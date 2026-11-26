Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación.

Diego Santilli utilizó su primera presentación ante el Senado para defender al Gobierno nacional y proyectarse hacia la disputa bonaerense de 2027. Con la seguridad como eje, reivindicó los resultados de los operativos en Rosario y sostuvo que esa experiencia puede replicarse en el Conurbano, en un mensaje dirigido a la gestión de Axel Kicillof.

El jefe de Gabinete atribuyó esa posibilidad a la voluntad de intervenir y buscó desplazar la discusión sobre el financiamiento: “No es una cuestión de recursos: es una cuestión de decisión política”, afirmó.

El financiamiento fue, precisamente, uno de los puntos que le cuestionó el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro, quien reclamó por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y recordó su utilización para comprar patrulleros, incorporar tecnología y afrontar salarios policiales. También discutió la atribución de los logros energéticos y reivindicó el papel de la recuperación estatal de YPF.

Ante esos planteos, Santilli llevó la discusión al pasado de Kicillof en el Ejecutivo nacional. “Su gobernador es el que menos coparticipación le dio a la provincia de Buenos Aires cuando era ministro de Economía”, sostuvo.

Rosario ya había enfrentado a Nación y Provincia

La comparación elegida por Santilli tiene un antecedente reciente. El 16 de noviembre, Milei había acusado a Kicillof de impedir una intervención federal contra el narcotráfico en Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, rechazó esa acusación y recordó la colaboración provincial con Santa Fe durante la crisis de Rosario.

En marzo de 2024, Buenos Aires envió 80 móviles y tres minibuses, además de ofrecer personal especializado y equipamiento. Dos meses después, Kicillof y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, firmaron un convenio de cooperación contra el crimen organizado. “Las patadas, en buena parte, eran nuestras”, había respondido Alonso al discurso presidencial.

Nación le retiene a la Provincia fondos que le corresponden por ley. Le recorta la plata para seguridad y después le reclama resultados. Es como sacarle la nafta al patrullero y preguntar por qué no llega. — Javier Alonso (@JaviAlonsook) November 17, 2026

Santilli retomó esa disputa por la seguridad cuando sus aspiraciones bonaerenses ya habían vuelto al debate público. Durante una actividad realizada la semana pasada, expresó su interés por la Provincia, aunque aseguró que haría “lo que quiera el Presidente” y afirmó: “Donde el Presidente lo necesite voy a estar”. Ese posicionamiento deberá encontrar respaldo en una coalición cuyo armado sigue abierto. El PRO busca fortalecer su estructura antes de cerrar un acuerdo con los libertarios: Cristian Ritondo pretende preservar la conducción de los municipios amarillos, mientras el sector de Sebastián Pareja procura ampliar su influencia sobre las candidaturas locales. La reunión de la Quinta Sección Electoral, con participación de Guillermo Montenegro y Juan Ibarguren, dio continuidad a ese despliegue. La conducción partidaria también anunció que en febrero de 2027 comenzará a elaborar una propuesta de gobierno provincial. El nombre de Santilli reúne apoyos, pero las conversaciones aún deben definir qué lugar conservará cada fuerza. La preparación de candidatos también alcanza al Conurbano, donde el funcionario concentró sus críticas a Kicillof. Durante el encuentro del PRO de la Tercera Sección, Ritondo planteó: “Necesitamos buenos candidatos a intendentes y concejales en cada distrito”. El objetivo es llegar a la negociación con referentes propios capaces de disputar tanto lugares en las listas como gobiernos municipales. Santilli expresó su interés por la Provincia, aunque aseguró que hará “lo que quiera el Presidente”.

Las PASO y el próximo movimiento libertario

La discusión sobre quién encabezará la propuesta bonaerense también está atravesada por las reglas para seleccionar candidatos. Dentro del PRO conviven posiciones diferentes sobre las PASO: algunos dirigentes consideran que Santilli podría encabezar una fórmula acordada con La Libertad Avanza, mientras otros defienden una competencia previa para resolver las postulaciones.

Entre estos últimos aparece el senador Pablo Petrecca, quien respaldó las primarias como una herramienta “para que esto no sea a dedo”. Su planteo alcanza tanto a las postulaciones provinciales como a los lugares que podrían disputarse dentro de un frente compartido.

En paralelo, La Libertad Avanza prepara un congreso bonaerense para diciembre, con Milei y Santilli como figuras centrales. La organización está a cargo de Pareja y prevé reunir alrededor de 2.000 dirigentes y militantes, con comisiones sobre salud, educación y justicia.

La convocatoria podría darle continuidad partidaria al posicionamiento que Santilli mostró en el Senado. Su participación prevista y los acercamientos con el PRO forman parte de una construcción que todavía debe ordenar las diferencias entre el karinismo, Las Fuerzas del Cielo y el sector de Patricia Bullrich.

Santilli eligió la seguridad para profundizar su disputa con Kicillof y agitar su candidatura. El siguiente paso se juega dentro del armado que pretende representar: convertir esos respaldos en un acuerdo provincial, resolver las postulaciones municipales y construir una propuesta común para 2027.