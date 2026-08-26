Magario y Kreplak analizaron los nuevos proyectos para la salud bonaerense

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, recibió en el Senado bonaerense al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en el marco del tratamiento de un nuevo paquete de proyectos sanitarios impulsado por el Gobierno provincial.

Las iniciativas contemplan la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la conformación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A. bajo la figura de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM).

Magario destacó que ambos proyectos apuntan a fortalecer la estructura sanitaria provincial y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los bonaerenses.

Kreplak llevó los proyectos al Senado

El encuentro permitió abordar los alcances de las iniciativas que el Ejecutivo bonaerense impulsa en materia de salud.

“Recibimos en el Senado al ministro Nicolás Kreplak en el marco del nuevo paquete de leyes sanitarias que presentó el gobierno de la Provincia”, informó Magario.

La vicegobernadora señaló específicamente la creación del SIPBA y del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense como los dos ejes de esta nueva agenda legislativa.

Un Sistema Integrado de Salud para la Provincia

Uno de los proyectos propone la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa apunta a avanzar en una organización integrada del esquema sanitario bonaerense y forma parte de la estrategia planteada por el Gobierno provincial para fortalecer su funcionamiento a largo plazo.

El proyecto deberá transitar ahora su correspondiente discusión legislativa.

Una nueva herramienta para la industria farmacéutica

El segundo proyecto está vinculado con la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A.

La iniciativa contempla su funcionamiento bajo el modelo de una SAPEM, es decir, una sociedad con participación estatal mayoritaria.

La propuesta forma parte del paquete sanitario presentado por la administración provincial y apunta a incorporar una nueva herramienta dentro de su política de salud.

Magario: “Fortalecer el sistema a largo plazo”

La vicegobernadora destacó el objetivo general de las iniciativas y puso el foco en la atención de los habitantes de la Provincia.

“Estos proyectos forman parte una política de salud para fortalecer el sistema a largo plazo y brindar una mejor atención a las necesidades y urgencias de las y los bonaerenses”, expresó Magario.

De esta manera, vinculó la discusión legislativa con la necesidad de dotar al sistema sanitario de nuevas herramientas para responder a las demandas actuales y futuras.

El Senado, escenario del debate sanitario

La reunión con Kreplak se desarrolló en el Senado bonaerense, donde Magario ejerce la presidencia como vicegobernadora.

El encuentro se inscribe en el análisis legislativo del nuevo paquete presentado por el Gobierno provincial y abre una instancia de discusión sobre los cambios propuestos para el sistema sanitario.

Con el SIPBA y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense como principales iniciativas, la Provincia busca avanzar con una agenda que, según destacó Magario, tenga impacto a largo plazo sobre la atención sanitaria.