Gritos, acusaciones y sesión frustrada.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires postergó hasta este jueves 26 de noviembre al mediodía el tratamiento del proyecto de ley para regular las apuestas online y combatir la ludopatía, después de una extensa jornada de negociaciones que terminó con acusaciones entre el oficialismo y la oposición, gritos desde los palcos y enfrentamientos verbales en los pasillos de la Legislatura.

La última sesión ordinaria prevista del año, convocada originalmente para las 15 del miércoles, comenzó instantes antes de la medianoche y concluyó sin votaciones de fondo. Las diferencias por la creación de fondos específicos y la distribución de los recursos provenientes de las apuestas virtuales volvieron a impedir un entendimiento entre los bloques.

Aunque durante la reunión de Labor Parlamentaria se había avanzado en un mecanismo para discutir las iniciativas, la elaboración de un nuevo texto unificado demoró el inicio de la sesión durante más de ocho horas. Los legisladores recibieron el articulado cuando faltaban pocos minutos para que venciera el plazo reglamentario de la convocatoria.

El PRO pidió postergar la sesión y desató la reacción del peronismo

El presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, solicitó un cuarto intermedio de entre diez y quince minutos para reorganizar el tratamiento de los expedientes y continuar con la actividad parlamentaria durante la madrugada.

El legislador de La Cámpora defendió el trabajo realizado durante la jornada y denunció la existencia de presiones vinculadas con los intereses económicos afectados por la regulación. Según planteó, el principal desacuerdo pasaba por determinar quién debía afrontar el costo de las políticas destinadas a prevenir y atender las consecuencias de la ludopatía.

La moción oficialista fue rechazada y el titular de la bancada del PRO, Alejandro Rabinovich, propuso suspender el debate hasta las 12 de este jueves.

Diputados bonaerenses.

El diputado argumentó que el documento presentado a última hora tenía 24 páginas y 39 modificaciones respecto del despacho de minoría, por lo que consideró insuficiente el tiempo disponible para estudiar sus disposiciones.

Desde La Libertad Avanza, el presidente del bloque, Juan Osaba, respaldó la postergación y cuestionó que se pretendiera avanzar con una iniciativa cuyo contenido definitivo no había podido ser analizado por las bancadas opositoras.

La aprobación del cuarto intermedio provocó una nueva intervención de Tignanelli, quien responsabilizó a la oposición por dejar pendientes otros 45 proyectos que, según aseguró, contaban con acuerdo parlamentario.

El dirigente camporista también apuntó contra los intereses de las siete empresas licenciatarias de apuestas virtuales en territorio bonaerense y cuestionó la decisión de interrumpir toda la actividad legislativa.

Protestas en los palcos y cruces en los pasillos

La suspensión generó malestar entre las organizaciones y los familiares de pacientes que habían concurrido a la Legislatura para acompañar el tratamiento de diferentes iniciativas sanitarias.

Personas afectadas por la fibromialgia, familiares de pacientes con cardiopatías congénitas y prestadores de servicios para personas con discapacidad permanecieron durante horas en el Palacio legislativo a la espera de definiciones.

Los reclamos se transformaron en gritos y reproches hacia los diputados cuando se confirmó que ninguno de los expedientes sería votado durante la madrugada. Organizaciones vinculadas con la respuesta integral al VIH también habían manifestado su disconformidad por las demoras.

La tensión continuó fuera del recinto con una discusión entre Tignanelli y Martín Rozas, integrante del bloque Unión y Libertad, que motivó la intervención del presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, para contener el enfrentamiento.

Diputados bonaerenses del bloque Fuerza Patria.

Apuestas online: los fondos que mantienen dividida a la Legislatura

El conflicto parlamentario tiene su origen en las diferencias entre los proyectos impulsados por los distintos sectores del peronismo y sus aliados legislativos.

La iniciativa original, promovida por Tignanelli y la diputada Micaela Olivetto, consiguió el acompañamiento del Frente Renovador y de un sector del radicalismo. Su propuesta establece que las empresas de apuestas online deben financiar parte de las políticas destinadas a contrarrestar el impacto social de la actividad.

Uno de los mecanismos contempla un aporte mensual equivalente al 3% de los premios de las apuestas autorizadas, del cual el 85% sería destinado a entidades deportivas y de bien público, mientras que el 15% restante financiaría becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

El proyecto también propone constituir un fondo para la atención de la salud mental y la ciberludopatía, financiado con un aporte equivalente al dinero invertido por las empresas en publicidad y promoción. De esos recursos, el 70% correspondería a los municipios y el 30% al Ministerio de Salud bonaerense.

Olivetto en X.

La iniciativa alternativa, impulsada por Juan Pablo de Jesús, recibió el acompañamiento de sectores vinculados a la Liga de Intendentes, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el PRO y Nuevos Aires.

Ese despacho plantea un esquema de financiamiento diferente, con mayores facultades para el Poder Ejecutivo provincial y sin establecer las mismas contribuciones obligatorias para las compañías.

La negociación derivó en una propuesta unificada que incorporó cuatro fondos específicos bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Su conformación y administración volvieron a generar objeciones del PRO, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica.

Qué medidas proponen para combatir la ludopatía juvenil

Más allá de las diferencias económicas, los proyectos comparten la necesidad de fortalecer los controles sobre las plataformas autorizadas, impedir la participación de menores y combatir las apuestas clandestinas.

Entre las herramientas incluidas en la propuesta original figuran la identificación biométrica facial de los usuarios, los límites a los depósitos, las interrupciones obligatorias de las sesiones y las advertencias sobre el tiempo y el dinero invertidos en las apuestas.

También establece restricciones a la publicidad, las promociones y los patrocinios dirigidos a menores de edad, además de prohibiciones sobre los bonos e incentivos destinados a estimular la frecuencia de las apuestas.

Otro de los puntos contempla la creación de una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, con sede en La Plata y competencia en todo el territorio bonaerense.

El debate legislativo había recibido un nuevo impulso el martes, cuando el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, convocó a representantes parlamentarios para reclamar una respuesta frente al crecimiento de la ludopatía infantil y adolescente.

Apuestas online: Diputados bonaerenses negocia la ley tras el reclamo de la Iglesia.

El pedido de la Iglesia se suma al respaldo territorial que consiguió la iniciativa: un relevamiento elaborado por La Cámpora registró, hasta el 24 de noviembre, resoluciones favorables en 35 concejos deliberantes y el acompañamiento de 489 concejales bonaerenses.

Los proyectos pendientes para la sesión de este jueves

Además de la regulación de las apuestas online, quedaron pendientes las iniciativas sobre atención integral de pacientes con fibromialgia, adhesión a la ley nacional de cardiopatías congénitas y respuesta integral al VIH.

La agenda también incluye el proyecto de la diputada massista Ayelén Rasquetti, que establece la obligación de informar los aumentos de combustibles con 24 horas de anticipación, y la propuesta de Maite Alvado para exigir el respaldo de dos tercios de ambas cámaras legislativas ante eventuales privatizaciones de empresas estatales bonaerenses.

Diputados retomará la sesión este jueves a las 12, con la intención de discutir el articulado unificado sobre ludopatía mediante una votación nominal y resolver los expedientes pendientes antes del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre.