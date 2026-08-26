Kicillof lleva el armado federal del MDF a la UBA: programa, territorio y proyección a 2027

Kicillof encabezó el lanzamiento del CEDAF en marzo.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sumará este jueves una estación diferente a la seguidilla de plenarios y recorridas con la que Axel Kicillof viene ampliando su presencia más allá de la provincia de Buenos Aires.

En Ciudad Universitaria, el Centro de Estudios del Derecho al Futuro (CEDAF) reunirá a universidades, institutos, sindicatos, cooperativas, cámaras, especialistas y representantes de gestiones provinciales y municipales para empezar a traducir diagnósticos en una agenda de desarrollo para la Argentina.

La actividad se desarrollará de 8 a 16 en el Edificio Cero + Infinito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Kicillof tendrá a su cargo el cierre, previsto para las 15.15. El dato político excede esa última foto: el encuentro agrega elaboración programática al despliegue territorial del MDF y alimenta una proyección nacional que dirigentes cercanos al gobernador ya vinculan con 2027, aunque el mandatario bonaerense no anunció una candidatura presidencial.

Este jueves nos encontramos en Ciudad Universitaria para pensar una agenda de desarrollo para la Argentina.



Si querés formar parte podés inscribirte ingresando a https://t.co/POn8wjoTRb pic.twitter.com/Xqyn5FSCMk — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 24, 2026

Cuatro misiones para salir de la coyuntura

La jornada estará organizada alrededor de cuatro misiones: una Argentina soberana en el mundo; productiva y con trabajo de calidad; justa y humana; y democrática y transparente. En esos ejes entrarán la administración de recursos y tecnología, la inserción internacional, la producción, los ingresos, la infraestructura, las desigualdades sociales y territoriales y el tipo de Estado necesario para planificar, ejecutar y evaluar políticas públicas.

Las llamadas Mesas del Futuro tendrán dos etapas. Primero buscarán acordar el punto de partida, identificar capacidades disponibles y formular las preguntas de cada área. Después deberán establecer prioridades, esbozar políticas e instrumentos y precisar actores, plazos y primeros pasos. A las 14.30, cada mesa expondrá una síntesis en el plenario; media hora más tarde se discutirán la continuidad y los próximos encuentros de la red.

El objetivo inmediato es constituir una red federal de pensamiento estratégico y conectar conocimientos que hoy funcionan por separado. La convocatoria incluye centros de estudio, observatorios, universidades, unidades del sistema científico, fundaciones, equipos técnicos y profesionales de todas las regiones. Aunque la inscripción quedó cerrada, la organización informó que el público podrá acercarse al cierre para escuchar a Kicillof.

La usina que acompaña al despliegue

El centro fue presentado en marzo en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, ante más de 30 intendentes, funcionarios bonaerenses, académicos y dirigentes sindicales como Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello, además de representantes de ATE, Suteba, UPCN y la UOM. Su primer documento, “Diez mentiras y una zoncera”, cuestionó los argumentos económicos del gobierno de Javier Milei y marcó el perfil político de la iniciativa.

Presetación del Centro de Estudios Derecho al Futuro. @Kicillofok: "La economía no está creciendo. Esa es una de las grandes mentiras del gobierno de Milei". pic.twitter.com/79Is79AC8e — Cedaf Argentina (@CEDAF_Argentina) March 17, 2026

Aquella presentación también dejó referencias explícitas a 2027. El intendente platense Julio Alak afirmó: “Y ese candidato se llama Axel Kicillof”, mientras la coordinadora del CEDAF, Mara Ruiz Malec, le dijo al gobernador: “Queremos ayudarte, Axel, si te toca ser presidente”.

Kicillof ubicó la tarea por fuera de un ámbito puramente académico: “Esto no es solo una convocatoria a escribir papers, sino a militar, hacer política, ampliar y expandir”. La estructura prevé articular, entre otros, con el Instituto Argentina Grande, el Grupo Atenas y espacios de formación de la CGT y la CTA Autónoma.

El mapa federal y la cita de septiembre

En suelo bonaerense, el MDF realizó plenarios en Alberti y Ramallo y programó actividades en Mar Chiquita, Tapalqué y Coronel Suárez, además de encuentros en Morón y La Matanza.

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El Partido de Mar Chiquita será sede del Plenario Movimiento Derecho al Futuro - 5ta Sección Electoral.



El sábado 29, los esperamos en el Polideportivo de Santa Clara del Mar para escucharnos, debatir y organizar la esperanza. pic.twitter.com/R7n8tB5bEE — Walter Wischnivetzky (@WWischnivetzky) August 24, 2026

En Ramallo, el intendente Mauro Poletti pidió “dejar de conurbanizar al peronismo”. En San Martín, Kicillof lanzó MDF Juventudes ante miles de asistentes y sostuvo que los pibes y las pibas deben ser “los protagonistas” del movimiento.

La expansión también llevó al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a San José, Entre Ríos, junto con los intendentes Gustavo Bastián, Laura Rupp y Damián Arévalo, mientras el ministro de Trabajo, Walter Correa, se reunió con gremios en Concordia. Bianco presentó al MDF como un paraguas para las distintas expresiones del peronismo y reclamó acuerdos sin imposiciones para definir candidaturas nacionales, provinciales y municipales.

La jefa de Asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, participó en La Rioja de actividades encabezadas por el gobernador Ricardo Quintela, con Máximo Kirchner, Jorge Taiana, Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio.

El diputado nacional y exministro de Salud Daniel Gollan desembarcó en Chubut junto al intendente de Dolavon, Dante Bowen, y sectores de la CGT y la CTA del Valle; Jorge Ferraresi recorrió Bariloche; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, viajó a Mendoza; el titular de ARBA, Cristian Girard, estuvo en Salta; y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, llegó a Goya, donde el PJ correntino expresó su respaldo a una candidatura presidencial de Kicillof.

El gobernador, a su vez, visitó Chaco y luego Uruguay, donde se reunió con el presidente Yamandú Orsi y participó de una cumbre progresista. El siguiente mojón será el 19 de septiembre en Villa Domínico, Avellaneda, con un plenario anunciado por Bianco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y Javier Rodríguez, y un cierre esperado de Kicillof.