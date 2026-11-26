Esteban Reino, intendente de Balcarce (Buenos Aires).

—Intendente, el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante el proyecto de presupuesto por 78 mil millones. ¿Cuáles serán las prioridades del próximo año y qué mejoras se prevén en obras y servicios?

Yo creo que lo que va a mejorar es la prestación del servicio de caminos rurales. Además, ya empezamos este año con el alquiler de máquinas y es una gran apuesta que queremos hacer. Nos hemos equipado a lo largo de este año y ahora, con el alquiler de tres máquinas más, creo que vamos a brindar un servicio mucho mejor, más organizado. Hemos escuchado el reclamo de algunos productores. Con algo de participación privada y el asesoramiento técnico de ingenieros, veremos si podemos mejorar.

Y después, nosotros estamos con mucha obra en curso. En cuanto a los servicios, creo que hay que prestarlos y prestarlos bien. Pero estamos haciendo un hospital absolutamente nuevo con recursos propios, con una guardia pediátrica absolutamente nueva. Estamos haciendo el ensanche de la avenida Centenario con recursos provinciales y estamos arreglando toda la avenida San Martín. Si bien es la continuidad de la ruta 55, no logramos financiamiento de la Provincia y lo estamos haciendo también con recursos propios.

También estamos haciendo cuadras de asfalto en un barrio importante de la ciudad y cordón cuneta en otro sector. Estamos con obras hidráulicas muy importantes y con la limpieza de canales en forma permanente por esto de El Niño, agrandando varios canales. Hemos agrandado dos canales importantes… O hicimos un canal nuevo y agrandamos otro en la ciudad. Así que estamos muy conformes con eso.

—Esteban, ¿la ordenanza impositiva mantiene la actualización bimestral de la unidad tributaria? ¿Prevé aumentos adicionales para algunos tributos?

No, no, aumentos no. Mantenemos la unidad tributaria, que es un índice parecido a la inflación. En algunos casos también se incorpora el combustible y, en otros, la electricidad. Generalmente, en los últimos aumentos hemos quedado por debajo de la inflación con la unidad tributaria, así que creo que vamos a seguir. Es lo que estamos volviendo a proponer. No hay aumento de ningún tipo. Se actualiza cada dos meses, capaz que ahora en diciembre va a caer una actualización.

—Mencionaste la nueva guardia pediátrica. ¿Qué logro destacarías de este año de gestión y qué compromiso quedó pendiente?

Yo quiero terminar el primer piso del hospital y la guardia pediátrica. Ya con eso tenemos los tres pisos de internación terminados. Creo que eso nos daría ya definitivamente un hospital para los próximos 50 años, al que habría que agregarle pequeñas cosas. Después, la próxima gestión tendrá que hacer un laboratorio nuevo. Quedan mínimas cosas por hacer y la posibilidad de agrandarlo. Hemos comprado una casa al lado para hacer una nueva guardia pediátrica. Es un hospital con espacio para agrandarlo si se necesitara. Creo que hoy no se necesita más que esto.

Y después también vamos a seguir con recursos propios haciendo el CEF, que es el Centro de Educación Física. También va a servir como un polideportivo para los balcarceños, que no tenemos, con capacidad para 3.500 a 4.000 personas. Vamos a seguir con las obras de asfalto y bacheo. Estamos tratando de hacer algo importante, viendo a ver si podemos comprar una máquina que nos permita tener el material acá para bachear más rápido. Pero eso lo estamos analizando.

—¿Cómo estimás que cerrará el año el municipio en términos financieros?

Yo creo que terminamos ordenados, dentro de los desfasajes que hemos tenido en los primeros años tras el cambio de gestión, con el gobierno de Milei. Hubo una inflación del 300 %. Eso obviamente te produce un cimbronazo. Si bien seguimos ordenados, nos comió todas las reservas que teníamos.

Pero ahora, por lo menos, venimos bien, equilibrados, un poquito atrasados, con un déficit en el hospital, que es obvio porque, al haber recesión y al haber una baja de recursos, se resienten los ingresos de los vecinos de Balcarce y una mayor cantidad de gente concurre al hospital, lo que te aumenta exponencialmente el gasto.