Entrevista GLP. Crece la bronca de los vecinos con Esteban Sanzio: “Baradero está detonado, nunca vimos este abandono en la ciudad”
La caída electoral dejó al intendente expuesto y bajo fuertes cuestionamientos por "un deterioro cada vez más grande" del distrito. Tanto en los barrios como en el centro, se percibe la "ausencia" del Estado municipal, con graves deficiencias en infraestructura, salud y turismo, que muestran una gestión cada vez más alejada de las necesidades urgentes de la comunidad.