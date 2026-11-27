Kicillof y Lula durante el encuentro de agosto de 2024 en Brasilia, destinado a fortalecer la cooperación económica y productiva. (Foto de archivo).

La política de desarrollo agroalimentario que impulsa el gobernador Axel Kicillof encontró un nuevo punto de articulación internacional con el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva. El reconocimiento de Brasil a los resultados del programa bonaerense de agroecología y las recientes reuniones con autoridades uruguayas consolidaron una agenda regional que expone las diferencias entre las prioridades productivas de la Provincia y las decisiones del Gobierno nacional de Javier Milei.

El respaldo brasileño se conoció durante el segundo Congreso Provincial de Agroecología, realizado el 20 y 21 de noviembre en Junín, pocos días después de que el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentara en Montevideo las políticas de agricultura familiar, abastecimiento y comercialización de alimentos desarrolladas por su gestión.

Ambas actividades pusieron en discusión el papel del Estado en la producción agropecuaria, el acceso al financiamiento, la generación de conocimiento científico y las condiciones necesarias para sostener la actividad económica en las comunidades rurales.

Brasil reconoce los avances bonaerenses y busca profundizar la cooperación

La ministra de Desarrollo Agrario de Brasil, Fernanda Machiaveli Morão de Oliveira, participó del congreso mediante un mensaje audiovisual en el que destacó los resultados alcanzados por la Provincia y ratificó la voluntad de continuar trabajando con las autoridades bonaerenses.

La funcionaria reivindicó la trayectoria de cooperación entre ambos países en la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), aunque advirtió que la participación institucional del Gobierno argentino en ese espacio se interrumpió durante la actual administración presidencial.

Brasil reconoce los avances bonaerenses y busca profundizar la cooperación.

Frente a esa situación, Machiaveli expresó el interés de Brasil por mantener los vínculos con las organizaciones productivas argentinas y las experiencias desarrolladas en territorio bonaerense.

La articulación entre ambos gobiernos tiene entre sus antecedentes la reunión que Kicillof mantuvo con Lula en Brasilia, en agosto de 2024, para fortalecer la integración económica y productiva. A esa agenda se sumaron intercambios sobre agricultura familiar con el estado brasileño de Pernambuco. Machiaveli también destacó que el trabajo desarrollado en el ámbito regional permitió identificar 23 programas y marcos regulatorios vinculados con la agroecología en seis países sudamericanos.

La ministra también presentó los principales instrumentos de la política brasileña, entre ellos el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica 2024-2027, integrado por 197 iniciativas que involucran a distintas áreas gubernamentales y organizaciones sociales.

El programa incluye el desarrollo de bioinsumos, el acompañamiento a huertas productivas y el financiamiento de organizaciones que brindan asistencia a las familias rurales. La funcionaria señaló que los costos de la transición hacia sistemas agroecológicos no deberían recaer exclusivamente sobre los productores.

Más de 840 productores y casi 49.000 hectáreas en la Provincia

Desde 2020, la gestión de Kicillof desarrolla el Programa Provincial de Promoción de la Agroecología, una política que combina asistencia técnica, capacitación, certificación y herramientas de financiamiento para establecimientos interesados en incorporar prácticas productivas sustentables.

Según los datos presentados por Rodríguez en Uruguay el 17 de noviembre, el programa reúne actualmente a 841 productores certificados, distribuidos en 106 municipios bonaerenses, con una superficie de 48.760 hectáreas.

Su alcance comprende actividades agrícolas, ganaderas, tamberas, hortícolas, apícolas y frutícolas, con experiencias que abarcan diferentes escalas y características productivas.

Entre los instrumentos disponibles se encuentran el registro de productores agroecológicos, una base de establecimientos en transición, una comisión asesora y espacios de experimentación en las chacras provinciales.

Lanzamos en #Berazategui, junto al ministro provincial de @AgrarioPBA @JavoRodriguezL , el Programa Huerta Urbana Bonaerense 2026. Esta propuesta fomenta y apoya la producción agroecológica familiar y comunitaria con la entrega de plantines, insumos y asistencia técnica. https://t.co/gsZUGWlUiX — Carlos Balor (@CarlosBalorBera) April 22, 2026

A esto se suma la Red de Facilitadores en Agroecología, que, según lo informado durante el congreso de Junín, ya supera los mil integrantes.

El Ministerio de Desarrollo Agrario busca acompañar los procesos de transformación productiva mediante conocimientos adaptados a cada territorio, reducir la dependencia de determinados insumos externos y promover prácticas orientadas a la conservación de los recursos naturales.

La producción de alimentos y el fortalecimiento de las economías locales

La promoción de la agroecología forma parte de una política provincial más amplia que incorpora herramientas para facilitar la comercialización, formalizar emprendimientos familiares y generar oportunidades de agregado de valor en origen.

Uno de sus principales instrumentos es Mercados Bonaerenses, que promueve el contacto directo entre productores y consumidores mediante ferias y establecimientos permanentes.

De acuerdo con el último balance presentado por la cartera agraria, el programa acumula más de 50.000 ferias realizadas en 124 municipios, con la participación de más de 2.600 productores. Además, cuenta con 12 mercados fijos y dos mercados concentradores inaugurados, mientras otros dos se encuentran en construcción.

La estrategia se complementa con el régimen de Pequeñas Unidades Productoras de Alimentos Artesanales (PUPAA), destinado a facilitar la formalización de emprendimientos de menor escala y ampliar sus posibilidades comerciales.

Esta política registra 1.089 unidades productivas habilitadas y 781 proyectos financiados, según los datos oficiales difundidos en Montevideo.

Ciencia, tecnología y el contrapunto con el Gobierno nacional

El Congreso de Agroecología reunió en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) a productores, investigadores, autoridades municipales, organizaciones rurales y equipos técnicos.

2° Congreso Provincial de Agroecología.

Durante las dos jornadas se presentaron más de 250 trabajos científicos y técnicos, además de talleres, exposiciones de maquinaria y espacios de intercambio de experiencias productivas.

Rodríguez aprovechó el encuentro para reclamar mayores recursos para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el CONICET y las universidades nacionales, y cuestionó las políticas de reorganización del sistema científico impulsadas por la administración de Milei.

Las diferencias tienen antecedentes normativos. En julio de 2025, el Poder Ejecutivo nacional dispuso, mediante el Decreto 462/2025, la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y la modificación de la estructura institucional del INTA.

La medida se fundamentó en objetivos de desregulación, reducción de estructuras estatales y eliminación de funciones consideradas superpuestas por el Ejecutivo. Sin embargo, el rechazo parlamentario derivó en el restablecimiento de las disposiciones anteriores mediante el Decreto 627/2025, publicado en septiembre de ese año.

El debate sobre la estructura y el financiamiento de estos organismos continúa abierto, mientras sus equipos científicos mantienen líneas de investigación vinculadas con la agricultura familiar, la agroecología y el desarrollo tecnológico agropecuario.

Pese a la interrupción de la participación institucional del Gobierno argentino en la REAF, la cooperación científica entre ambos países mantiene canales activos. El pasado 6 de noviembre, el INTA y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) firmaron un convenio de colaboración en la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle, en Río Negro. El acuerdo contempla proyectos conjuntos de investigación, intercambio de conocimientos y transferencia tecnológica para abordar desafíos productivos y ambientales comunes.

“Defender la soberanía nacional es también defender la soberanía productiva, la soberanía tecnológica y la soberanía alimentaria”, afirmó Rodríguez.

Del territorio bonaerense a la integración regional

La agenda internacional de la Provincia también comprende el fortalecimiento de los vínculos con Uruguay, donde Rodríguez participó de las actividades de la Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento de Alimentos y de la 45.ª reunión de la REAF del Mercosur.

Durante su visita, mantuvo encuentros con el secretario brasileño de Agricultura Familiar y Agroecología, Vanderley Ziger, y con el ministro uruguayo de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

La delegación bonaerense también retomó las conversaciones con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana de Uruguay, institución con la que la Provincia formalizó un convenio durante una visita de Kicillof en agosto.

El vínculo contempla intercambios técnicos relacionados con la distribución, el abastecimiento y la comercialización de alimentos.

La discusión productiva tiene, además, una proyección política nacional. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) incorporó a su agenda propuestas agropecuarias centradas en la industrialización, el cooperativismo, la investigación científica y el arraigo rural.

Con los programas provinciales en funcionamiento y los contactos regionales en marcha, la gestión bonaerense busca ampliar las herramientas destinadas a los productores y profundizar la cooperación con Brasil y Uruguay, dos países que mantienen políticas públicas específicas para la agricultura familiar y la transición agroecológica.