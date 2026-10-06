Magario puso el foco en los jubilados y lanzó una dura crítica al Gobierno

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei y puso el foco en la situación económica de los adultos mayores, al señalar la distancia existente entre los ingresos previsionales y los gastos necesarios para afrontar la vida cotidiana.

A través de sus redes sociales, la dirigente bonaerense hizo referencia a una estimación según la cual una persona jubilada necesita más de $2 millones mensuales para cubrir sus necesidades básicas y sostuvo que ese monto representa alrededor de cuatro ingresos mínimos jubilatorios.

“¿El Presidente aún se molesta cuando le decimos que la gente no llega a fin de mes?”

Magario utilizó esos datos para cuestionar directamente al Presidente.

“Se requieren 4 haberes mínimos para cubrir la canasta básica de un jubilado. ¿Y el Presidente aún se molesta cuando le decimos que la gente no llega a fin de mes?”, expresó.

La vicegobernadora planteó así que la situación de los jubilados constituye uno de los ejemplos más evidentes de las dificultades económicas que, según su mirada, atraviesan numerosos hogares.

El foco puesto en los adultos mayores

En otro tramo de su mensaje, Magario sostuvo que los jubilados se encuentran entre los grupos más perjudicados por las políticas económicas nacionales.

“Los adultos mayores son uno de los sectores más afectados por el ajuste de Milei y donde más se expresa la crueldad de este gobierno”, afirmó.

Se trata de una caracterización política de la vicegobernadora sobre las decisiones adoptadas por la administración nacional.

“Elegir entre comprar medicamentos o comer”

Magario profundizó sus críticas al referirse al peso que tienen los gastos básicos sobre los ingresos previsionales.

“Quienes trabajaron toda su vida ahora tienen que elegir entre comprar sus medicamentos o comer”, señaló.

La dirigente puso especialmente el foco en dos rubros sensibles para los adultos mayores: la alimentación y la salud.

La brecha entre jubilaciones y costo de vida

El planteo de Magario se produce en un contexto en el que el haber mínimo jubilatorio se encuentra muy por debajo de distintas estimaciones sobre el costo mensual que enfrentan las personas mayores.

Para octubre de 2026, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51. A ese monto puede sumarse, para quienes cumplen con los requisitos correspondientes, el bono previsional extraordinario.

Al mismo tiempo, diferentes relevamientos destinados específicamente a medir los gastos de los adultos mayores muestran que alimentación, medicamentos, vivienda y servicios representan una parte significativa de sus presupuestos.

Una crítica al rumbo económico

La publicación de Magario no se limitó a describir la situación de los jubilados.

También utilizó el dato como argumento para cuestionar el rumbo general del Gobierno nacional y la política económica impulsada por Milei.

La vicegobernadora viene sosteniendo una posición crítica respecto del impacto que, a su entender, tienen las medidas nacionales sobre los ingresos de jubilados, trabajadores y familias.

“Este no es el presente ni el futuro que queremos”

Hacia el cierre de su mensaje, Magario llevó la discusión al terreno político.

“Este no es el presente ni el futuro que queremos para nuestro país”, expresó.

La vicegobernadora vinculó así la situación económica de los adultos mayores con el debate sobre el modelo de país y las políticas que deberían aplicarse durante los próximos años.

Un mensaje con la mirada puesta en 2027

Finalmente, Magario cerró su publicación con una referencia directa al próximo turno electoral.

“En 2027 hay que cambiar el rumbo”, afirmó.