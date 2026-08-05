El Papa llega a la Provincia y reabre una discusión de fondo: justicia social, Milei y la indirecta de Kicillof

La visita del Papa a la Provincia mueve el tablero político: Kicillof tomó posición y volvió a diferenciarse de Milei.

La confirmación del viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina no solo generó expectativas en el ámbito religioso. La decisión del Sumo Pontífice de incluir a la Basílica de Luján dentro de su agenda oficial también abrió una nueva lectura política, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof aprovechó el anuncio para destacar el mensaje de justicia social del líder de la Iglesia Católica y volver a marcar distancia con el presidente Javier Milei.

El Vaticano confirmó este miércoles que León XIV recorrerá Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En territorio argentino permanecerá del 8 al 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, uno de los principales centros de peregrinación del catolicismo en América Latina.

La inclusión de la ciudad bonaerense dentro del itinerario oficial le otorga una relevancia institucional especial a la Provincia, ya que será uno de los tres escenarios elegidos por el Pontífice durante su primera visita al país desde que fue elegido como jefe de la Iglesia Católica.

Luján, un escenario con peso institucional y político

Pocas horas después del anuncio oficial de la Santa Sede, Kicillof publicó un mensaje en sus redes sociales en el que celebró la noticia y destacó el significado que tendrá la presencia del Papa en territorio bonaerense.

"La visita del papa León XIV a la Argentina y a nuestra Provincia en Luján representa una gran alegría para nuestro pueblo. Su mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad", escribió el mandatario.

El mensaje no pasó inadvertido. La referencia a la justicia social vuelve a colocar sobre la mesa uno de los principales puntos de diferencia entre el gobernador y Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades calificó ese concepto como "una aberración" y cuestionó que "donde hay una necesidad nace un derecho".

La publicación de Kicillof se produjo, además, apenas un día después de un nuevo discurso en el que volvió a cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional. Durante un acto en el municipio de Almirante Brown, el gobernador encabezó la inauguración de un Salón de Usos Múltiples del Centro Integrador Comunitario de Longchamps y entregó 1.521 escrituras gratuitas correspondientes al programa "Mi Escritura, Mi Casa".

En ese marco volvió a cuestionar el modelo económico nacional. "Desde que asumió este gobierno nacional millones de familias se han tenido que endeudar para acceder a cuestiones básicas, pero el presidente dice que eso es un problema individual", sostuvo.

Y agregó: "Cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal. Lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías".

La visita del Papa León XIV a la Argentina y a nuestra Provincia en Luján representa una gran alegría para nuestro pueblo.



Su mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad.@Pontifex_es — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 5, 2026

La confirmación del viaje también fue recibida con satisfacción por la Casa Rosada. En un comunicado, la Oficina del Presidente calificó la llegada de León XIV como "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional" para la Argentina y recordó que el viaje responde a la invitación oficial formulada por Javier Milei, entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante una misión oficial al Vaticano realizada en febrero.

Además, el Ejecutivo aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto trabaja junto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para garantizar toda la logística y la seguridad necesarias durante la visita.

El contrapunto ideológico que atraviesa la llegada del Papa a la Argentina

La discusión sobre la justicia social llega, además, con un antecedente reciente protagonizado por Javier Milei durante su visita a Perú. A fines de julio, el Presidente viajó a Lima para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori y recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres, donde aprovechó su exposición para defender el rumbo económico de su gestión y volver a cuestionar uno de los conceptos centrales del pensamiento social de la Iglesia.

Durante su discurso ante autoridades académicas, Milei sostuvo que “la justicia social es injusta” al considerar que implica “un trato desigual frente a la ley” y afirmó que representa “robarle a uno para darle a otro”. En esa línea, planteó que las sociedades que avanzan son aquellas basadas en la libertad económica, la cultura del trabajo y el ahorro, en contraposición a lo que definió como modelos “populistas”.

La postura del mandatario argentino contrasta con el enfoque que León XIV viene expresando en sus mensajes, donde la justicia social aparece vinculada al bien común, la dignidad humana y la necesidad de que la economía esté orientada al desarrollo integral de las personas. Ese contrapunto, que atraviesa buena parte del debate político argentino, será uno de los focos de atención durante la visita del Pontífice al país, aunque desde la Iglesia insisten en que su presencia tendrá un carácter pastoral y no partidario.

El Vaticano confirmó que León XIV recorrerá Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Cómo será el recorrido de León XIV por Sudamérica

Según informó oficialmente el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, la gira comenzará en Uruguay, donde el Pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre.

Luego llegará a la Argentina para desarrollar actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. El último tramo del viaje será en Perú, país donde Robert Francis Prevost desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido Papa. Allí permanecerá hasta el 17 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Si bien el Vaticano aclaró que el cronograma detallado será difundido más adelante, la confirmación de Luján como una de las escalas oficiales ya coloca a la provincia de Buenos Aires en el centro de un acontecimiento de enorme relevancia religiosa, institucional y también política.

La llegada de León XIV reunirá a dirigentes de distintos espacios en uno de los lugares más emblemáticos del país y se producirá en un contexto de fuerte confrontación entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional, una disputa que Kicillof volvió a reflejar al reivindicar el mensaje del Papa sobre la dignidad humana y la justicia social "en estos tiempos de crueldad".