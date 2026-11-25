La jefa del bloque oficialista en el Senado reclamó correcciones en el programa económico para que la recuperación llegue antes de las elecciones de 2027.

La senadora Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei y reavivó las tensiones dentro de La Libertad Avanza al reclamar modificaciones en el programa económico antes de las elecciones de 2027. La legisladora advirtió que el oficialismo no puede limitarse a prometer una recuperación futura y pidió medidas concretas para mejorar la situación de los hogares y las empresas.

La titular de la bancada libertaria en la Cámara alta sostuvo que el Gobierno todavía tiene margen para introducir “cambios quirúrgicos” en su estrategia económica, especialmente en materia impositiva, financiamiento y competitividad industrial.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, afirmó Bullrich, en una advertencia sobre los tiempos de la recuperación.

Las declaraciones se producen después de varios cruces públicos con sectores de la Casa Rosada y en medio de las discusiones sobre el rumbo económico, las candidaturas de 2027 y el lugar que ocupará la dirigente dentro del oficialismo.

Bullrich pidió cambios económicos y puso el foco en las elecciones

La exministra de Seguridad insistió en que el Gobierno debe preservar los objetivos centrales de su programa, pero consideró necesario introducir correcciones para que sus resultados alcancen a una mayor parte de la población.

Entre las medidas que propuso aparecen rebajas impositivas, una reducción sostenida de las tasas de interés y políticas específicas para los sectores productivos que atraviesan dificultades. Sostuvo que las empresas argentinas enfrentan una estructura de costos que perjudica su capacidad de competir con productos del exterior.

En ese sentido, mencionó la incidencia de los impuestos nacionales y provinciales, los gastos logísticos y las dificultades para acceder al crédito. “Las tasas deben seguir bajando para que haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse”, planteó.

La senadora también recordó que el aumento del costo financiero durante 2025 restringió los préstamos hipotecarios y el financiamiento empresarial. “El crédito impulsa la economía”, remarcó, al defender la necesidad de generar condiciones para recuperar el consumo y las inversiones.

Su planteo se diferencia de la posición expresada por Milei, quien mantiene la defensa del programa económico y rechaza implementar medidas de estímulo fiscal con fines electorales. El Presidente había descartado días atrás la posibilidad de impulsar un “Plan Platita” y, aunque reconoció que parte de la población atraviesa dificultades para llegar a fin de mes, sostuvo que no modificará los pilares de su estrategia económica.

Las diferencias con Milei vuelven a exponer las tensiones internas

El nuevo pronunciamiento de Bullrich se suma a una serie de intervenciones públicas que generaron malestar dentro del oficialismo. En las últimas semanas, la senadora reclamó mayor atención sobre el impacto social de las medidas económicas y advirtió acerca de las consecuencias electorales de una recuperación que tarde en llegar.

Las diferencias provocaron cuestionamientos en el entorno de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, donde también existen reparos sobre la autonomía política que viene mostrando la legisladora.

Sectores de la Casa Rosada resolvieron evitar una confrontación directa con Bullrich para no complicar las negociaciones parlamentarias de fin de año. La conducción oficialista considera necesario mantener la unidad para avanzar con la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y otras iniciativas que requieren acuerdos con bloques aliados.

Sin embargo, el desacuerdo sobre los tiempos de la recuperación económica continúa abierto. Desde el entorno de la senadora sostienen que sus advertencias buscan mejorar las posibilidades del oficialismo de cara al próximo año electoral, mientras que algunos dirigentes cercanos al Presidente consideran inconveniente que esas diferencias se expresen públicamente.

Pese a los cortocircuitos, Milei negó que exista una ruptura y definió a Bullrich como su “socia política”. La legisladora también aseguró que mantiene una muy buena relación con el mandatario, aunque volvió a insistir en la necesidad de revisar determinadas decisiones económicas.

Patricia Bullrich, titular de la banaca oficialista en el Senado.

El factor 2027 y las especulaciones sobre su futuro político

El posicionamiento de Bullrich adquiere otra dimensión por las especulaciones sobre su eventual participación en la fórmula presidencial de 2027.

Consultada sobre la posibilidad de competir por la Presidencia o acompañar a Milei como candidata a vicepresidenta, evitó confirmar una definición. “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, respondió.

La dirigente sostuvo que su prioridad actual es fortalecer el proyecto político y contribuir a que el oficialismo consiga mejores resultados económicos. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de que La Libertad Avanza cuente con dirigentes capaces de competir por intendencias, gobernaciones y cargos nacionales.

Las declaraciones llegan después de una serie de publicaciones en redes sociales que alimentaron las versiones sobre sus aspiraciones electorales. Sin embargo, Bullrich evitó confirmar una candidatura y sostuvo que sus planteos económicos no deben interpretarse necesariamente como una disputa por la conducción del espacio.

La senadora también dejó una advertencia sobre la estrategia frente al peronismo. Consideró que el oficialismo no debería confiarse en las diferencias internas de la oposición, porque sus distintos sectores podrían alcanzar acuerdos antes de las elecciones. “Si se supone que nunca se van a unir y después se unen, llega el golpe”, señaló.

“Tenemos tiempo para corregir el rumbo”: el mensaje que volvió a incomodar al Gobierno

Más allá de las especulaciones electorales, Bullrich insistió en que las decisiones económicas de los próximos meses serán determinantes para el escenario de 2027.

La dirigente comparó la situación actual con otras experiencias políticas argentinas y recordó las consecuencias financieras y electorales que tuvo la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019. También mencionó las reformas impulsadas durante el primer mandato de Carlos Menem, al analizar la relación entre los programas económicos y los resultados electorales.

En ese contexto, sostuvo que la administración libertaria todavía cuenta con margen para aplicar modificaciones. “Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”, afirmó.

El planteo se conoce mientras distintos indicadores muestran dificultades para recuperar la actividad y el empleo, especialmente en sectores industriales y comerciales. Las estadísticas recientes también registraron una reducción de empresas empleadoras y puestos de trabajo formales, en paralelo con el deterioro del consumo y las dificultades de numerosos hogares para cubrir sus gastos.