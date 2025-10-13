Rodrigo Aristimuño enfrenta una crisis política sin precedentes. Tal como registró GRUPOLAPROVINCIA.COM, el 7 de septiembre los vecinos expresaron un fuerte rechazo a su gestión, marcado por señalamientos a él y a parte de su gabinete por ocupar cargos en organismos vinculados al municipio. El malestar se profundiza por obras inconclusas, problemas de recolección de residuos y la falta de avances sustanciales en la ciudad.

En este escenario, el presidente del Concejo Deliberante y coordinador de La Libertad Avanza en Coronel Rosales, Pablo Gómez, señaló que el intendente concentra los recursos en fiestas y actos oficiales mientras descuida necesidades urgentes: calles en mal estado, cloacas desbordadas, gestión deficiente y falta de seguimiento en obras estructurales que afectan directamente a los vecinos.

-El pasado 7 de septiembre, el intendente Rodrigo Aristimuño sufrió una aplastante derrota a nivel local. ¿Considera, como dirigente y vecino, que tuvo en cuenta el resultado de las urnas o todo lo contrario?

No puede pasar desapercibido el resultado de la elección, ni para él, ni para ningún dirigente político. Yo creo que ha hecho la lectura y entiendo como fuerza opositora que va a plantear las estrategias necesarias para revertir el resultado. Es lo que al menos haría yo.

-¿Qué mensaje cree que le enviaron las urnas al intendente y a su gestión?

Las urnas están diciendo que claramente los recursos del municipio y las prioridades del ejecutivo municipal no son las que el vecino necesita hoy en día. Los esfuerzos se están poniendo en otro lado y no en los problemas cotidianos que necesita resolver el vecino que son las calles, las cloacas, y la limpieza.

Crecen los reclamos por el estado de las calles en Coronel Rosales.

Si bien el intendente arrastra una gestión que no lo ayuda mucho, también entiendo que ha priorizado otras cuestiones y el vecino le está diciendo no es por acá. Es ahí que LLA se lleva el voto de confianza, porque planteamos una ciudad diferente.

-¿Qué cuestiones prioriza hoy Aristimuño que están alejadas de la realidad del distrito?

Prioriza fiestas populares, carnavales, inaugurar una plaza cuando viene el gobernador, y eso a la gente no le interesa, le interesan más cuestiones resolutivas, que Pedro y Rosa salgan a la calle y no tengan que meter la pierna 20 centímetros en las aguas servidas, por ejemplo.

Rodrigo Aristimuño, intendente de Coronel Rosales.

No es que pretendemos que Aristimuño resuelva los problemas de ABSA, sino que gestione, porque es el jefe municipal. Está claro que no es un problema municipal, sino de la provincia, pero él tiene el mismo color que el gobernador, el mismo color que la Autoridad del Agua (ADA). Por eso siempre esperamos un poco más de este jefe municipal.

-Santiago Maidana, concejal electo de LLA, señaló que los vecinos le marcaron un límite al intendente por un distrito deplorable, con cloacas desbordadas y calles intransitables, y afirmó que Aristimuño vive en una burbuja. ¿Coincide con esa apreciación?

No sé si vive en una burbuja, creo que está enfocando las prioridades en otras cuestiones que no serían tan necesarias. Tiene una falta de información, una falta de gestión que redunda en esto que estamos hablando, de no poder resolver hace dos años las cuestiones estructurales de la ciudad.