La jueza rechazó la cautelar y la ANSES reclama la devolución

La jueza rechazó la cautelar y la ANSES reclama la devolución

El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de Karina Alonso Candis, rechazó la medida cautelar presentada por Cristina Fernández de Kirchner para recuperar la pensión mensual vitalicia que cobraba como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

El fallo impide que la exmandataria vuelva a percibir el beneficio, suspendido por la ANSES desde fines de 2024, y además obliga al reintegro de unos $1.000 millones que ya había percibido.

La jueza consideró que el reclamo requería un análisis más profundo del fondo del asunto y no podía resolverse mediante una cautelar. En su resolución, subrayó que el derecho invocado por la expresidenta “no resulta verosímil en esta instancia”, dejando la puerta abierta a una revisión posterior.

Desde la ANSES remarcaron que la asignación prevista por la Ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas “es un reconocimiento excepcional” que solo puede mantenerse si la persona actuó con honor y buen desempeño durante su función pública.

En esa línea, el organismo sostuvo: “La medida solicitada afecta el interés público, al ordenar el pago de un beneficio de significativa magnitud y contrariar las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción”.

Condena previa y devolución millonaria

La decisión de la ANSES se fundamenta en la condena firme de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, donde la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Por esa causa, la expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución. Según el fallo, los delitos por los cuales fue condenada son incompatibles con los beneficios previsionales que se otorgan como reconocimiento al servicio público.

La dirigente opositora Graciela Ocaña celebró la medida en redes sociales: “Se hizo justicia. Ahora la Corte debe confirmar que CFK cobró un beneficio que no le correspondía por más de cuatro años. ANSES debe recuperar sin demora lo robado por Cristina”.

Causa Cuadernos: Cristina vuelve al banquillo

Mientras tanto, este 6 de noviembre, Cristina Kirchner enfrenta un nuevo proceso judicial en la Causa Cuadernos, considerada la investigación de corrupción más extensa en la historia argentina.

El juicio, transmitido por el canal de YouTube del Poder Judicial, está a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.

Desde las 9.30, la expresidenta deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria para escuchar los cargos que la acusan de liderar una asociación ilícita y recibir coimas junto a 86 imputados, entre ellos los exministros Julio De Vido, José López y Juan Pablo Schiavi.

Un juicio que podría extenderse por años

Según la fiscal general Fabiana León, la causa Cuadernos “reúne más de 500 hechos de presuntos pagos ilegales a funcionarios públicos”, y su complejidad la vuelve comparable “a las investigaciones más grandes del mundo en materia de corrupción”.

El debate podría extenderse más de tres años, y entre los empresarios procesados se encuentran figuras de peso como Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona.

Un presente judicial cada vez más complejo

Entre la pérdida de beneficios previsionales, la obligación de reintegrar fondos públicos y un nuevo juicio multimillonario por coimas, Cristina Kirchner enfrenta el escenario judicial más delicado desde que dejó la Casa Rosada.

Aunque su defensa insiste en que las medidas tienen un “carácter persecutorio y político”, los tribunales avanzan con decisiones que, en los hechos, restringen cada vez más los privilegios que la expresidenta mantenía como exjefa de Estado.