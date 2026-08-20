El interior le pasa la factura al Conurbano: intendentes le piden a Kicillof la vice para 2027

Kicillof junto a intendentes del MDF

La discusión por la sucesión bonaerense sumó un reclamo territorial. En un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizado en Ramallo ante más de 3.000 militantes y dirigentes, el intendente Mauro Poletti pidió que la candidatura a vicegobernador del peronismo en 2027 quede para un jefe comunal del interior. El planteo fue dirigido al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, presente en el encuentro de la Segunda sección, pero tuvo como destinatario político al gobernador Axel Kicillof.

Poletti aclaró que habló a título personal, aunque contó que conversó informalmente con otros alcaldes. La intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, dijo que en la Cuarta sección también surgió esa propuesta. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, sostuvo que “estaría bueno”, pero pidió no presionar y supeditó la elección al mérito y al posicionamiento de cada dirigente. Por ahora, no existe una resolución orgánica del MDF ni una fórmula definida.

Plenario del MDF en Ramallo.

La fórmula como puerta de entrada

El reclamo procura llevar a la boleta una discusión por recursos y capacidad de decisión. Si se restan los 40 partidos bonaerenses comprendidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires del total provincial, el espacio identificado como interior reúne 95 de los 135 distritos, con demandas diferentes a las del Gran Buenos Aires.

“Tenemos otros temas, otra agenda que es diferente a la de los intendentes del conurbano”, explicó Poletti. Entre esos asuntos ubicó el régimen de coparticipación provincial, cuyos criterios incluyen variables sanitarias como las camas hospitalarias y que, según cuestionó, puede convertirse en “una carrera de vivos”. También señaló que las retenciones no regresan a las comunas y pidió que los policías formados en cada distrito permanezcan prestando servicio allí.

En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Ramallo ya había propuesto que los fondos guardaran relación con el aporte de cada municipio a la economía provincial y nacional. Su postura es que el reparto no dependa solamente de población, prestaciones hospitalarias u otros índices, sino que resulte “un poco más equitativo”. Ahora agregó el endeudamiento de las familias mediante tarjetas, billeteras virtuales y prestamistas informales.

Gianini vinculó el pedido con el despliegue de la gestión de Kicillof fuera del área metropolitana. A su entender, esa presencia debería traducirse, en la próxima etapa, en representación política e institucional. Barrera introdujo el matiz: acompañó la posibilidad, aunque advirtió que “no es una obligación” y que la definición debería producirse sin condicionamientos.

Los jefes comunales quieren sentarse a la mesa

El planteo de Ramallo recoge una demanda que otros alcaldes ya venían formulando. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, sostuvo que los mandatarios locales del interior cumplen “un rol fundamental” porque deben expresar necesidades y miradas que suelen diferir de las del conurbano, donde se concentra una porción determinante de los votos.

Barenghi objetó que buena parte de lo producido en sus comunidades se vaya sin un retorno equivalente y reclamó discutir cómo sería “un gobierno realmente peronista y federal”. No definió un nombre para la Gobernación y aseguró que recibe a todos los dirigentes que caminan la provincia. Sí fijó una certeza: “Lo único claro que tenemos es que estamos trabajando para un proyecto presidencial que es el de nuestro gobernador Axel Kicillof”.

Barenghi reclamó mayor protagonismo para los intendentes del interior.

Luis Mariano Martín, intendente de Exaltación de la Cruz, también había marcado ante este medio que los jefes comunales constituyen la primera puerta de acceso para los vecinos. Los ubicó en la discusión partidaria y funcional rumbo a 2027 y definió a Kicillof como el candidato natural del peronismo. Para Martín, el espacio debe construir una herramienta capaz de terminar con lo que describió como un “desastre” del gobierno de Javier Milei “para unos pocos”.

Una sucesión con nombres, pero sin fórmula

La exigencia territorial aparece cuando varias figuras del peronismo comenzaron a caminar la provincia con autorización de Kicillof, aunque ninguna candidatura fue oficializada. Dentro del MDF se mencionan el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi; el intendente de La Plata, Julio Alak; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y Bianco. Poletti trabaja en el armado de Katopodis y lo respalda para la Gobernación.

El mapa también incluye al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a la vicegobernadora Verónica Magario; a Federico Otermín, Federico Achával y Mariel Fernández, de la Liga de Intendentes; y a las alternativas del Frente Renovador, donde aparecen Sergio Massa, Juan Andreotti y Malena Galmarini.

La Cámpora conserva a Cristina Fernández de Kirchner como referencia y tiene entre sus figuras a Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y Mayra Mendoza. Leonardo Nardini y Gustavo Menéndez completan una nómina todavía abierta.

Kicillof les transmitió a quienes tienen aspiraciones que pueden recorrer el territorio, pero les pidió que no se obstaculicen ni busquen diferenciarse dañando a la gestión. La selección mediante primarias aparece como la salida preferida si ningún postulante logra una ventaja amplia.

Poletti fue más lejos: reclamó PASO para presidente, gobernador y también en los municipios administrados por el peronismo. El próximo punto de encuentro del MDF será el plenario general previsto para el 19 de septiembre. “Nadie quiere que actúe la lapicera, todo el mundo quiere tener la posibilidad de participar, de presentar su lista y ganar o perder a la cancha”.