Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense.

El Ministerio de Trabajo bonaerense abrió una nueva instancia de negociación ante el anuncio del cierre de Arluchi, la fabricante de suelas instalada en Chivilcoy que prevé dejar de producir el 30 de noviembre y concentrar su actividad industrial en Brasil. La intervención se suma a otros conflictos en los que la Provincia busca preservar empleos frente a decisiones empresariales de discontinuar la fabricación local.

La cartera conducida por Walter Correa convocó a representantes de la compañía y de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) a una audiencia de conciliación prevista para este miércoles a las 10.30, en la Delegación Regional Chivilcoy. Según el comunicado difundido por el Ministerio, el cese productivo implicaría la desvinculación de aproximadamente 15 trabajadores.

La intervención busca abordar el futuro laboral del personal de una fábrica que abastece a otras empresas del sector. Arluchi, perteneciente al Grupo Ruiz, produce suelas y componentes de caucho y EVA bajo la marca IDS Suelas desde 2011. Su actividad se fue reduciendo a medida que sus clientes recortaron pedidos o dejaron de producir.

La compañía había llegado a emplear a unas 80 personas en 2023. Su cartera pasó de aproximadamente 200 clientes a apenas 15: una reducción superior al 90% que fue achicando la actividad y el plantel.

El esquema anunciado conservaría en Argentina tres puestos para ventas y administración, destinados a comercializar productos elaborados en Brasil. La continuidad de la marca en el mercado argentino quedaría así acompañada por la desaparición de su fabricación en territorio bonaerense.

TRABAJO CONVOCÓ A UNA AUDIENCIA POR EL CIERRE DE ARLUCHI S.A. EN CHIVILCOY https://t.co/dTTa2427eC — Trabajo PBA (@TrabajoPBA) November 24, 2026

“Fue un cuentagotas”: la pérdida de trabajo detrás del anuncio

El testimonio de Fidel Berdugo, uno de los operarios alcanzados, describe una reducción gradual antes de la decisión final. Llevaba seis años en la empresa y contó que ahora debe buscar otra ocupación mientras sostiene los gastos de su familia.

“Nos quedamos sin trabajo. Yo tengo hijas gemelas y alquilo”, relató. Sobre el retroceso de la actividad, agregó: “Fue un cuentagotas. Fue mermando y llegamos a esto”.

Berdugo también señaló las dificultades para conseguir una alternativa estable. Según explicó, algunas oportunidades disponibles corresponden a reemplazos por vacaciones y no ofrecen la continuidad que tenía su puesto industrial. Su preocupación combina el cobro de las indemnizaciones con una necesidad que ese pago no resuelve: volver a contar con ingresos regulares.

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, vinculó el cierre con las condiciones que enfrenta la producción local. “No hay ningún plan económico exitoso si no se contempla a las Pymes, a la producción y al trabajo local”, afirmó.

La compañía había llegado a emplear a unas 80 personas en 2023. Su cartera pasó de aproximadamente 200 clientes a apenas 15: una reducción superior al 90% que fue achicando la actividad y el plantel.

Papelera del Sur y Bunge: los antecedentes de la intervención provincial

La situación de Arluchi encuentra antecedentes en otros establecimientos donde el Gobierno bonaerense utilizó sus herramientas laborales para intentar frenar desvinculaciones.

En Papelera del Sur, en Tornquist, Trabajo dictó una conciliación obligatoria el 12 de noviembre, en un conflicto que comprometió alrededor de 160 puestos. La disposición ordenó retrotraer las medidas y reinstalar al personal, pero al día siguiente los trabajadores encontraron las instalaciones cerradas.

Otro caso fue el de Bunge, en Campana. La Provincia dispuso una conciliación obligatoria desde el 17 de noviembre por el cierre de la planta de fertilizantes. La medida exigió retrotraer los despidos, pagar los salarios y asignar tareas habituales.

En los primeros días de aplicación, el sindicato denunció que los empleados pudieron ingresar, pero permanecieron sin funciones productivas. La compañía había fundamentado el cierre en limitaciones de infraestructura, rezago tecnológico y cambios del mercado.

Correa encuadró esos conflictos en un proceso que calificó como “industricidio” y responsabilizó a las políticas nacionales y a la apertura importadora. También reconoció que las herramientas provinciales resultan insuficientes para revertir el deterioro sin una estrategia industrial nacional.

Hoy, junto al gobernador @Kicillofok y a la subsecretaria de Empleo @claudialazzaro_ presentamos el Servicio Bonaerense de Empleo, una herramienta pública para vincular a las personas que buscan trabajo con las empresas que necesitan trabajadores. En un escenario nacional de industricidio, con cierre de empresas y destrucción de puestos de trabajo, la Provincia no se resigna. Frente al ajuste y el abandono del Gobierno nacional, fortalecemos la intermediación laboral, articulamos con los sectores productivos y defendemos el empleo bonaerense. Esta iniciativa es resultado del trabajo conjunto con municipios, universidades, pymes, cámaras empresarias, sindicatos y cooperativas. Porque el Estado tiene un rol fundamental en la construcción de oportunidades y en la defensa del trabajo. Creemos en una provincia que produce, que genera trabajo y que defiende los derechos de las y los trabajadores. El trabajo digno no es una variable de ajuste: es una prioridad. — Walter Correa (@waltercorreaok) November 24, 2026

El mapa de cierres también incluye a La Campagnola, en Mar del Plata, donde Arcor anunció el final de la producción de conservas de pescado. La decisión alcanzó a alrededor de 80 trabajadores, entre operarios y administrativos, con alternativas de traslado a otras unidades del grupo o indemnizaciones.

La empresa atribuyó la medida a problemas de abastecimiento de materia prima y a cambios en el negocio internacional de las conservas. La posibilidad de una reubicación abrió otra discusión entre quienes tienen su vida familiar organizada en la ciudad. “Nadie va a dejar su vida para irse”, sostuvo el delegado Daniel Maggio, al describir las dificultades de aceptar un puesto en otra provincia.

Menos pedidos y mayor presión financiera

Al retroceso de la actividad se agregan dificultades para cobrar ventas y afrontar obligaciones. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió que en septiembre la morosidad bancaria de las empresas acumuló 22 meses consecutivos de aumento y superó el 3,8% de las financiaciones.

“El modelo económico está asfixiando a las empresas argentinas”, sostuvo. Según los datos del Observatorio PyME que difundió, cerca de la mitad de las firmas consultadas registró un alargamiento de los plazos de cobro a clientes y de pago a proveedores: 10 y 6 días más, respectivamente, frente a un año atrás.

En Chivilcoy, la audiencia incorpora una instancia para discutir las consecuencias laborales del cierre anunciado. La intervención provincial llega con el cese de Arluchi previsto para el 30 de noviembre.