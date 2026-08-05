La Confederación General del Trabajo, las dos CTA y organizaciones sociales ratificaron la movilización de este jueves frente al Congreso en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional.

La convocatoria se mantiene pese a que La Libertad Avanza retiró el capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras Rurales, una decisión adoptada ante la pérdida de apoyos en el Senado y las dificultades para garantizar la aprobación de la iniciativa.

Las columnas sindicales y sociales comenzarán a concentrarse desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso, mientras la Cámara alta se prepara para retomar el tratamiento del proyecto.

La protesta será encabezada por la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. También participarán ATE, organizaciones ambientales, agrupaciones políticas y sectores autoconvocados.

El rechazo sindical continúa pese al cambio del Gobierno

Los dirigentes sindicales confirmaron la movilización durante una conferencia de prensa realizada este miércoles. Participaron los integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores.

Aunque el oficialismo eliminó el apartado referido a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, las organizaciones advirtieron que el proyecto conserva otros capítulos que también generan cuestionamientos.

Entre los puntos señalados aparecen las modificaciones vinculadas con los procesos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego, las facultades estatales y la protección de recursos naturales y bienes comunes.

“La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto de país”, sostuvo Sola durante la conferencia.

Godoy, por su parte, calificó la propuesta como un proyecto de “extranjerización, coloniaje y fragmentación” y remarcó que los trabajadores debían expresar una posición frente a una iniciativa que, según afirmó, puede afectar la soberanía nacional.

ATE también confirmó su participación

La Asociación de Trabajadores del Estado ratificó que se movilizará desde el mediodía hacia el Congreso. El gremio cuestionó tanto el contenido del proyecto como la actuación de los senadores que podrían acompañarlo.

Trabajadores de Parques Nacionales nucleados en ATE también expresaron su rechazo. En un comunicado, señalaron que la iniciativa puede afectar los recursos naturales, la Ley de Manejo del Fuego, las capacidades del Estado para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda.

La convocatoria comenzó a construirse a través de organizaciones sindicales, movimientos sociales, agrupaciones ambientales y grupos de ciudadanos autoconvocados. Además de la concentración en la Ciudad de Buenos Aires, se anunciaron actividades en distintos puntos del país.

El viernes marcharán por San Cayetano

La protesta frente al Congreso será la primera de dos jornadas consecutivas de movilización. El viernes, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales participarán de la tradicional marcha por el Día de San Cayetano.

La peregrinación partirá desde el barrio porteño de Liniers y finalizará en Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. La edición de este año se realizará a diez años de la primera movilización organizada por los movimientos sociales con ese lema.

La actividad incluirá la tradicional peregrinación al santuario de San Cayetano y un acto central previsto para las 13 en Plaza de Mayo.

De esta manera, las centrales obreras y las organizaciones sociales concentrarán sus reclamos en una doble jornada: el jueves frente al Congreso, contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y el viernes con una movilización vinculada con el empleo, la pobreza y las demandas de los trabajadores de la economía popular.