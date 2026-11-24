Juan Cerezo, intendente de General Las Heras (BA)

—¿Cómo están elaborando el proyecto de presupuesto 2027 para Las Heras? La salud fue una prioridad este año. ¿Cuáles serán los principales ejes de gestión y qué proyecciones manejan en materia de ingresos y gastos?

Este año, en la proyección de ingresos y gastos, estamos cerca de alcanzar lo que habíamos anticipado en el presupuesto, algo que en general puede parecer muy atinado en comparación con la proyección del año pasado. Pero, por lo menos en los últimos 10 años, se ha presupuestado algo y después, cuando termina el año, siempre hay un poquito más de ingresos. Este año no lo vemos de esa manera. La ejecución y los ingresos no superan lo previsto. Apenas nos acercamos a lo presupuestado. Por lo tanto, vemos que obviamente los recursos han caído.

Así que, para el año que viene, estamos proyectando un aumento similar a la inflación prevista. Este año, la proyección del Gobierno nacional quedó muy por debajo de la inflación real. Pero sí, queremos fortalecer estas áreas, fortalecer los servicios básicos que el municipio tiene que ofrecer. Me he referido, sobre todo, a salud, a desarrollo social y a la posibilidad de creación de empleo, en un momento muy difícil para que los municipios sean exitosos en eso, porque no depende de nosotros, sino de la situación económica en general.

También queremos trabajar en lo que tiene que ver con servicios y con obras y en la posibilidad de recomponer, como se pueda, los salarios de los trabajadores. Esto se hace muy difícil dado el recorte general que está haciendo la Nación sobre la Provincia y que impacta también en los municipios.

Pero vamos a trabajar sobre eso. Nosotros tenemos también una actualización de la ordenanza fiscal e impositiva a partir del IPC. Vamos a simplificar tasas, estamos trabajando también en un proyecto de simplificación de tasas. Y también buscamos alternativas para poder financiar algunos nuevos servicios que la comunidad pide, como fortalecer el área de seguridad local para tener más herramientas tecnológicas y más personal de seguridad del municipio en la calle.

También pensamos en la posibilidad de crear, si es posible, un transporte interno municipal. Para eso también necesitamos tener la herramienta del cobro del pasaje. Pero son distintos proyectos que presentamos para el año que viene que tienen que ver con esto, con este marco general de recorte. Las líneas nacionales de colectivos que pasan por Las Heras están en un proceso de reorganización. Incluso, en algún caso se pidió la baja a la Nación.

A veces, el municipio tiene que salir a cubrir cosas que antes cubría la Nación. No tenemos que mentirle a los vecinos. Es muy difícil cubrir esas cuestiones con los recursos del municipio. Pero haremos el esfuerzo de tratar de hacer gestiones para tener algunas herramientas que puedan servir de plan B ante estas cosas que suceden.

—La gestión de Las Heras está históricamente vinculada al Frente Renovador. El sector de Axel Kicillof impulsa eliminar el límite a los mandatos consecutivos de los intendentes, mientras que el massismo defiende el tope vigente. ¿Cuál es su posición sobre ese debate? ¿Le preocupa que profundice las diferencias dentro del peronismo bonaerense?

Yo creo que es sano que las discusiones se den en una mesa de debate, pero también que se hagan públicas, que nuestra militancia, nuestro pueblo también pueda saber las diferentes posturas de nuestro espacio, el frente Fuerza Patria, y, de alguna manera, de todos los sectores que lo componen y que conforman el gobierno provincial. Tenemos un montón de municipios a cargo y estamos en este debate tratando de conformar una oferta electoral y, sobre todo, de gobierno para poder competir el año que viene, poder brindarle una alternativa a nuestro pueblo y poder llegar a gobernar la Nación y revertir esta situación que estamos viviendo.

Creo que es sana la diferencia. Creo que, si esas diferencias son tramitadas dentro del marco del respeto a lo institucional y a lo democrático, suman y nos hacen madurar como fuerza y espacio político. Así que a mí no me genera ningún miedo, ningún temor. Todo lo contrario. Creo que lo peor que podría hacer hoy el peronismo y el campo nacional y popular es no decir las cosas que piensa. Y seguramente después, como en cualquier fuerza política, las posiciones que logren tener mayorías, que logren tener representatividad en los lugares de discusión y, sobre todo, en este caso, en las cámaras legislativas, van a ser las posiciones que acompañe todo el conjunto.

Así que, para mí, hoy es una discusión válida, pero creo que se tiene que dar en ámbitos provinciales, en este caso, o de dirigencia nacional. Y nuestra postura, o por lo menos mi postura a nivel municipal hoy, es enfocarme en la gestión, ya que son otros compañeros los que van a tener que decidir sobre esta cuestión. Seguramente estaremos acompañando la postura que sea síntesis, siempre abogando por la unidad y pensando en que hoy lo que tenemos que construir es una oferta electoral y un proyecto de gobierno que pueda el año que viene hacerse cargo del país para poder solucionar aún más los problemas de la provincia.

A nuestro gobernador seguramente le cuesta más solucionarlos por el recorte enorme que aplica la Nación sobre la Provincia. Y a nosotros, a todos los intendentes, seamos de las distintas tribus que tiene el peronismo o del color que sea en términos partidarios, también nos cuesta por estos recortes. En definitiva, los afectados por todo esto son nuestros vecinos.