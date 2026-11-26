El gobierno de Javier Milei consiguió este jueves 26 de noviembre la media sanción de la reforma electoral en el Senado de la Nación, una de sus principales iniciativas legislativas de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El proyecto obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

Después de varios meses de negociaciones, La Libertad Avanza reunió los apoyos necesarios para avanzar con una propuesta que modifica las reglas electorales y que sufrió sucesivas modificaciones respecto del texto original.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el oficialismo había intensificado las negociaciones con sus aliados para conseguir la suspensión de las PASO, en medio de diferencias por el alcance de la reforma.

Suspensión de las PASO: cómo se definirían las candidaturas

La iniciativa contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias exclusivamente para las elecciones nacionales de 2027, sin derogar el régimen establecido en 2009.

En caso de convertirse en ley, los partidos políticos deberán resolver sus candidaturas mediante procedimientos internos, mientras que las alianzas electorales tendrán que establecer sus mecanismos de selección de acuerdo con sus respectivos reglamentos.

El proyecto original, enviado por el Poder Ejecutivo en abril, contenía 79 artículos. Las negociaciones parlamentarias redujeron considerablemente su extensión y dejaron fuera uno de los puntos que había generado mayores diferencias: las listas colectoras.

Los cambios en la Boleta Única de Papel

Otra de las modificaciones centrales es la incorporación de un casillero que permitirá votar a todos los candidatos de una misma fuerza política con una sola marca.

El mecanismo representa un cambio respecto del sistema utilizado en las elecciones legislativas de 2025, cuando los electores debieron seleccionar individualmente cada categoría.

Los ciudadanos conservarán la posibilidad de distribuir su voto entre diferentes agrupaciones políticas.

Además, las provincias que decidan realizar sus elecciones en simultáneo con los comicios nacionales podrán incorporar las categorías provinciales y municipales a la misma boleta.

Ficha Limpia y las restricciones para ocupar cargos públicos

El proyecto también establece un régimen de Ficha Limpia, que contempla restricciones para acceder a candidaturas y determinados cargos públicos en casos de condenas por delitos dolosos ratificadas en segunda instancia.

La Justicia Electoral tendrá a su cargo un registro de las personas alcanzadas por las inhabilitaciones.

Las disposiciones también contemplan incompatibilidades para ocupar determinados cargos dentro del Poder Ejecutivo y organismos estatales.

Sin debate presidencial obligatorio antes de la primera vuelta

La reforma modifica las condiciones de realización de los debates presidenciales. De aprobarse en Diputados, los candidatos dejarán de estar obligados a participar de esa instancia antes de las elecciones generales.

La obligatoriedad se mantendrá únicamente si hay una segunda vuelta electoral.

El proyecto también reduce del 5% al 2,5% el porcentaje de programación que los medios audiovisuales deben destinar gratuitamente a publicidad electoral y contempla una flexibilización de las restricciones comerciales, culturales y sociales durante las jornadas de votación.

Entre las modificaciones adicionales se encuentra la posibilidad de realizar afiliaciones partidarias mediante procedimientos digitales.

La reforma electoral todavía necesita pasar por Diputados

Pese al resultado favorable en el Senado, la suspensión de las PASO y las restantes modificaciones todavía no están vigentes.

La Libertad Avanza deberá conseguir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo. El oficialismo espera que la iniciativa pueda ser incorporada al temario de las sesiones extraordinarias de diciembre.

Si la Cámara baja introduce nuevas modificaciones, el proyecto deberá regresar al Senado. Por el momento, las reglas electorales vigentes permanecen sin cambios.