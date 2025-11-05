Milei apura el Congreso: extraordinarias y temario confirmado

El Gobierno prepara sesiones extraordinarias en el Congreso para antes de fin de año. La apuesta política es clara y el calendario será decisivo.

Legislativas05 de noviembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Extraordinarias
Tensión en el Congreso: se viene un diciembre caliente

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre. El objetivo es debatir una agenda legislativa intensa, que incluye el Presupuesto 2026 y tres proyectos de reforma: laboral, tributaria y penal. La decisión se oficializará en los próximos días.

CGTEstalló la interna: la CGT frenó el plan de Barrionuevo

La intención es que el tratamiento se realice con la nueva composición del Congreso, luego del recambio legislativo. La Libertad Avanza (LLA) tendrá alrededor de 96 diputados y 20 senadores, aunque ese número podría ampliarse si se consolidan alianzas con bloques provinciales y sectores afines. A esto se suman los socios estratégicos: el PRO y parte de la Unión Cívica Radical.

El Presupuesto 2026 ya obtuvo dictamen

El proyecto de Presupuesto 2026 logró dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. El oficialismo consiguió la mayoría gracias al voto doble de su presidente, el diputado de LLA Bertie Benegas Lynch, quien desempató la votación. Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo y otros bloques, como Encuentro Federal, MID y Democracia para Siempre, acercaron alternativas propias.

Presupuesto Diputados

El texto oficial proyecta un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar a diciembre de 2026. También prevé aumentos del 10,6% en exportaciones y 11% en importaciones.

Negociaciones y estrategia en Diputados

Con el cambio legislativo, LLA y sus aliados podrían alcanzar alrededor de 115 diputados. A ese bloque se suman siete legisladores de Innovación Federal, dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro. Con ese esquema, el oficialismo necesitaría el respaldo de al menos tres diputados adicionales para aprobar el Presupuesto en el recinto.

La decisión de postergar la votación para después del 10 de diciembre responde a una estrategia de negociación con gobernadores y bloques provinciales para introducir modificaciones y asegurar apoyos.

El rol del PRO y la UCR

La comisión contó con participación activa de dirigentes del PRO y la UCR. El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo presente y comenzó a sondear consensos para la instancia de votación en el recinto.

La vocería de Adorni y la señal interna

Manuel Adorni, que asumió como jefe de Gabinete, había anticipado el llamado a extraordinarias. Además, confirmó que continuará como vocero presidencial, aunque con un esquema más flexible y sin conferencias diarias.

JMileiMilei viaja a EE.UU. para un foro con Trump, Messi y Will Smith

Consultado por las versiones de cambios internos, Adorni negó reestructuraciones en el gabinete, salvo las derivadas de las designaciones de Patricia Bullrich y Luis Petri en el Congreso. También respondió a las críticas de Mauricio Macri con una frase breve: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”, lo que reflejó la tensión política entre La Libertad Avanza y el PRO.

¿Cuál debería ser la principal prioridad del Gobierno ahora?

Bajar la inflación

Generar empleo

Mejorar la seguridad

Aumentar salarios y jubilaciones

Te puede interesar
Populares
Pablo Barrena, intendente de Lobería

Lobería votó con bronca: señales de fin de ciclo para Pablo Barrena

Pamela Orellana
Política04 de noviembre de 2025

La fuerza política del intendente sufrió un duro revés electoral en octubre, reflejando el descontento vecinal con una gestión cuestionada por calles intransitables, luminarias en mal estado, abandono de espacios públicos, bajos salarios municipales y deficiencias en el hospital local.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado