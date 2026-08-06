La interna ya es una guerra: Quirno pidió la renuncia de Villarruel

La pelea entre el Gobierno nacional y Victoria Villarruel entró en una fase de confrontación abierta. El canciller Pablo Quirno acusó a la vicepresidenta de intentar desestabilizar la gestión de Javier Milei y le exigió que renuncie si no está dispuesta a acompañar el programa oficial.

El funcionario se pronunció en medio de la tensión política y legislativa por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa sufrió modificaciones ante las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios en el Senado.

Quirno apuntó especialmente contra las publicaciones de Villarruel en las redes sociales, donde la titular de la Cámara alta había expresado su “genuina preocupación” por el estado del Presidente y había mencionado supuestas “persecuciones imaginarias”.

“Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidenta compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete, si no está de acuerdo, si piensa que el Presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el Presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país, que se corra”, afirmó.

“Que dé un paso al costado”

El canciller sostuvo que Villarruel debe respaldar desde su cargo institucional el plan impulsado por Milei y consideró incompatible que permanezca en el Gobierno mientras cuestiona públicamente al jefe de Estado.

“Lo que tiene que hacer es acompañar lo que el Presidente tiene en su plan de gobierno”, remarcó Quirno durante una entrevista televisiva.

La declaración no quedó limitada a las diferencias actuales. El titular del Palacio San Martín aseguró que el enfrentamiento se arrastra desde el comienzo de la administración libertaria y acusó directamente a Villarruel de haber promovido una alternativa ante una eventual crisis presidencial.

“Es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización del Gobierno. Se presentaba en los famosos primeros tres meses ante diferentes actores de la ciudadanía diciendo: ‘No se preocupen, si pasa algo, yo estoy’”, aseguró.

Con esas expresiones, Quirno profundizó una acusación que ya había sido utilizada por otros integrantes del oficialismo y convirtió la disputa interna en un pedido explícito de renuncia.

El Gobierno endureció su ofensiva contra Villarruel

Quirno no fue el primer funcionario que reclamó públicamente la salida de la vicepresidenta. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también había cuestionado sus mensajes y calificado como un “disparate” las referencias al estado de Milei.

“Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”, había planteado Santilli.

La coincidencia entre ambos funcionarios muestra un endurecimiento de la estrategia de la Casa Rosada. El conflicto ya no se limita a cruces ocasionales o diferencias sobre el funcionamiento del Senado: dos integrantes del Gabinete reclamaron abiertamente que Villarruel abandone la Vicepresidencia.

La disputa por la Ley de Tierras

El nuevo episodio se produjo en paralelo con las negociaciones legislativas por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye modificaciones en materia de tierras rurales, desalojos, expropiaciones y terrenos afectados por incendios.

La discusión sobre la propiedad extranjera de tierras se convirtió en el punto más conflictivo de la iniciativa. Ante el rechazo de sectores opositores y aliados, el Gobierno debió modificar su propuesta original para intentar evitar otra derrota en la Cámara alta.

La tensión también aumentó por la participación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien recibió autorización para intervenir de manera remota desde Mendoza debido a una situación médica relacionada con su embarazo.

La decisión fue observada con desconfianza por el oficialismo debido a que la votación se anticipaba ajustada y Villarruel ya había expresado públicamente diferencias con los artículos relacionados con las tierras rurales.

El Senado tenía previsto retomar este jueves 6 de agosto el debate que había quedado en cuarto intermedio. La discusión legislativa vuelve a colocar a Villarruel en el centro de la escena, tanto por su función como presidenta de la Cámara alta como por el enfrentamiento cada vez más profundo que mantiene con la Casa Rosada.