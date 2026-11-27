Federico Sturzenegger y Javier Milei.

La política de desregulación profesional impulsada por el gobierno de Javier Milei encontró un nuevo pronunciamiento en contra en territorio bonaerense. Las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires ratificaron este jueves 26 de noviembre su rechazo a las reformas promovidas por Nación y anticiparon que defenderán las atribuciones de la institución mediante recursos legislativos y judiciales.

El posicionamiento se expresó durante el Congreso Inmobiliario 2026, que reúne a alrededor de 600 profesionales en el Espacio Cultural del Paseo Aldrey, en Mar del Plata, y se suma a los cuestionamientos formulados durante las últimas semanas por entidades médicas, previsionales y representativas de distintas disciplinas.

La controversia también tiene nuevas expresiones parlamentarias. Mientras Diputados bonaerense dio media sanción a una reforma del régimen profesional de los martilleros, dos proyectos de La Libertad Avanza destinados a modificar las obligaciones económicas de los médicos ingresaron formalmente al circuito de comisiones.

Los martilleros advierten sobre los riesgos de eliminar los controles profesionales

El vicepresidente del Colegio de Martilleros bonaerense, Alfredo Lavalle, cuestionó las iniciativas promovidas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, y defendió la intervención de profesionales matriculados en las operaciones inmobiliarias.

“Desregular significa descontrolar”, afirmó el dirigente, quien puso el acento en la responsabilidad que implica intervenir en transacciones relacionadas con el patrimonio y los ahorros de las familias.

Guillermo Rossi, Alfredo Lavalle y Luis Colao.

Por su parte, el presidente de la institución, Luis Colao, sostuvo que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo nacional podrían desprofesionalizar la actividad. También cuestionó lo que considera una amenaza sobre los recursos administrados por las cajas previsionales.

La preocupación del sector tiene entre sus antecedentes los proyectos de liberalización de la intermediación inmobiliaria y la expansión de modelos comerciales que incorporan operadores sin formación profesional específica.

En agosto, Colao había advertido sobre los alcances de un borrador atribuido a Sturzenegger que contemplaba modificaciones en las actividades de martilleros, corredores de bolsa y corredores de granos.

Los dirigentes inmobiliarios sostienen que la desaparición de los controles colegiados limitaría las herramientas disponibles para prevenir irregularidades y sancionar incumplimientos, especialmente en operaciones que involucran bienes de elevado valor económico.

Médicos y otras entidades profesionales también cuestionaron las reformas

El pronunciamiento de los martilleros tiene como antecedente inmediato el rechazo de las instituciones médicas bonaerenses a los cuestionamientos del Gobierno nacional sobre la colegiación obligatoria.

El conflicto adquirió mayor visibilidad en octubre, cuando el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, cuestionó los costos que deben afrontar los profesionales para ejercer la medicina.

Posteriormente, el vocero presidencial, Adrián Ravier, instó a las provincias a revisar las exigencias de matriculación, los aportes previsionales obligatorios y aquellos requisitos que el Ejecutivo considera obstáculos para el ejercicio profesional.

El Gobierno nacional sostiene que la reducción de esas obligaciones permitiría mejorar los ingresos de los médicos, sin eliminar necesariamente los mecanismos de habilitación para ejercer.

En respuesta, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires cuestionó esa interpretación y advirtió sobre las consecuencias que una desregulación podría tener sobre las condiciones laborales y la calidad de la atención sanitaria.

La entidad también recordó que los médicos residentes del sistema provincial están exentos del pago mensual de la matrícula y de los aportes a la caja previsional, conforme a la Ley 15.434, promulgada en 2023.

A los cuestionamientos se sumó la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA), que reúne a 28 instituciones vinculadas con la medicina, la abogacía, la arquitectura, la ingeniería, la actividad notarial, la farmacia y otras disciplinas.

La federación defendió la autonomía de los colegios y reclamó que cualquier revisión de costos o procedimientos administrativos contemple las particularidades normativas de cada profesión y jurisdicción.

Las cajas previsionales, otro eje de la controversia

El debate excede las condiciones de matriculación y alcanza al financiamiento de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de seguridad social de los profesionales independientes.

El 3 de noviembre, la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires difundió un comunicado en el que rechazó los cuestionamientos de la Vocería Presidencial y defendió la obligatoriedad de los aportes.

La institución explicó que sus prestaciones se financian principalmente con los recursos aportados por sus afiliados, sin asistencia financiera estatal, y advirtió que la eliminación de las contribuciones obligatorias comprometería la sostenibilidad del sistema.

En paralelo, el 13 de noviembre se formalizó en La Plata la creación de la Federación Argentina de Cajas Profesionales (FACAP), que representa a más de 253.425 afiliados y beneficiarios.

Federación Argentina de Cajas Profesionales.

La nueva organización busca coordinar propuestas para fortalecer los regímenes previsionales y abordar desafíos relacionados con el envejecimiento poblacional, la extensión de la expectativa de vida y el equilibrio financiero de las prestaciones.

Dos proyectos libertarios buscan modificar los aportes de los médicos bonaerenses

La discusión incorporó esta semana dos iniciativas presentadas por el diputado provincial Pablo Morillo y otros siete integrantes de La Libertad Avanza, entre ellos Juan Osaba y Maximiliano Bondarenko.

Los expedientes D-4217/26-27 y D-4218/26-27 tomaron estado parlamentario el 25 de noviembre y fueron remitidos al día siguiente a la Comisión de Federaciones y Colegios Profesionales.

El primero propone ampliar las exenciones previsionales y de matriculación existentes para los residentes a los médicos que trabajan exclusivamente en establecimientos públicos provinciales o municipales.

El segundo plantea eliminar el costo de inscripción y los pagos periódicos de matrícula para ese mismo universo de profesionales.

Los autores argumentan que estas obligaciones representan una carga económica adicional para quienes tienen al Estado como único empleador. Ambos proyectos preservan las facultades disciplinarias y de fiscalización de los colegios profesionales.

Diputados avanzó con nuevas regulaciones para la actividad inmobiliaria

Durante la sesión que concluyó este jueves, la Cámara baja bonaerense aprobó una iniciativa del diputado de Fuerza Patria, Rubén Eslaiman, destinada a modificar la Ley 10.973, que regula el ejercicio profesional de los martilleros y corredores públicos.

El último dictamen de mayoría incorpora la prohibición de operar mediante franquicias comerciales o licencias de marcas en actividades reservadas a los profesionales matriculados.

También contempla nuevas exigencias de identificación en la publicidad inmobiliaria, incluidas las redes sociales, modificaciones en las incompatibilidades profesionales y cambios en el régimen de honorarios.

El Colegio de Martilleros presentó al diputado provincial Rubén Eslaiman una propuesta para crear un Régimen de Alquiler Social.

Entre estos últimos, el dictamen establece que las comisiones correspondientes a los alquileres destinados a vivienda, cuando el inquilino sea una persona física, queden exclusivamente a cargo del propietario.

La bancada libertaria votó en contra de la reforma y cuestionó particularmente las disposiciones sobre incompatibilidades profesionales. La iniciativa todavía requiere el tratamiento del Senado.

La Constitución bonaerense y las facultades provinciales

La defensa de los colegios profesionales tiene un fundamento específico en la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

Su artículo 40 reconoce los sistemas previsionales profesionales; el artículo 41 garantiza la constitución y el funcionamiento de colegios y consejos, mientras que el artículo 42 atribuye a la Legislatura provincial la regulación del ejercicio de las profesiones liberales.

Con nuevos expedientes en Diputados y una reforma inmobiliaria pendiente de tratamiento en el Senado, la discusión por la desregulación incorpora un escenario parlamentario en el que confluyen las obligaciones económicas de los profesionales, la continuidad de sus sistemas previsionales y las competencias regulatorias de la Provincia.