Luego de casi cuatro años de trámite judicial, Federico “Fred” Machado, empresario aeronáutico vinculado al diputado José Luis Espert, fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico, lavado de activos y estafa.

El vuelo de United Airlines despegó a las 22:15 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Houston, Texas, y está previsto que arribe este jueves a las 5:20 (hora argentina). Machado viajó esposado y escoltado por agentes del Servicio de Marshals, que llegaron especialmente desde Estados Unidos para concretar el operativo.

El empresario permaneció en el Puesto 1 de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) durante varias horas antes del despegue, bajo un fuerte dispositivo de vigilancia.

La extradición que tardó cuatro años en concretarse

La justicia norteamericana había solicitado la extradición en abril de 2021, pero el proceso se demoró hasta que la Corte Suprema argentina la autorizó el pasado 7 de octubre de 2025.

Machado fue detenido en 2021 por una alerta roja de Interpol en el aeropuerto de Neuquén, a pedido de un tribunal de Texas. Desde entonces, cumplió prisión preventiva ordenada por el juez Gustavo Villanueva, del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, primero en una dependencia de la Policía Federal de Viedma y luego en la alcaidía de Villa Lugano, en Buenos Aires.

El 12 de abril de 2022, el juez Villanueva declaró “procedente la extradición”, pero la defensa apeló el fallo hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2023, el procurador Eduardo Casal dictaminó a favor de la entrega, y finalmente el máximo tribunal dio luz verde al pedido estadounidense.

Los vínculos con Espert y la trama del financiamiento

El caso tomó notoriedad pública cuando se conoció que Machado había transferido 200.000 dólares a una cuenta vinculada a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. El dinero salió de la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., propiedad de la empresaria estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada en 2024 por tráfico de cocaína y lavado de dinero.

La transferencia encendió las alarmas de la Fiscalía de San Isidro, que investiga un posible financiamiento irregular de campaña. Además, fuentes judiciales confirmaron que Espert utilizó aeronaves pertenecientes a Machado en al menos 36 vuelos durante ese período.

El escándalo político llevó al diputado liberal a renunciar a su candidatura a la reelección y pedir licencia en la Cámara baja, donde presidía la Comisión de Presupuesto. Su lugar en la lista fue ocupado por Diego Santilli.

La causa en Texas por narcotráfico y lavado

De acuerdo con la Justicia estadounidense, Machado habría actuado en conjunto con Debra Lynn Mercer-Erwin para registrar ilegalmente aeronaves destinadas al tráfico internacional de cocaína entre 2010 y 2020.

Mercer-Erwin, a través de sus compañías Wright Brothers Aircraft Title (WBAT) y Aircraft Guaranty Corporation (AGC), operaba un esquema de fideicomisos fraudulentos que le permitía registrar más de 1.000 aviones a nombre de testaferros, obteniendo ventajas logísticas para transportar droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Las aeronaves, según la investigación, eran utilizadas por organizaciones criminales transnacionales en Colombia, Venezuela, México y Guatemala, mientras que los beneficios de las ventas de cocaína se repatriaban en efectivo para comprar más aeronaves y mantener el circuito de lavado.

La defensa de Machado y su versión de los hechos

Durante la audiencia previa a su extradición, Machado se declaró inocente y afirmó que fue víctima de un entramado empresarial del que desconocía el origen ilícito de los fondos. “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, sostuvo ante el juez Villanueva.

A pesar de sus declaraciones, los fiscales norteamericanos lo señalan como socio estratégico de Mercer-Erwin y sostienen que la estructura financiera de su empresa sirvió para encubrir operaciones de narcotráfico a gran escala.

Qué pasará ahora con el empresario argentino

Una vez en Houston, Machado quedará bajo custodia del Tribunal del Distrito Este de Texas, donde se le imputan lavado de activos, conspiración para traficar cocaína y fraude electrónico.

La fiscalía estadounidense anticipó que pedirá pena de prisión federal y el embargo de sus bienes en Argentina y Estados Unidos. En paralelo, la justicia argentina mantiene abierta la investigación por presunto financiamiento electoral ilícito vinculado al entorno de Espert.