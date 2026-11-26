Escuela rural bonaerense.

El Gobierno de Axel Kicillof dispuso una nueva prórroga de la suspensión de la normativa que regula la aplicación de agroquímicos en zonas sensibles de la provincia de Buenos Aires, en medio de crecientes reclamos por las condiciones sanitarias de las escuelas rurales, conflictos judiciales y demandas del sector agropecuario para actualizar las reglas de producción.

La decisión quedó oficializada este jueves 26 de noviembre mediante la Resolución 428/2026, firmada el 18 de noviembre por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.

La medida extiende por otros 120 días, desde el vencimiento del plazo anterior, la suspensión de la Resolución 246/2018, que establecía condiciones específicas para las aplicaciones de fitosanitarios en terrenos próximos a establecimientos educativos, viviendas, cursos de agua y otros espacios que requieren protección.

La primera suspensión se produjo en febrero de 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Desde entonces, las sucesivas prórrogas mantuvieron pendiente la implementación de una regulación provincial específica para esas áreas.

Resolución 428/2026.

Qué restricciones siguen postergadas desde 2019

La utilización de agroquímicos en territorio bonaerense está regulada por la Ley 10.699, sancionada en 1988, y su Decreto Reglamentario 499/91.

Tres décadas después de la aprobación de esa ley, el entonces ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, firmó una resolución destinada a establecer condiciones particulares de aplicación en las denominadas zonas de amortiguamiento.

Se trata de terrenos próximos a espacios donde las pulverizaciones requieren mayores precauciones por la presencia de población, establecimientos educativos, fuentes de abastecimiento de agua o recursos naturales.

La resolución contemplaba requisitos relacionados con las características de los productos utilizados, las condiciones meteorológicas, el funcionamiento de los equipos de pulverización y la intervención de profesionales especializados.

También preveía mecanismos de coordinación entre la Provincia y los municipios para fiscalizar las aplicaciones.

En febrero de 2019, otra resolución introdujo restricciones adicionales para las fumigaciones en terrenos linderos a escuelas y fuentes de agua, con excepciones sujetas a condiciones específicas. Al mismo tiempo, suspendió la normativa durante un año y dispuso la conformación de un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo.

Más de siete años después, ese protocolo continúa pendiente, mientras las restricciones territoriales siguen dependiendo en gran medida de las ordenanzas municipales y, en determinados distritos, de resoluciones judiciales.

Por qué la Provincia volvió a extender la suspensión

El Ministerio de Desarrollo Agrario fundamentó la nueva prórroga en los trabajos técnicos que desarrolla para implementar el Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (SIGIRAO) y establecer un protocolo específico de aplicación en zonas de amortiguamiento.

El proceso involucra a las áreas provinciales de Control y Sanidad Vegetal y de Sustentabilidad, Riesgos y Emergencias, que trabajan en la articulación de herramientas de gestión, prevención y fiscalización.

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense.

Durante la gestión de Kicillof también se creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), destinado a recopilar información, desarrollar propuestas y coordinar acciones con los gobiernos municipales.

En 2022 se puso en marcha un proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales, que permite identificar mediante mapas las limitaciones establecidas por las distintas ordenanzas y disposiciones provinciales.

En noviembre de 2025, la Resolución 567/2025 estableció la utilización obligatoria de la receta agronómica digital y aprobó un procedimiento para denunciar aplicaciones indebidas.

Estas herramientas buscan mejorar el registro y la fiscalización de las pulverizaciones, aunque no reemplazan la regulación específica de las zonas de amortiguamiento que el Ministerio continúa elaborando.

Escuelas rurales: más de 165 organizaciones reclaman protección sanitaria

La nueva postergación se conoce pocas semanas después de que sindicatos docentes y organizaciones socioambientales renovaran sus reclamos ante el Gobierno bonaerense por la exposición a agroquímicos en establecimientos educativos rurales.

El 23 de octubre, más de 165 organizaciones presentaron un petitorio ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), respaldado por más de 3.000 firmas.

Entre sus demandas figuran el reconocimiento de enfermedades laborales asociadas con la exposición a plaguicidas, el seguimiento sanitario de docentes y auxiliares, la provisión de agua potable y la ampliación de las distancias de protección alrededor de las escuelas.

La Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) recopiló estudios efectuados entre 2019 y 2022 en más de 35 establecimientos educativos de nueve municipios bonaerenses.

Los análisis detectaron sustancias como glifosato, atrazina y 2,4-D, además de arsénico y nitratos, lo que motivó pedidos de controles químicos más amplios sobre el agua destinada al consumo.

Las organizaciones también recuperaron el caso de Ana Zabaloy, docente rural de San Antonio de Areco que denunció durante años las fumigaciones próximas a su establecimiento y falleció en 2019 tras padecer una enfermedad oncológica.

El debate llegó a la Legislatura en abril de 2025, cuando la diputada provincial Sabrina Sabat presentó una iniciativa para prohibir las fumigaciones en terrenos linderos a escuelas rurales.

Fumigaciones: los conflictos que llegaron a la Justicia

Las diferencias entre las regulaciones municipales también derivaron en presentaciones judiciales para modificar las condiciones de aplicación de agroquímicos.

En septiembre, el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud solicitó intervenir como amigo del tribunal ante la Suprema Corte bonaerense en las causas que cuestionan las ordenanzas de Tandil y Rauch.

La organización considera insuficientes las distancias contempladas por esas normativas y cuestiona que las restricciones se establezcan principalmente a partir de clasificaciones de toxicidad inmediata, sin considerar adecuadamente los posibles efectos de exposiciones prolongadas.

La presentación incorpora investigaciones del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM-UNLP-CONICET) sobre la presencia de agroquímicos en aguas de la cuenca del Chapaleofú.

Otro antecedente relevante es Pergamino, donde una medida cautelar federal estableció una distancia de resguardo de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres.

Rechazo a la fumigación con agrotóxicos

En junio de este año, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario absolvió a siete particulares investigados por aplicaciones de agroquímicos en ese distrito y condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de sus deberes.

El campo también reclama reglas comunes para los 135 municipios

La dispersión normativa genera, a su vez, cuestionamientos entre los productores agropecuarios, que reclaman condiciones previsibles para desarrollar su actividad.

En julio, el exsecretario de Agricultura y productor Jorge Solmi estimó que existen alrededor de 90 ordenanzas diferentes entre los municipios con actividad agropecuaria.

Desde las entidades rurales también plantearon que las restricciones establecidas sin un ordenamiento territorial adecuado pueden afectar las inversiones y desplazar actividades productivas.

Fumigaciones con agrotóxicos.

En la Legislatura, la diputada de UCR + Cambio Federal Silvina Vaccarezza impulsa un proyecto para establecer presupuestos mínimos de protección ambiental, registros de aplicadores y profesionales, identificación de zonas sensibles y buenas prácticas agrícolas.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Luciano Bugallo reclamó criterios comunes basados en la supervisión profesional, la receta agronómica y controles efectivos sobre el uso de productos autorizados.

Aunque las organizaciones socioambientales y las entidades agropecuarias mantienen diferencias respecto de las distancias y condiciones de aplicación, sus demandas convergen en la necesidad de actualizar el marco normativo bonaerense.

Con la nueva prórroga, la Provincia continuará trabajando en el protocolo técnico mientras las comunidades rurales, los productores y los municipios siguen a la espera de definiciones sobre una regulación aprobada hace casi ocho años.