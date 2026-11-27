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La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo este jueves en el Congreso. El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó duramente al canciller Pablo Quirno y solicitó su interpelación durante la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatió el Presupuesto 2027.

El legislador apuntó contra las declaraciones del funcionario sobre las elecciones brasileñas y advirtió sobre las posibles consecuencias económicas e institucionales del deterioro de la relación bilateral.

Sin embargo, el pedido no llegó a votarse luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, objetara el procedimiento utilizado para solicitar la convocatoria.

Pichetto apuntó contra la política exterior del Gobierno

El cuestionamiento del diputado estuvo centrado en las declaraciones que Quirno realizó durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, donde expresó reparos sobre el proceso electoral que terminó con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

Pichetto consideró que las expresiones del canciller agravaron las diferencias diplomáticas con Brasil y cuestionó que el Gobierno argentino mantuviera esa posición frente a una elección cuyo resultado, según señaló, había sido reconocido incluso por Estados Unidos.

El legislador también puso el foco en la falta de una reunión bilateral entre Javier Milei y Lula, y advirtió sobre las consecuencias que podría tener el distanciamiento para la integración comercial dentro del Mercosur.

La discusión se produjo en momentos en que el vínculo entre ambos gobiernos atraviesa nuevas dificultades. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Brasil decidió retirar a su embajador en Buenos Aires tras los cuestionamientos de Quirno al proceso electoral.

Martín Menem frenó el pedido de interpelación

Tras cuestionar la actuación del canciller, Pichetto solicitó que la Cámara votara su convocatoria para brindar explicaciones sobre la política exterior argentina.

Menem respondió que el planteo no podía tratarse porque no existía una iniciativa formalmente ingresada.

Pichetto insistió en avanzar mediante un apartamiento del reglamento, pero el titular de la Cámara baja sostuvo que primero debía presentarse una resolución escrita.

El criterio fue respaldado por el secretario parlamentario y el intercambio derivó en nuevos cruces entre legisladores oficialistas y opositores, entre ellos el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Finalmente, el pedido de interpelación no fue sometido a votación y Quirno no fue convocado al recinto.

Quirno buscó aclarar sus declaraciones sobre Brasil

En paralelo a la discusión parlamentaria, el canciller intentó precisar el alcance de sus declaraciones durante una entrevista radial.

“Nadie está poniendo en duda resultados”, afirmó Quirno, aunque mantuvo sus observaciones sobre determinados aspectos del proceso electoral brasileño.

La aclaración se conoció después de varios días de tensión diplomática y mientras persisten las diferencias políticas entre las administraciones de Milei y Lula.

El episodio trasladó al Congreso las discrepancias sobre el manejo de una relación bilateral estratégica para la economía argentina y el funcionamiento del Mercosur. Por el momento, el reclamo de Pichetto quedó sin tratamiento parlamentario.