Intendentes de Kicillof pidieron frenar la interna y construir una alternativa para 2027
Intendentes bonaerenses alineados con Kicillof piden terminar la interna y construir una alternativa para 2027. Un mensaje que movió el tablero político.Política05 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Intendentes bonaerenses alineados con el gobernador Axel Kicillof difundieron un comunicado conjunto en el que llamaron a poner fin a la interna del peronismo y avanzar hacia la construcción de una alternativa de Gobierno para las elecciones presidenciales de 2027. El pronunciamiento surgió luego de que el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del 26 de octubre confirmara una diferencia de menos de 30 mil votos entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria.
Un escenario de paridad tras el escrutinio definitivo
Los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) calificaron el resultado electoral como “un empate técnico”, destacando que la diferencia fue mínima en el marco de una contienda nacional muy polarizada. Según plantearon, la situación “podría ser una tentación para buscar culpables”, pero advirtieron que ese camino solo profundizaría las tensiones internas.
“Este no es el momento de enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad”, señalaron.
También subrayaron que el peronismo logró cortar una racha de dos décadas sin triunfos en elecciones de medio término en la Provincia de Buenos Aires y remarcaron la paridad obtenida frente a “una maquinaria nacional y extranjera sin precedentes”, en referencia a la influencia política del expresidente estadounidense Donald Trump durante la campaña.
La autocrítica hacia adentro del peronismo bonaerense
Los intendentes reconocieron dificultades para ampliar la base electoral y para integrar a sectores del propio peronismo que optaron por competir por fuera de Unión por la Patria. Las listas encabezadas por Fernando Gray, Alberto Samid y Santiago Cúneo obtuvieron en conjunto más de 300.000 votos, aunque ninguna alcanzó el piso para obtener representación legislativa.
“Debemos revisar con humildad y seriedad las dificultades que tuvimos para ampliar nuestra base y para integrar a compañeros que finalmente compitieron en listas alternativas”, expresaron.
El objetivo 2027 y la construcción de un frente más amplio
Los jefes comunales valoraron los más de 3,6 millones de votos obtenidos por Fuerza Patria en la Provincia como un punto de partida para proyectar una estrategia nacional. En ese sentido, plantearon la necesidad de “salir a conversar” con otros sectores políticos y sociales que se opongan al modelo impulsado por el Gobierno nacional.
“No alcanza con la Provincia de Buenos Aires, no alcanza con el peronismo, no alcanza con resistir u oponerse”, expresaron en el comunicado.
Sostuvieron que el desafío es elaborar “una propuesta democrática, federal y popular” que presente una alternativa sólida frente al modelo económico y político que, según señalaron, impulsa el eje Milei-Trump.
