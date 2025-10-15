Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con Javier Milei al denunciar que el Gobierno nacional paralizó 86 obras de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en la provincia de Buenos Aires.

“En territorio bonaerense, Javier Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades. Frente a ello, nosotros no ponemos excusas. Invertimos lo que sea necesario para reactivarlas y terminarlas”, sostuvo el mandatario este martes desde Benito Juárez.

El acto tuvo un fuerte tono político, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas. Desde ese distrito del centro-sur bonaerense, Kicillof realizó junto al intendente Julio Marini una recorrida por el nuevo jardín maternal que se construye con fondos provinciales y lanzó críticas directas a la política nacional de “obra pública cero”, que dejó inconclusos proyectos esenciales para la primera infancia.

Según los datos del Ministerio de Infraestructura bonaerense, de las 86 obras frenadas por Nación, 12 fueron finalizadas con impulso provincial en articulación con los municipios. Entre ellas, las de Alberti, Bahía Blanca, Berisso, Chascomús, Ensenada, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ituzaingó, Lezama, Pehuajó, Quilmes y Benito Juárez, donde la obra ya se encuentra en etapa final.

“Parar la obra pública siempre es una tragedia”

El reclamo fue reforzado en la misma jornada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien también apuntó al Ejecutivo nacional.

“Parar la obra pública siempre es una tragedia para cualquier país. Este Centro de Desarrollo Infantil en Florencio Varela es una de las 2.308 obras que Milei paralizó en toda la Argentina”, expresó. Y agregó: “Milei, Caputo y Sturzenegger usaron esta plata para la timba, y hoy es decisión de Kicillof terminarlo. En esto cree el peronismo”.

El funcionario encabezó la reactivación del CDI del barrio Pico de Oro en Florencio Varela, que había quedado inconcluso tras el cambio de gestión nacional. La obra contempla 255 metros cuadrados y espacios para niños de hasta cuatro años, con salas, patios lúdicos, lactarios y cocina.

Según informó la cartera bonaerense, la inversión total para el conjunto de obras supera los $23.236 millones y abarca 60 municipios, con el objetivo de garantizar atención integral para más de 8.000 niñas y niños de entre 45 días y 4 años, cerca de sus hogares.

“Somos una provincia solidaria”

Durante la recorrida, el gobernador también visitó la Escuela de Educación Especial N°7949, el Centro de Día Despertares y el basural municipal, donde supervisó los trabajos de saneamiento que demandan más de $2.926 millones.

“Estamos reafirmando el compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hacen un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias”, sostuvo Kicillof junto a Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación.

En el cierre de la jornada, el mandatario bonaerense volvió a enfatizar el contraste político con Milei:

“Somos una provincia solidaria, convencida de que nadie se salva solo: una sociedad mejor se construye con la comunidad organizada y el Estado haciéndose cargo de incluir a todos y todas”, concluyó.