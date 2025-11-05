Crece la cantidad de hogares en zonas inundables y cae la cobertura de gas en 2025

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre indicadores de condiciones de vida expuso un cambio significativo en el acceso a servicios básicos y en la localización de los hogares dentro de los principales aglomerados urbanos del país. Durante el primer semestre de 2025, se registró un aumento sostenido de familias que habitan en zonas inundables, junto con una caída en la cobertura del servicio de gas por red.

Hogares en zonas inundables: una tendencia que se profundiza

Según el organismo, alrededor de 3,2 millones de personas residentes en los 31 aglomerados relevados vivieron en zonas inundables durante el primer semestre del año. El índice pasó del 9,1% en el mismo período de 2024 al 10,7% en 2025.

Este crecimiento se consolidó en los últimos doce meses y revela una mayor exposición de los hogares a riesgos ambientales y climáticos, especialmente en áreas periféricas de las grandes ciudades.

Acceso a servicios públicos: más de la mitad sin cobertura plena

El informe también mostró que el 51,6% de la población no accede a al menos un servicio público esencial, el nivel más alto desde 2022. La variación está asociada principalmente a la caída en el acceso al gas de red, que alcanzó al 39,2% de la población.

Gas de red

Caída significativa en la cobertura.

Es el servicio con mayor retroceso en el semestre.

Cloacas

Leve mejora: la falta de acceso bajó a 30,6%.

Agua corriente

Se mantuvo cerca de su máximo: 89,4% de cobertura.

El deterioro en el acceso al gas se transformó en el principal factor que explica el aumento del porcentaje de hogares con déficit en servicios básicos.

Condiciones de habitabilidad: mejora en hacinamiento y saneamiento

Pese a los retrocesos, el informe también mostró indicadores positivos. La cantidad de personas en condiciones de hacinamiento crítico —más de tres personas por cuarto— descendió del 4,2% al 3,4%.

Además las personas con saneamiento adecuado crecieron del 84,6% al 85,5% y el porcentaje de hogares con baño con descarga de agua pasó del 91,4% al 92,4%.

Cobertura de salud: leve retroceso en el sistema privado

El acceso a medicina privada (obra social, mutual o prepaga) cayó de 67,1% a 66,5%. Paralelamente, aumentó la proporción de personas que dependen exclusivamente del sistema público: del 32,8% al 33,3%.

Los datos reflejan una presión creciente sobre el sistema sanitario estatal, en un contexto donde más hogares reducen gastos y ajustan consumos ante el incremento de costos.