El gobernador Axel Kicillof denunció la paralización de 16.000 viviendas y defendió la inversión pública.

Axel Kicillof volvió a apuntar contra el modelo económico de Javier Milei, defendió la inversión pública y planteó la necesidad de construir una alternativa política apoyada en el trabajo con los municipios. “No hay libertad si no hay justicia social”, afirmó durante su visita a Tres Arroyos, donde entregó viviendas junto al intendente Pablo Garate y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

La actividad formó parte de una recorrida por la Sexta Sección que también incluyó Bahía Blanca y Coronel Rosales. El despliegue reunió inversiones habitacionales, energéticas y portuarias con el acompañamiento a gobiernos locales peronistas que deberán defender sus distritos en 2027.

El gobernador volvió a denunciar que la administración nacional paralizó 16.000 viviendas que estaban en construcción en territorio bonaerense. Frente a ese escenario, destacó que la Provincia entregó 26.000 casas desde el comienzo de su gestión, aunque advirtió sobre las dificultades crecientes para sostener las obras.

El reclamo tiene antecedentes concretos. La Provincia puso en marcha el Programa Completar para retomar desarrollos detenidos. La primera etapa, anunciada en agosto de 2025, contempló 897 unidades en 21 municipios, distribuidas en 33 emprendimientos, con una inversión prevista de $20.000 millones. La selección priorizó construcciones con un elevado avance físico para aprovechar los recursos ya invertidos.

La política habitacional integra, además, una controversia financiera más amplia. La administración bonaerense elevó a $20,7 billones, acumulados hasta octubre, el reclamo por transferencias pendientes, obras comprometidas y programas nacionales interrumpidos. Esa cuenta atraviesa la discusión del Presupuesto 2027 y los pedidos municipales por mayor previsibilidad.

¡Felicitaciones a las 120 familias de Tres Arroyos que ya tienen las llaves de su casa! El futuro no está en Wall Street, está en cada uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires y en los espacios públicos como el SUM que inauguramos en Santa Teresita, la sucursal del Banco Provincia que fue renovada y las notebooks que entregamos para escuelas del municipio. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 25, 2026

Los intendentes, entre la gestión y la defensa del territorio

La recorrida también tuvo una dimensión electoral. Federico Susbielles, en Bahía Blanca; Rodrigo Aristimuño, en Coronel Rosales; y Garate, en Tres Arroyos, llegaron a sus intendencias en 2023, con victorias de entre el 34% y el 36%, en elecciones con una oferta opositora dividida.

La posibilidad de un entendimiento entre libertarios y macristas plantea una competencia más exigente para esos gobiernos. Las inversiones y la presencia del gobernador apuntalan administraciones cuya continuidad forma parte de la disputa por conservar Buenos Aires.

El recorrido alcanza a dirigentes de distintas pertenencias dentro del peronismo: Aristimuño integra el Movimiento Derecho al Futuro, mientras Garate pertenece al Frente Renovador de Sergio Massa. Esa composición permite sostener una agenda de gestión compartida aun cuando las diferencias internas continúan abiertas.

El acercamiento tuvo otro antecedente esta semana con la presentación del Servicio Bonaerense de Empleo, al que adhirieron 20 municipios. La plataforma busca vincular a quienes necesitan trabajo con empresas, capacitación y herramientas de financiamiento.

Antes de esa actividad, el diputado massista Alexis Guerrera había anunciado el acompañamiento de los intendentes renovadores y llamado a “dejar mezquindades de lado”. El respaldo a la gestión provincial aparece así como un punto de encuentro entre espacios que mantienen diferencias sobre las reglas electorales y las candidaturas futuras.

Kicillof anunció la inversión para la profundización del calado del estuario de Bahía Blanca.

La demanda habitacional detrás del acto

En Tres Arroyos, las 120 viviendas entregadas demandaron una inversión de $13.428 millones. Cada unidad tiene 56 metros cuadrados y el proyecto incluyó redes de electricidad, agua potable, cloacas y gas envasado, además de trabajos sobre las calles.

La demanda había quedado expuesta antes de la entrega. En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Garate señaló que 1.524 personas se habían inscripto y explicó que el municipio también impulsaba el acceso a lotes en cuotas y mejoras para hogares en situación de vulnerabilidad.

“Nosotros queremos seguir en este camino”, sostuvo entonces. El intendente describió una política que comprende tanto la construcción de casas como otras alternativas para quienes necesitan un terreno o deben mejorar su vivienda. En esa misma conversación advirtió sobre las restricciones presupuestarias locales: “La situación es complicada: afrontamos escasez de recursos y una coparticipación en baja”.

La discusión sobre cómo sostener inversiones con recursos limitados también atravesó la agenda productiva de la recorrida. Además de la política habitacional, Kicillof defendió la intervención estatal para impulsar infraestructura estratégica: en Bahía Blanca, anunció una inversión de USD 200 millones destinada a profundizar el calado del estuario, mejorar la navegación y permitir la carga completa de buques petroleros.

El proyecto contempla pasar de 45 a 51,5 pies de calado operativo y optimizar más de 100 kilómetros del canal. La iniciativa fue presentada como una articulación entre el sector público y el privado, vinculada con las exportaciones provenientes de Vaca Muerta. “Hay inversiones estratégicas que difícilmente ocurren si no se impulsan desde el sector público”, afirmó el gobernador. Su planteo puso el foco en la infraestructura necesaria para transformar los recursos naturales en actividad y empleo.

En Pehuen Có, inauguró un parque solar con 1.650 paneles, destinado a fortalecer el suministro eléctrico de una localidad con 2.200 habitantes y una demanda que crece durante la temporada turística. Allí volvió a cuestionar la política económica nacional por sus consecuencias sobre la industria, el comercio y el turismo. “El futuro no está en Wall Street”, sostuvo después en Tres Arroyos, al ubicar las prioridades en los barrios, las escuelas y las viviendas.