Magario cuestionó el último IPC: “Está claro que la respuesta es no”

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, cuestionó los últimos datos de inflación y puso en discusión si la evolución del Índice de Precios al Consumidor representa efectivamente los aumentos que afrontan las familias en sus gastos cotidianos.

“El IPC de julio fue de 2,1%. La inflación acumulada informada en los siete meses de 2026 es de 19,2%. ¿Esta es la inflación en el bolsillo de la gente? ¿Este es el porcentaje de aumentos que sufren las familias desde que empezó el año a hoy? Está claro que la respuesta es ‘no’”, expresó la vicegobernadora en sus redes sociales.

El dato oficial difundido por el INDEC confirma que la inflación de julio fue del 2,1%, aunque ubica el acumulado de enero a julio en 19,3%, una décima por encima de la cifra mencionada por Magario. En términos interanuales, el incremento alcanzó el 33,8%.

Magario apuntó al impacto en los bolsillos

El planteo de la vicegobernadora no estuvo dirigido a discutir únicamente el porcentaje mensual, sino a marcar una diferencia entre el índice general y la experiencia económica cotidiana de los hogares.

Con sus preguntas, Magario puso el foco en los incrementos acumulados que enfrentan las familias en distintos bienes y servicios desde el comienzo del año.

“¿Esta es la inflación en el bolsillo de la gente?”, planteó, antes de concluir que, desde su mirada, el porcentaje oficial no refleja completamente esas subas.

Julio registró una inflación del 2,1%

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,1% durante julio de 2026, lo que representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales en comparación con junio, cuando el registro había sido del 1,9%.

Con el resultado del séptimo mes del año, la inflación acumulada desde diciembre de 2025 llegó al 19,3%, mientras que la variación respecto de julio del año pasado alcanzó el 33,8%.

Recreación y cultura encabezó las subas

Entre las diferentes divisiones relevadas por el organismo estadístico, Recreación y cultura registró el mayor aumento mensual, con un avance del 5%.

Según el informe oficial, la suba estuvo vinculada principalmente con los incrementos registrados en paquetes turísticos y servicios culturales.

En segundo lugar se ubicaron Restaurantes y hoteles, con una variación del 2,8%.

Los alimentos aumentaron 2%

Uno de los rubros de mayor sensibilidad para los hogares, Alimentos y bebidas no alcohólicas, registró durante julio una suba del 2% a nivel nacional.

El informe del INDEC indicó además que esta división tuvo la mayor incidencia sobre el nivel general en las regiones del Gran Buenos Aires, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, impulsada por incrementos en verduras, productos lácteos, pan y cereales.

La ropa registró una baja

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado presentó una caída mensual del 1,3%, convirtiéndose en la división con la menor variación de julio.

Luego se ubicó Bebidas alcohólicas y tabaco, que tuvo un incremento del 1,5%.

Cómo evolucionó la inflación durante 2026

La evolución mensual del IPC mostró distintos niveles durante los primeros siete meses del año.

En enero la inflación fue del 2,9%; en febrero volvió a marcar 2,9%; en marzo aceleró al 3,4%; en abril descendió al 2,6%; en mayo fue del 2,1%; en junio se ubicó en 1,9%; y en julio regresó al 2,1%.

En el caso de los alimentos, las variaciones informadas fueron del 4,7% en enero, 3,3% en febrero, 3,4% en marzo, 1,5% en abril, 2,5% en mayo, 1,3% en junio y 2% en julio.

El cuestionamiento político de Magario

Frente a estos números, Magario buscó instalar la discusión sobre cuánto representa el índice general la evolución de los gastos concretos de una familia.

La vicegobernadora centró su cuestionamiento en la percepción de quienes deben afrontar mensualmente alimentos, servicios y otros consumos cotidianos, y sostuvo que la inflación acumulada informada no se corresponde con los aumentos que, desde su perspectiva, experimentan efectivamente los hogares.

Así, tras conocerse el IPC de julio, Magario volvió a llevar la discusión económica al terreno del poder adquisitivo y del impacto que la evolución de los precios tiene sobre las familias bonaerenses.