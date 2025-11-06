Villarruel encendió la interna: “No robo, laburo mucho”
Victoria Villarruel cruzó a seguidores de Milei en redes: “No robo, laburo mucho”. La interna en LLA vuelve a calentarse y se siente en todos lados.Política06 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a colocarse en el centro de la escena política tras responder una serie de mensajes en redes sociales, donde fue cuestionada por seguidores de La Libertad Avanza (LLA) que la acusaron de haber “traicionado” al presidente Javier Milei. La funcionaria contestó de manera directa y con un tono firme, dejando ver una vez más el distanciamiento que se mantiene dentro de la cúpula del oficialismo.
“Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad, y que no he realizado ninguna traición. El resto son chismes de panadería. Ustedes creen que se debe ser servil y no lo soy”, sostuvo Villarruel ante una usuaria que la cuestionó.
La respuesta llegó luego de que la vicepresidenta compartiera una fotografía junto a Shea Bradley-Farrell, titular del Instituto Counterpoint para Políticas, Investigación y Educación de Estados Unidos, a quien recibió recientemente en el Senado.
Mensajes que alentaron un eventual futuro político
En el mismo posteo, la titular del Senado no solo contestó críticas, sino que también reaccionó positivamente a mensajes que la alentaban a competir en las próximas elecciones presidenciales.
Entre los comentarios que Villarruel aprobó con “me gusta” se destacaron: “Fuerza Victoria, futura presidente 2027” y “Orgullo argentino, la única coherente”.
El gesto fue interpretado como una señal más de su posicionamiento propio dentro del tablero político nacional, aunque ella no confirmó públicamente ninguna intención electoral.
Señales sobre la interna y distancias dentro del oficialismo
Al ser consultada sobre su visita a Formosa junto al gobernador Gildo Insfrán, Villarruel respondió con ironía: “El chiste se cuenta solo cuando vemos las listas llenas de peronistas”, en referencia a las candidaturas impulsadas por LLA para las legislativas nacionales.
La frase recordó otra tensión previa: durante la campaña 2023, Milei había asegurado que Villarruel estaría a cargo de Seguridad y Defensa. Finalmente, esos ministerios recayeron en Patricia Bullrich y Luis Petri tras el acuerdo postelectoral.
Un rol cada vez más desplazado
Actualmente, la vicepresidenta mantiene una presencia institucional activa en el Senado, pero sin participación en el armado político diario del espacio conducido por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Su distancia del núcleo de decisiones es, para muchos dentro y fuera del oficialismo, un hecho evidente.
“Porque en esta soy muy buena”: las respuestas a sus detractores
Varios usuarios cuestionaron por qué continúa en el cargo si se siente aislada del proyecto presidencial. Villarruel fue tajante: “Porque en esta soy muy buena. Y decente, una condición en extinción.”
El mensaje volvió a generar repercusión entre votantes que la ven como una figura que busca marcar un perfil propio en medio de una conducción cada vez más concentrada en el presidente Milei y su hermana Karina.
