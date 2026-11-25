Senado bonaerense.

El Senado bonaerense se prepara para realizar este jueves 26 de noviembre, desde las 16, la última sesión ordinaria prevista del año. La convocatoria encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario encuentra a la Legislatura con iniciativas que podrían completar su recorrido parlamentario y reformas impulsadas por el Ejecutivo que todavía enfrentan dificultades para llegar al recinto.

La conformación del temario estará vinculada con la actividad de este miércoles en la Cámara de Diputados, donde oficialismo y oposición deberán definir el tratamiento de proyectos relacionados con la salud, la protección de los consumidores, la regulación de las apuestas online y la participación estatal en empresas provinciales.

En paralelo, el gobierno de Axel Kicillof mantiene abiertas las negociaciones por el Sistema Integrado de Salud y la regulación del trabajo mediante plataformas digitales, dos iniciativas que presentan distintos grados de avance parlamentario, pero que difícilmente sean votadas este jueves.

Los proyectos de Diputados que podrían llegar al Senado

La actividad de la Cámara baja será determinante para establecer qué expedientes estarán en condiciones de incorporarse al temario de la Cámara alta antes de finalizar el período ordinario.

Entre las iniciativas de mayor relevancia se encuentra el proyecto de la diputada del Frente Renovador Ayelén Rasquetti para establecer nuevas obligaciones de información sobre las modificaciones de los precios de los combustibles.

La propuesta completó su recorrido por las comisiones, aunque persisten diferencias respecto de los plazos de comunicación de las variaciones tarifarias y los cuestionamientos de las empresas del sector.

Rasquetti en X.

Otro expediente es el impulsado por la diputada de Fuerza Patria Maite Alvado, que propone exigir el respaldo de dos tercios de ambas cámaras legislativas para autorizar operaciones que reduzcan la participación estatal en sociedades provinciales.

La agenda de Diputados también contempla iniciativas destinadas a garantizar cuidados permanentes para niños y adolescentes sin cuidados parentales, fortalecer la prevención y el tratamiento de las cardiopatías congénitas y adherir al programa nacional de diagnóstico y abordaje de la pubertad precoz.

Por otra parte, los legisladores de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto buscan avanzar con la regulación integral de las apuestas online y la prevención de la ludopatía, tras el reclamo formulado por autoridades de la Iglesia católica.

Su eventual llegada al Senado dependerá de que los bloques de Diputados acuerden habilitar el tratamiento sobre tablas y resuelvan las diferencias relacionadas con el financiamiento de los programas de prevención y la distribución de los recursos.

Ley Rappi: con despacho favorable, pero sin acuerdos para llegar al recinto

La regulación del trabajo mediante plataformas digitales completó una nueva instancia parlamentaria este martes, cuando la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Germán Lago, respaldó por mayoría el proyecto enviado por el Ejecutivo bonaerense.

La iniciativa crea el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales y fue abordada conjuntamente con una propuesta del senador de Fuerza Patria Federico Fagioli, destinada a proteger a repartidores y conductores.

El texto contempla registros obligatorios, seguros de accidentes personales, espacios de descanso y nuevas obligaciones para las empresas, sin establecer de manera uniforme la naturaleza jurídica del vínculo entre las plataformas y los trabajadores.

Sin embargo, el respaldo obtenido en comisión no garantiza su incorporación a la sesión de este jueves.

Comisión de Legislación General del Senado bonaerense.

El artículo 71 del Reglamento Interno del Senado establece que el tratamiento sobre tablas de un expediente con dictamen que no figure en el orden del día requiere dos tercios de los votos emitidos.

El oficialismo cuenta con 24 de los 46 integrantes de la Cámara alta, una representación suficiente para aprobar iniciativas que requieren mayoría simple, pero que obliga a negociar con otros bloques cuando se necesitan mayorías especiales.

Las objeciones del PRO, La Libertad Avanza y otros sectores opositores dificultan la posibilidad de habilitar el debate inmediato de la denominada Ley Rappi.

Sistema Integrado de Salud: la negociación con los municipios sigue abierta

Distinto es el escenario del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), impulsado por Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

El proyecto ingresó al Senado el 23 de junio, obtuvo dictámenes favorables con modificaciones en las comisiones de Salud Pública y Legislación General y llegó al orden del día de la sesión del 5 de noviembre, cuando se resolvió su vuelta a estudio.

Desde el 16 de noviembre permanece en la Comisión de Presupuesto e Impuestos, presidida por la senadora del Frente Renovador Valeria Arata. La reunión que ese cuerpo tenía prevista para este miércoles fue suspendida.

Los principales desacuerdos se relacionan con las obligaciones financieras que asumirían los municipios, la organización de los servicios sanitarios y la distribución de los recursos entre las administraciones locales.

Uno de los puntos discutidos durante el tratamiento legislativo fue la armonización de los salarios de los profesionales municipales con las condiciones establecidas en las paritarias provinciales.

Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado bonaerense.

También surgieron planteos de intendentes respecto de la utilización del Coeficiente Único de Distribución (CUD) como referencia para asignar recursos sanitarios.

Las modificaciones incorporadas durante el recorrido parlamentario no alcanzaron para resolver todas las diferencias, que atraviesan tanto a sectores opositores como a distintas corrientes del peronismo bonaerense.

Salud mental, vacunación y seguridad: otros avances en comisiones

Más allá de las reformas impulsadas por el Ejecutivo, las comisiones del Senado registraron avances durante las últimas jornadas de actividad parlamentaria.

Legislación General respaldó el proyecto de Micaela Olivetto para promover la salud mental en las entidades deportivas, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde septiembre de 2025.

Por su parte, la Comisión de Seguridad emitió despachos favorables sobre la regulación de los escapes antirreglamentarios en vehículos y motocicletas y la implementación de cartillas informativas obligatorias para víctimas de delitos en comisarías, fiscalías y oficinas de atención especializada.

Este miércoles, además, la Comisión de Salud Pública, presidida por Pedro Borgini, avanzó con iniciativas relacionadas con el seguimiento del incumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y el abordaje de la violencia ginecobstétrica y neonatal.

El tratamiento de estos expedientes en el recinto dependerá de su recorrido parlamentario y de los acuerdos que alcancen los bloques para conformar el temario.

Presupuesto 2027: la negociación que marcará diciembre

El cierre de las sesiones ordinarias no supone necesariamente la finalización de la actividad legislativa de 2026.

El Ejecutivo bonaerense todavía necesita avanzar con el Presupuesto 2027, la Ley Fiscal Impositiva y la Ley de Financiamiento, tres herramientas presentadas a comienzos de noviembre por el ministro de Economía, Pablo López.

Presentación del Presupuesto 2027 en Diputados

La propuesta contempla gastos por $58,6 billones, inversiones de capital por $4,05 billones y una autorización de endeudamiento por el equivalente a USD 1.000 millones.

Uno de los principales puntos de negociación es la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad vinculado al financiamiento provincial. Intendentes y legisladores de diferentes espacios políticos reclaman garantizar los desembolsos y discutir las condiciones para su utilización.

Con el período ordinario próximo a finalizar, la posibilidad de nuevas convocatorias permitirá continuar el tratamiento de las iniciativas económicas y de aquellos expedientes que no consigan avanzar esta semana.

La sesión del jueves constituirá, así, una nueva instancia para determinar qué acuerdos puede consolidar el oficialismo y cuáles deberán continuar negociándose de cara a las próximas convocatorias legislativas.