—Intendente, recientemente viajó a La Plata junto al diputado Valentín Miranda para reunirse con ministros del Gobierno bonaerense. ¿Cuál fue el objetivo principal de esa gestión y qué obras o proyectos busca que se incorporen al Presupuesto 2026?

En las últimas tres semanas estuve realizando una ronda de varias reuniones con ministros de la provincia, particularmente teniendo en cuenta que se está elaborando el proyecto de presupuesto para el próximo año y trabajando sobre varias de las necesidades que tenemos en nuestro distrito.

Me acompañó el diputado Valentín Miranda en todas las gestiones. Las principales prioridades que estamos impulsando son avanzar con la firma de un convenio con el Ministerio de Hábitat y el Instituto de la Vivienda para la construcción de viviendas. Hemos puesto terrenos municipales con todos los servicios y con los papeles al día, listos para la firma de un convenio. Es una necesidad que nos han planteado los vecinos del distrito.

También avanzamos con el área de Infraestructura de la provincia, con Gabriel Katopodis. Una de las prioridades que hemos puesto para el próximo año es la finalización de la terapia intensiva de nuestro hospital municipal.

Se trata de una terapia intensiva proyectada para duplicar la cantidad de camas actuales y dejar toda la infraestructura lista para que se pueda triplicar en el futuro. Es una obra cuya primera etapa ya se hizo y que requiere una segunda para poder finalizarla. La hemos puesto como una de las prioridades.

Además, trabajamos con la Subsecretaría de Recursos Hídricos con pedidos de obras pluviales y de inversiones para el servicio de agua potable y cloacas. Esas han sido las principales prioridades, orientadas a vivienda, salud y mejora de los servicios públicos.

También con el Ministerio de Ambiente tenemos un convenio firmado hace un tiempo para avanzar con la realización de un relleno sanitario en nuestro distrito. En paralelo, con otras áreas del gobierno provincial hemos ido trabajando distintas cuestiones.

Sabemos que tenemos varias escrituras en trámite iniciadas con la Escribanía General de Gobierno, y queremos acelerar esos procesos para que puedan ser entregadas a los vecinos que ya cumplieron con toda la documentación. En general, todas las reuniones fueron muy bien recibidas por los ministros, aunque también con mucho recaudo respecto a la situación económica que atraviesa la provincia y las prioridades que puede proyectar para el próximo año.





—Mencionaba el proyecto con el Ministerio de Hábitat para la construcción de viviendas. ¿Cuántas familias podrían verse beneficiadas?

La realidad es que nosotros tenemos muchos terrenos. Ahora iniciamos un programa de 90 terrenos en distintas localidades del distrito y contamos con más lotes disponibles. La idea era realizar un programa de milote que está próximo a avanzar en el sorteo; ya finalizó la inscripción.

Todas las viviendas que el Ministerio pueda aportar son bienvenidas, porque la demanda habitacional, como pasa en la mayoría de los municipios, es muy grande. Hoy está muy difícil poder acceder a la construcción de la vivienda propia, y programas como el PROCREAR, que han sido eliminados, también afectan.

La realidad es que los créditos del sector privado tienen tasas de interés muy altas, por lo que las herramientas con las que cuentan los vecinos para enfrentar esa situación son muy pocas.

—Pasando ahora al plano político, tras las elecciones de septiembre solo diez intendentes radicales lograron retener sus distritos. ¿Cómo interpreta ese resultado?

Creo que el radicalismo a nivel provincial tiene una crisis institucional producto de la última elección interna, que ha sido judicializada y no dejó una conducción definida. Se armaron dos comités de contingencia, tanto de Comité como de Convención, y esa falta de acuerdo también retrasó las alternativas para trabajar con tiempo una propuesta electoral.

Si bien se conformó la alternativa de Somos, el tiempo fue muy corto para que la sociedad la conociera. Además, la polarización que se dio entre el Gobierno nacional y el provincial hizo que muchos vecinos votaran en función de esa lógica. Pensamos que la elección, al estar desdoblada, se iba a municipalizar, pero la realidad es que la polarización nacional terminó marcando una fuerte impronta.

La boleta de Somos no llegó a ser conocida por los vecinos, aunque era una propuesta anclada en los territorios. Eso afectó la elección, porque esa polarización dejó fuera a muchos partidos e intendentes que, a pesar de tener buenas gestiones y administraciones, no pudieron obtener un triunfo en un contexto adverso.



—¿Y cómo se reconstruye ese volumen político para que el radicalismo no quede atrapado entre esos dos polos?

Creo que el radicalismo tiene que reorganizar su situación provincial, pero también su situación nacional. Hace falta una dirigencia nacional que lidere y aglutine. Mientras el radicalismo no vuelva a tener un proyecto nacional, con figuras que planteen una propuesta de país concreta, a las provincias se les hace muy difícil poder armar alternativas.

El radicalismo tiene que dar un debate interno, reorganizarse y adelantarse al futuro, para que la sociedad pueda tener la posibilidad de elegir entre otras opciones políticas, distintas de lo que está hoy en el Gobierno nacional y de lo que estuvo anteriormente.