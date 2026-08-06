El interior como prioridad: la estrategia territorial con la que Kicillof busca ampliar su base política

Obras, viviendas y salud como bandera. Kicillof recorrió el interior y lanzó fuertes críticas al modelo de Milei en plena disputa política.

La agenda territorial de Axel Kicillof volvió a mostrar esta semana una constante que se viene consolidando en la provincia de Buenos Aires: cada visita al interior combina anuncios de gestión con un discurso cada vez más confrontativo hacia el Gobierno de Javier Milei.

Las recorridas por General La Madrid y Bolívar dejaron inauguraciones, entrega de viviendas, escrituras gratuitas, obras educativas y sanitarias, pero también un mensaje político que el mandatario provincial repite con creciente intensidad frente al ajuste nacional.

El gobernador aprovechó ambas actividades para cuestionar la paralización de la obra pública, denunciar el impacto social de las políticas económicas nacionales y volver a instalar uno de los conceptos que viene desarrollando en las últimas semanas: el creciente endeudamiento de las familias argentinas para cubrir gastos básicos.

La gestión como respuesta en el interior

En General La Madrid, Kicillof encabezó la entrega de 28 viviendas construidas mediante una inversión provincial superior a los $2.176 millones. Además, entregó 277 escrituras gratuitas a través del programa Mi Escritura, Mi Casa, recorrió la ampliación de la Escuela Primaria N°8 y los trabajos que se ejecutan en la Escuela Secundaria Técnica N°1, además de firmar un convenio para ampliar el Centro Universitario del programa Puentes.

Durante la actividad sostuvo que la presencia del Estado cobra aún mayor relevancia en el contexto actual. "Vinimos a General La Madrid a dar respuestas concretas a problemas de los vecinos y vecinas. Hoy esto vale el doble porque lo hacemos en un contexto donde el Gobierno nacional decidió parar toda la obra pública: dejó abandonadas más de 16.000 viviendas y 80 obras en escuelas de nuestra provincia", afirmó.

El mandatario también vinculó la situación económica con el deterioro social que, según planteó, atraviesan distintos sectores productivos del interior bonaerense: "La situación está muy complicada producto de un proyecto nacional que no piensa en nuestro pueblo: sufren los trabajadores, las pymes, el turismo y los pequeños productores".

En la misma línea, insistió en que el crecimiento del endeudamiento responde al deterioro del poder adquisitivo y no a decisiones individuales: "Millones de familias argentinas se han tenido que endeudar: no lo hicieron para especular, como cree el presidente, sino para acceder a cuestiones básicas y sobrevivir el día a día".

El intendente radical Martín Randazzo destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia y remarcó que las inversiones alcanzan a distritos gobernados por distintos espacios políticos. "Aunque pertenezcamos a distintos colores políticos, siempre nos ha brindado soluciones, pensando primero en los y las bonaerenses", señaló.

El derecho a la casa propia y a la educación de calidad no es solo un discurso, se traduce en hechos concretos para las familias de General La Madrid con las 28 viviendas que entregamos y la obras de ampliación de dos escuelas del municipio. pic.twitter.com/2su4ftTDS0 — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 5, 2026

Salud, infraestructura y otro mensaje político desde Bolívar

La segunda escala fue Bolívar, donde Kicillof inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud "Ramón Carrillo", construido con una inversión de $2.287 millones. El nuevo CAPS cuenta con consultorios, vacunatorio, farmacia, enfermería y áreas administrativas, y permitirá descomprimir la atención del hospital municipal y de otros centros sanitarios de la ciudad.

Durante el acto, acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente Eduardo Bucca, el gobernador volvió a diferenciar el modelo provincial del nacional: "Con este nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud demostramos nuestra forma de gobernar: buscamos acercar la atención a cada uno de los barrios para generar una verdadera cultura del cuidado".

Y profundizó la confrontación política al afirmar: "El Gobierno nacional no solo está llevando adelante un ajuste feroz, sino que además se queda con los recursos que le corresponden a nuestra provincia para luego entregárselos a intereses extranjeros. En la provincia de Buenos Aires estamos en la otra vereda: nunca vamos a acompañar un modelo que no defiende nuestra soberanía y que cree que nuestras tierras están de remate."

En la misma jornada también se entregaron 86 escrituras gratuitas, un camión para la recolección de residuos, equipamiento ambiental, luminarias LED, bicicletas para impulsar el turismo sustentable y se firmó un convenio para construir un nuevo invernáculo municipal.

Kreplak sostuvo que el nuevo edificio sanitario forma parte de una política provincial orientada a fortalecer el primer nivel de atención. "Llevamos inaugurados 211 CAPS y vamos a seguir trabajando para llevarle bienestar a nuestro pueblo", afirmó.

Una estrategia territorial en plena disputa política

Las recorridas de Kicillof por General La Madrid y Bolívar se suman a una serie de visitas que durante las últimas semanas incluyeron municipios gobernados por intendentes peronistas, radicales y del PRO, como Salto, donde inauguró una Estación Transformadora Rural, y San Antonio de Areco, donde supervisó obras hidráulicas junto al intendente Francisco Ratto.

La estrategia combina inversiones en infraestructura, salud, educación, energía, hábitat y regularización dominial con una fuerte presencia en el interior bonaerense, incluso en distritos administrados por dirigentes de otros espacios políticos.

En paralelo, el gobernador utiliza cada actividad para reforzar su principal línea discursiva frente al Gobierno nacional: denunciar el impacto del ajuste, reclamar por los recursos que la Provincia considera retenidos por la Nación y presentar a la gestión bonaerense como un modelo basado en la inversión pública.







Las críticas económicas también se repitieron en los últimos días durante una actividad en Almirante Brown, donde Kicillof volvió a poner el foco sobre el endeudamiento de los hogares. "Desde que asumió este Gobierno nacional millones de familias se han tenido que endeudar para acceder a cuestiones básicas, pero el presidente dice que eso es un problema individual", afirmó.

Y concluyó con una definición que sintetiza el tono que viene marcando en sus recorridas por la provincia: "Cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal: lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías".

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