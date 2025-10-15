Kicillof apuntó contra Milei por las obras paralizadas: “Nosotros no ponemos excusas”
El gobernador cuestionó la política de “obra pública cero” de Nación y anunció la reactivación de jardines maternales paralizados por la gestión libertaria.Política15 de octubre de 2025Pamela Orellana
Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con Javier Milei al denunciar que el Gobierno nacional paralizó 86 obras de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en la provincia de Buenos Aires.
“En territorio bonaerense, Javier Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades. Frente a ello, nosotros no ponemos excusas. Invertimos lo que sea necesario para reactivarlas y terminarlas”, sostuvo el mandatario este martes desde Benito Juárez.
El acto tuvo un fuerte tono político, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas. Desde ese distrito del centro-sur bonaerense, Kicillof realizó junto al intendente Julio Marini una recorrida por el nuevo jardín maternal que se construye con fondos provinciales y lanzó críticas directas a la política nacional de “obra pública cero”, que dejó inconclusos proyectos esenciales para la primera infancia.
Según los datos del Ministerio de Infraestructura bonaerense, de las 86 obras frenadas por Nación, 12 fueron finalizadas con impulso provincial en articulación con los municipios. Entre ellas, las de Alberti, Bahía Blanca, Berisso, Chascomús, Ensenada, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ituzaingó, Lezama, Pehuajó, Quilmes y Benito Juárez, donde la obra ya se encuentra en etapa final.
“Parar la obra pública siempre es una tragedia”
El reclamo fue reforzado en la misma jornada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien también apuntó al Ejecutivo nacional.
“Parar la obra pública siempre es una tragedia para cualquier país. Este Centro de Desarrollo Infantil en Florencio Varela es una de las 2.308 obras que Milei paralizó en toda la Argentina”, expresó. Y agregó: “Milei, Caputo y Sturzenegger usaron esta plata para la timba, y hoy es decisión de Kicillof terminarlo. En esto cree el peronismo”.
El funcionario encabezó la reactivación del CDI del barrio Pico de Oro en Florencio Varela, que había quedado inconcluso tras el cambio de gestión nacional. La obra contempla 255 metros cuadrados y espacios para niños de hasta cuatro años, con salas, patios lúdicos, lactarios y cocina.
Según informó la cartera bonaerense, la inversión total para el conjunto de obras supera los $23.236 millones y abarca 60 municipios, con el objetivo de garantizar atención integral para más de 8.000 niñas y niños de entre 45 días y 4 años, cerca de sus hogares.
“Somos una provincia solidaria”
Durante la recorrida, el gobernador también visitó la Escuela de Educación Especial N°7949, el Centro de Día Despertares y el basural municipal, donde supervisó los trabajos de saneamiento que demandan más de $2.926 millones.
“Estamos reafirmando el compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hacen un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias”, sostuvo Kicillof junto a Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación.
En el cierre de la jornada, el mandatario bonaerense volvió a enfatizar el contraste político con Milei:
“Somos una provincia solidaria, convencida de que nadie se salva solo: una sociedad mejor se construye con la comunidad organizada y el Estado haciéndose cargo de incluir a todos y todas”, concluyó.
"No firmó nada": Taiana define como "penosa" la "ceremonia de sumisión" de Milei ante Trump
Jorge Taiana critica la visita de Milei a Trump: sin anuncios, sin firmas y con reacciones de mercados que reflejan preocupación y mala praxis.
El peronismo desarrolló una app para contabilizar todos sus votos a nivel nacional
Ante la dispersión de sellos provinciales, el PJ lanzó una aplicación que mostrará los votos consolidados de las distintas expresiones del peronismo en las elecciones del 26 de octubre.
“No hay grieta para blindar el Negocio del Veneno”: la advertencia de los pueblos fumigados
Comunidades bonaerenses alertan sobre agrotóxicos y violación de derechos. Exigen acción inmediata contra el Proyecto de Fitosanitarios en el Congreso.
Carrió cruzó a Milei y dijo que el acuerdo con Trump “es un negocio”
Carrió volvió con todo: tildó a Milei de “cruel y perverso” y dijo que el acuerdo con Trump “es un negocio” de poder en América del Sur.
Encuesta: ¿Quién encabeza la intención de voto en Rosario?
Caren Tepp lidera la encuesta en Rosario con amplia ventaja sobre Pellegrini y Scaglia. La candidata de Fuerza Patria consolida su imagen. Todos los números.
Crece la tensión por las maniobras militares de EE.UU. en Buenos Aires
La Provincia le exigió a Petri explicaciones por ejercicios militares de EE.UU. en bases bonaerenses. Bianco habló de “un antecedente riesgoso” y las redes estallaron.
Fuerza Patria conmemora el Día de la Lealtad con Kicillof en San Vicente y una caravana por Cristina
Con acto en San Vicente y movilización a San José 1111, el peronismo bonaerense celebra el Día de la Lealtad en la recta final hacia las legislativas.