, niños y adolescentes. Entre quienes tenían 12 a 17 años, el 24% declaró haber apostado dinero por internet alguna vez.

UNICEF advierte que las consecuencias de las apuestas también pueden alcanzar el bienestar emocional, los vínculos y la vida cotidiana. Su guía para familias y cuidadores señala que la disponibilidad permanente, las recompensas rápidas y la promoción de ganancias inmediatas favorecen la permanencia en las plataformas.

El organismo también identifica el papel de los intermediarios o “cajeros”, que facilitan apuestas mediante aplicaciones de mensajería y otros canales. Esa intermediación puede permitir el acceso de menores aun cuando existan filtros de edad.

La guía describe como señales de alerta los cambios de ánimo, el aislamiento, las dificultades de sueño, el deterioro del rendimiento escolar y los movimientos de dinero sin explicación. A la vez, promueve la escucha y el acompañamiento de personas adultas de confianza, dentro de una respuesta que no se reduzca al castigo.

El informe llega con la regulación provincial pendiente

La difusión del relevamiento coincide con una nueva instancia de la discusión bonaerense sobre controles y financiamiento frente a las apuestas online. El jueves, Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, después de negociaciones entre distintas bancadas.

La propuesta contempla controles de identidad y restricciones publicitarias, además de fondos para prevención, atención de la ciberludopatía y acompañamiento a instituciones comunitarias y deportivas. La distribución de esos recursos fue uno de los principales desacuerdos durante su elaboración.

El Senado bonaerense no avanzó con su tratamiento inmediato. La oposición pidió tiempo para estudiar la versión definitiva y el oficialismo trasladó la negociación a extraordinarias.

El reclamo docente incorpora otra dimensión a ese debate: cómo acompañar las situaciones que ya aparecen en las escuelas. Los controles sobre las plataformas, los recursos para la asistencia y las herramientas para educadores y familias forman parte de una misma respuesta pendiente, que deberá llegar también a la vida cotidiana de los adolescentes.