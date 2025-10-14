Pese al duro revés electoral que sufrió en septiembre, el intendente Nelson Sombra sigue acumulando cuestionamientos por el deterioro de Azul. Los vecinos, que hace años esperan respuestas, terminaron expresando en las urnas su hartazgo con una gestión marcada por "la falta de rumbo". Las calles destruidas y los caminos rurales intransitables reflejan el deterioro de una ciudad que alguna vez supo ser productiva y ordenada.

A los problemas estructurales se suman los conflictos con los trabajadores del hospital, un clima de inseguridad creciente y una presión impositiva que asfixia al sector privado. Los vecinos acusan al jefe comunal de “reaccionar solo en campaña” y de sostener una planta política sobredimensionada mientras la ciudad se paraliza.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal electo de La Libertad Avanza, Luis Hoursouripe, analizó el voto de los azuleños, cuestionó duramente el modelo de gestión local y adelantó los proyectos que llevará al Concejo Deliberante para “ordenar un municipio que hoy está muy abandonado”.

–En septiembre, La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en Azul. Mirando en retrospectiva, ¿qué cree que expresó el voto de los azuleños? ¿Fue un apoyo al gobierno nacional o un mensaje de rechazo a la gestión del intendente Nelson Sombra?

La verdad es que las interpretaciones pueden ser varias. Si analizamos el contexto, tuvimos un resultado muy favorable a nivel local, sobre todo considerando que fue un entorno hostil en la provincia. Fijate que Azul fue el único distrito de la Séptima que ganó La Libertad Avanza. Creo que eso tiene que ver con muchas cosas: con los candidatos, con la situación del lugar, con un conjunto de factores que confluyeron y dieron este resultado.

Es cierto que la ciudad tiene muchísimas deficiencias, está muy abandonada. Los caminos rurales, por ejemplo, son un desastre. En ese sector hay un voto que no es de Sombra, es más de derecha, pero también contribuyó a este resultado. Hubo más de 400 chicos que no pudieron ir a clases por el estado de los caminos, algo que muestra una dejadez tanto local como provincial.

A nivel urbano, las calles están detonadas. Empezaron a hacer bacheo cuatro días antes de las elecciones, esas recetas viejas que la gente ya no aprueba.



–Durante la campaña, ¿los vecinos le transmitían ese mismo malestar?

Sí, totalmente. Lo que se percibía en las recorridas era descontento. Los vecinos lo dicen todo el tiempo: las calles se arreglan a las apuradas, en medio de las lluvias, solo por la campaña, y después vuelven a romperse. Además, hubo un fuerte conflicto con el personal del hospital. Se congelaron sueldos y se aplicaron controles arbitrarios, lo que generó mucho enojo. Todo eso se fue acumulando.

–Como vecino y profesional de la salud, usted mencionó el estado de abandono de Azul. ¿Había visto antes un deterioro similar?

No, la verdad que no. Soy de Azul, trabajo hace más de veinte años en el hospital y vivo en el área rural. Jamás vi los caminos en este estado. Es impresionante: hasta cambió la fauna por la cantidad de campos inundados. Solo recuerdo un estado peor en el hospital municipal, después de la intendencia de José Inza. En ese momento, cuando asumí como director, en el hospital no había ni pan para los pacientes.



–Pensando en diciembre, cuando asuma su banca, ¿cuáles serán los temas prioritarios para trabajar?

Hay temas que ya formaron parte de nuestras propuestas de campaña. Uno de ellos es el sobredimensionamiento del municipio. En 1983, cuando volvió la democracia, había unos 500 empleados municipales; hoy hay cerca de 2.000. Y no es que tengamos más servicios, al contrario: hay áreas tercerizadas, como la recolección de basura.

Cada intendente que pasó fue sumando entre 200 y 300 empleados más, y eso llevó al municipio a una situación de desfinanciamiento total. Por eso, los fondos que deberían destinarse a educación, por ejemplo —que este año son unos 2.600 millones de pesos— terminan yendo a pagar sueldos.

Uno de los primeros proyectos que voy a presentar es claro: que ningún integrante de la planta política pueda pasar a ser personal de planta permanente. Eso tiene que quedar establecido. Hay que terminar con ese mecanismo que distorsiona el funcionamiento del Estado municipal.