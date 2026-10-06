Una nueva encuesta nacional encendió dos señales de alerta para el oficialismo de cara a 2027. El 57,5% de los consultados dijo preferir un cambio total de las políticas y del equipo de gestión, mientras Patricia Bullrich aparece con una imagen positiva superior a la de Javier Milei.

Los datos corresponden al último Monitoreo de Opinión Pública de Management & Fit, realizado entre el 14 y el 28 de septiembre sobre 2.600 casos a nivel nacional, con un margen de error de 2,1 puntos porcentuales.

El reclamo por un cambio integral avanzó medio punto respecto de julio. Al mismo tiempo, el grupo que se inclina por alguna forma de continuidad retrocedió 1,5 puntos.

El resultado vuelve a ubicar el debate sobre el rumbo económico y político en el centro de las expectativas hacia las elecciones presidenciales de 2027.

Milei suma 58,1% de desaprobación

La evaluación de la gestión nacional también muestra un saldo mayoritariamente negativo. El 58,1% desaprueba la administración de Javier Milei, frente a un 36,6% que la aprueba.

La confianza en el Gobierno registra una tendencia similar: 60,8% manifestó desconfianza y 37,4% dijo confiar en la actual administración.

La percepción general del país también permanece en terreno negativo. El 56,7% considera desfavorable la situación actual, mientras que solamente el 16,8% realiza una evaluación positiva.

Las expectativas hacia el futuro tampoco muestran una recuperación clara. El 46,4% cree que la situación del país empeorará dentro de un año, frente al 33,8% que espera una mejora.

Bullrich aparece por encima de Milei en imagen

Otro de los datos políticos del estudio surge al comparar la valoración de los principales dirigentes.

Javier Milei alcanza un 31,2% de imagen positiva y un 52,7% de negativa, lo que arroja un diferencial de -21,5 puntos.

Patricia Bullrich, en cambio, registra un 33% de valoración positiva y un diferencial de -16,7 puntos. De esta manera, presenta un balance menos negativo que el Presidente dentro del espacio político oficialista.

En la oposición, Cristina Kirchner obtiene 31% de imagen positiva y 51,3% de negativa. Axel Kicillof registra 28,1% de positiva y 50,6% de negativa, con un diferencial de -22,5 puntos.

Como informó GrupoLaProvincia.com en los últimos días, otro relevamiento sobre el escenario 2027 mostró que Milei conserva actualmente cerca de la mitad del electorado que lo acompañó en 2023.

La desocupación pasó al primer lugar entre las preocupaciones

La encuesta también mostró un cambio en el ranking de los principales problemas del país.

La desocupación fue mencionada por el 19,8% de los consultados y pasó a ocupar el primer lugar. En julio había registrado 17,6%.

Los aumentos de precios y tarifas quedaron en segundo puesto, con 18,9%, después de haber alcanzado el 22,4% dos meses antes.

La corrupción aparece a continuación, con 15,9%, seguida por la inseguridad, con 13,7%, y la pobreza, con 13,5%.

En el plano personal, las dificultades económicas concentran buena parte de las respuestas. El 22% menciona problemas para llegar a fin de mes, el 17,2% señala los bajos ingresos y el 10,4% apunta al endeudamiento.

Además, el 52,4% de los hogares declaró atravesar dificultades económicas.

El conjunto de indicadores deja un escenario de fuerte demanda de cambios, evaluación negativa de la gestión y preocupación creciente por el empleo, cuando falta poco más de un año para las elecciones presidenciales de 2027.