Karina Milei y Sebastián Pareja

La reorganización territorial de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo capítulo de la disputa entre la conducción partidaria que encabeza Sebastián Pareja y los sectores vinculados con el asesor presidencial Santiago Caputo. La incorporación de dirigentes provenientes de otras fuerzas políticas volvió a generar cuestionamientos dentro del oficialismo nacional, mientras persisten las diferencias por el control de las estructuras municipales.

El último movimiento se produjo en Mercedes, donde Pareja avaló la designación del exsenador radical Roberto Costa como coordinador distrital, tras una serie de desplazamientos que alcanzaron a referentes vinculadas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El recambio coincidió con una publicación de Caputo en la que ironizó sobre las disputas por los concejales del interior bonaerense. Los episodios se producen mientras la conducción provincial prepara un congreso partidario para diciembre, con la intención de comenzar a delinear su estrategia electoral rumbo a 2027.

Mercedes: un recambio que reavivó las diferencias libertarias

La llegada de Costa a la coordinación libertaria de Mercedes fue acordada entre Pareja y el senador provincial Luciano Olivera, responsable de la organización partidaria en la Primera Sección Electoral.

El exlegislador reemplazará a Rafael Velásquez, quien días antes había dispuesto modificaciones en distintas áreas de la estructura partidaria local.

Entre las dirigentes desplazadas se encontraban Marilina Bustelo, excandidata a concejal de Juntos por el Cambio e integrante de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, y Luciana Di Catarina, proveniente del PRO y excandidata a concejal por LLA.

Ambas mantenían vínculos con sectores referenciados en Santilli. Los cambios también alcanzaron a las áreas de formación política, educación y participación partidaria.

Apenas una semana después de comunicar esas modificaciones, el propio Velásquez anunció su salida de la coordinación distrital.

En su despedida explicó que meses atrás había planteado la posibilidad de delegar esa responsabilidad, debido a las dificultades para compatibilizar la actividad partidaria con sus obligaciones laborales. Olivera, por su parte, enmarcó la decisión en el proceso de reorganización territorial impulsado por la conducción bonaerense.

De la UCR y el massismo al armado de Pareja

La trayectoria política de Costa constituye uno de los principales motivos de los cuestionamientos que generó su incorporación.

El dirigente desarrolló buena parte de su carrera en Escobar, donde fue concejal hasta 2025. También ocupó bancas en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y en la Cámara de Diputados de la Nación.

De extracción radical y con vínculos políticos con el exintendente de San Isidro Gustavo Posse, Costa integró distintas alianzas electorales, entre ellas el Frente Renovador y Juntos por el Cambio.

Roberto Costa.

Durante las elecciones de 2025 acompañó la candidatura libertaria de Eduardo Gianfrancesco en Escobar. Su relación con Mercedes, en tanto, también está vinculada con su actividad como productor ganadero.

Su designación generó cuestionamientos entre referentes digitales enfrentados con Pareja y militantes locales que venían reclamando mayor participación en la estructura partidaria.

El movimiento se produce en un distrito donde el vecinalismo también comenzó a incorporar dirigentes con pasado libertario, como parte de la construcción política que encabeza el concejal Bernardo Zubeldía.

ANSES, otro capítulo de la disputa territorial

La salida de Velásquez de la conducción partidaria también vuelve a colocar en escena el papel de los organismos nacionales dentro del armado libertario bonaerense.

El dirigente ocupa desde junio de 2025 la jefatura de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de Mercedes, mediante una designación transitoria.

Aunque su desplazamiento partidario abrió interrogantes sobre su continuidad en esa función, Olivera indicó que seguirá desempeñando responsabilidades vinculadas con el organismo y otras actividades del espacio político.

Hasta el momento no se anunció oficialmente su reemplazo en ANSES.

El episodio tiene como antecedente las disputas por las designaciones en las delegaciones territoriales de ANSES, que durante los últimos meses involucraron a sectores vinculados con Pareja, los Menem, referentes del PRO y dirigentes cercanos a Caputo.

El mensaje de Santiago Caputo que agitó la interna

En medio de los movimientos territoriales, Caputo publicó el miércoles un mensaje en su cuenta de X que volvió a exponer las diferencias dentro del oficialismo.

“Están hackeando a la CIA y acá tenemos gente pensando en cómo chorearse un concejal en Tapalqué”, escribió el asesor presidencial.

Aunque no mencionó expresamente a Pareja, el referente digital Esteban Glavinich, conocido en redes sociales como TraductorTeAma y cercano a Caputo, respondió a la publicación con una fotografía del presidente de LLA bonaerense.

Las Fuerzas del Cielo volvieron a apuntar contra Pareja en X.

El intercambio se suma a los cuestionamientos que los integrantes de Las Fuerzas del Cielo vienen formulando contra los métodos de construcción política de la conducción provincial.

Las diferencias entre ese sector y la estructura territorial vinculada con Karina Milei incluyen la distribución de candidaturas, la incorporación de dirigentes provenientes de otras fuerzas y la participación de la militancia libertaria en las decisiones partidarias.

Tigre: los bloques libertarios acompañaron las ordenanzas preparatorias municipales

En el plano legislativo municipal, los concejales libertarios también mantienen estrategias que responden a las particularidades de cada distrito.

El martes, los dos sectores de LLA en el Concejo Deliberante de Tigre acompañaron las ordenanzas preparatorias Fiscal e Impositiva 2027 impulsadas por la gestión del intendente Julio Zamora.

Las iniciativas obtuvieron 18 votos afirmativos y seis negativos, correspondientes estos últimos al bloque massista de Fuerza Tigre.

Los representantes libertarios fundamentaron su acompañamiento en las modificaciones tributarias acordadas durante las negociaciones legislativas, que incluyeron reducciones en algunas tasas.

Desde el oficialismo municipal defendieron las ordenanzas como herramientas necesarias para garantizar la prestación de servicios públicos, la continuidad de las obras y el financiamiento de las políticas sanitarias, particularmente del Hospital Municipal de Alta Complejidad.

La concejala Marilina Silva cuestionó que el massismo rechazara los proyectos sin presentar alternativas para financiar las prestaciones previstas.

Por su parte, el concejal Sebastián Rovira cuestionó la distribución de los aumentos tributarios y atribuyó el acompañamiento libertario a un entendimiento político entre Zamora y Segundo Cernadas.

Las ordenanzas todavía deberán ser sometidas a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para su sanción definitiva.

La votación adquiere relevancia dentro del escenario provincial porque, en octubre, Pareja había reunido a más de 400 concejales libertarios en Avellaneda para coordinar una agenda legislativa que incluía iniciativas destinadas a reducir las tasas municipales.

Un congreso electoral con varias discusiones pendientes

Los nuevos movimientos se producen mientras La Libertad Avanza prepara su congreso bonaerense para diciembre, con la participación prevista del presidente Javier Milei y de Santilli.

La convocatoria buscará reunir alrededor de 2.000 dirigentes y militantes para comenzar a desarrollar propuestas de gobierno provincial.

Mientras la eventual candidatura de Santilli a la Gobernación reúne coincidencias entre distintas corrientes libertarias, todavía permanecen abiertas las negociaciones por las postulaciones municipales, los acuerdos con el PRO y la participación de Las Fuerzas del Cielo en las futuras listas.

El recambio de Mercedes y los cuestionamientos de Caputo anticipan algunas de las discusiones políticas que acompañarán al encuentro partidario, cuando la conducción bonaerense intente avanzar en la organización electoral de los 135 municipios de cara a 2027.