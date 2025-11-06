Mercado Libre exige que el Estado regule el avance de Shein y Temu en la región

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó públicamente que el Estado regule el ingreso de productos de las plataformas chinas Shein y Temu, cuyo crecimiento explosivo en América Latina está generando preocupación en el sector del comercio electrónico.

“Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”, dijo De la Serna, y advirtió que el desembarco masivo de productos de bajo costo provenientes de Asia “desequilibra el campo de juego”.

El ejecutivo fue contundente al señalar que la apertura comercial sin controles favorece a empresas extranjeras y no genera empleo local. “Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”, subrayó el directivo.

De la Serna advirtió que, con las regulaciones actuales, las Pymes argentinas —que representan el 90% del volumen de ventas en Mercado Libre— corren el riesgo de quedar desplazadas, lo que podría “socavar el tejido productivo local y poner en peligro miles de empleos”.

Shein y Temu, los gigantes asiáticos que revolucionan el comercio electrónico

Según datos de Sensor Tower, los usuarios activos mensuales de Temu en América Latina aumentaron un 143% interanual durante el primer semestre de 2025, alcanzando los 105 millones de usuarios.

La aplicación, famosa por ofrecer precios ultracompetitivos y envíos gratuitos, se ubicó entre los marketplaces más usados de la región, ganando terreno en países donde Mercado Libre dominaba cómodamente.

En paralelo, Shein, la plataforma de moda china, consolidó su presencia regional con envíos directos al consumidor final y estrategias de precios que reducen al mínimo la intermediación local.

Países que ya tomaron medidas frente al avance de las apps chinas

Mientras la administración de Javier Milei aún no tomó medidas regulatorias sobre este fenómeno, otros países de la región ya reaccionaron.

Chile, Uruguay y México implementaron políticas más estrictas en materia fiscal y aduanera para proteger a sus Pymes locales del ingreso masivo de productos de bajo costo provenientes de Asia.

Entre las regulaciones más comunes figuran límites al valor de los envíos, cupos por producto y controles más exigentes de aduana, medidas destinadas a equilibrar la competencia con las empresas radicadas localmente.

Mercado Libre refuerza su inversión logística en Argentina

En medio de este escenario, Mercado Libre continúa apostando por la expansión regional. El grupo cuenta con más de un millón de metros cuadrados de espacio logístico en Brasil y 970.000 en México, mientras que en Argentina, su capacidad se mantenía estancada en 65.000 metros cuadrados hasta este año.

De la Serna confirmó que la compañía invirtió USD 65 millones en un nuevo centro logístico en las afueras de Buenos Aires, destinado a mejorar los tiempos de entrega y reforzar la red de distribución local.

“La estabilidad y la capacidad de planificar con antelación siempre fueron difíciles, aunque hoy las condiciones son significativamente mejores que antes”, señaló.

El ejecutivo también marcó una diferencia entre la competencia de Amazon, que obligó a Mercado Libre a “subir el listón y ser más agresivos”, y la de las plataformas chinas: “Amazon nos forzó a mejorar, pero con China es otra historia. En general, estas empresas venden productos de baja calidad”, aseguró.

Amazon se suma a la competencia regional con una jugada estratégica

El mapa del e-commerce latinoamericano sigue reconfigurándose. En septiembre, Amazon adquirió una participación del 12% en la app de delivery Rappi, mediante un bono convertible de USD 25 millones, según informó Bloomberg.

Gracias a esta alianza, los miembros de Amazon Prime en México ahora cuentan con un año de envíos gratis a través de Rappi, una movida que apunta directamente al dominio logístico de Mercado Libre en la región.

Fundada en 2015, Rappi alcanzó una valuación de USD 5.250 millones y recientemente obtuvo un préstamo de USD 100 millones del Banco Santander y Kirkoswald Capital Partners para fortalecer su capital de trabajo.

Un escenario de competencia global sin precedentes

El auge de Shein y Temu, la expansión de Amazon y la posición dominante de Mercado Libre muestran un mercado cada vez más competitivo y tensionado, donde los márgenes dependen de la eficiencia logística, la capacidad de innovación y las políticas regulatorias.

Para De la Serna, el desafío no es solo comercial, sino también estructural: “Si las reglas no son iguales para todos, se pone en riesgo el empleo y la producción local. Lo que parece más barato hoy puede salirle muy caro al país mañana”, advirtió.