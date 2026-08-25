Educación privada bajo presión: nuevas cuotas, familias endeudadas y colegios con números al límite

Los establecimientos con aporte estatal podrán actualizar sus cuotas un 2,5%, segundo tramo del esquema autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Las familias bonaerenses que eligieron la educación privada deberán afrontar un nuevo incremento en septiembre. Los establecimientos con aporte estatal podrán actualizar sus cuotas un 2,5%, segundo tramo del esquema autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

La medida completa la recomposición iniciada en agosto, cuando los aranceles aumentaron un 5,5%. Por el efecto acumulativo, la suba del bimestre ronda el 8,1% y alcanza a los niveles Inicial, Primario, Secundario, Técnico, Agrario, Artístico y Superior.

Los valores máximos dependen del nivel educativo y de la proporción de subvención estatal que recibe cada establecimiento. Cuanto mayor es el aporte público destinado a los salarios docentes, menor es el arancel autorizado.

En los colegios con el 100% de aporte estatal, las cuotas máximas serán: Inicial y Primaria: $38.070; Secundaria común: $41.980; Técnica, Agraria y especializada en Arte: $48.400; Nivel Superior: $54.850.

En el extremo contrario aparecen los establecimientos que reciben una subvención del 40%. Allí, los topes ascenderán a: Inicial y Primaria: $172.180; Secundaria común: $223.740; Técnica, Agraria y especializada en Arte: $256.060; Nivel Superior: $218.550.

La escala completa según el aporte estatal

Entre ambos extremos existe una amplia franja de valores. En Inicial y Primaria, las instituciones con subvenciones del 80%, 70%, 60% y 50% podrán cobrar hasta $70.260, $89.880, $134.600 y $156.620, respectivamente.

En Secundaria común, los límites serán de $79.550 para colegios con 80% de asistencia estatal; $110.360 con 70%; $162.260 con 60%; y $179.010 con 50%.

Para las modalidades Técnica, Agraria y especializada en Arte, los aranceles máximos se ubicarán en $91.060, $125.530, $185.840 y $209.610, según esos mismos niveles de aporte.

En educación Superior, las bandas intermedias irán desde $95.670 para instituciones con una subvención del 80% hasta $174.500 para aquellas que reciben el 50%.

Estos montos son topes autorizados y no implican que todos los establecimientos deban aplicarlos en su totalidad. Cada colegio define el valor final dentro de la banda correspondiente.

Un nuevo esfuerzo para los hogares

El aumento no aparece de manera aislada. La cuota de septiembre se suma al incremento aplicado en agosto y a otros gastos escolares que también fueron afectados por la evolución de los precios.

Aunque la actualización mensual será del 2,5%, el impacto resulta mayor cuando se observa el recorrido del bimestre. Una cuota de $100.000 antes del ajuste de agosto pasa a ubicarse en torno a los $108.100 después de ambos tramos.

La presión sobre los presupuestos familiares también aparece reflejada en la mora. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) estimó que los atrasos en el pago de aranceles alcanzan actualmente un promedio del 11%.

“Este nuevo incremento resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las respectivas paritarias docentes”, sostuvo el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

El sector identifica cuatro factores que presionan sobre las cuentas de los establecimientos: el encarecimiento de los servicios y del mantenimiento edilicio, los atrasos en el pago de las cuotas, la demora con la que se autorizan algunas actualizaciones y la reducción de la matrícula.

Las entidades ya habían reclamado compensar el desfase generado por aumentos salariales retroactivos que no pudieron trasladar oportunamente a los aranceles. La propuesta consistía en recuperar esa diferencia mediante cuotas adicionales durante el último trimestre del año.

Por ahora, la actualización confirmada para septiembre corresponde al esquema acordado previamente y no implica la aceptación de aquel reclamo adicional.

Menos nacimientos, menos alumnos

La caída de la matrícula agrega una dificultad estructural. Las instituciones vinculan el fenómeno con el descenso de la natalidad, que comenzó a reducir la cantidad de niños que ingresan a los primeros niveles del sistema educativo.

La preocupación tiene respaldo en el informe elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento bonaerense. Los nacimientos en la Provincia pasaron de un promedio anual de 290.000 entre 2010 y 2015 a unos 150.000 en 2024. El documento proyecta que la población de 3 a 17 años caerá 8% hacia 2027 y 18% hacia 2030: serían 310.000 y 720.000 personas menos, respectivamente, respecto de 2024.

Entre 2018 y 2025, la población de tres años disminuyó en todos los distritos, con bajas de entre 6% y 53% y un promedio provincial del 38%.

La intensidad cambia según el territorio y los desplazamientos de familias hacia el segundo y tercer cordón del conurbano y localidades de la Costa. Zurita señaló que desde la pandemia se inscribieron 400.000 alumnos menos en el sistema y estimó que en 2030 ingresarían a primer grado la mitad de los chicos que lo hicieron este año.

Informe oficial “Descenso de la natalidad en la provincia de Buenos Aires”.