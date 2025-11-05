Milei apura el Congreso: extraordinarias y temario confirmado
El Gobierno prepara sesiones extraordinarias en el Congreso para antes de fin de año. La apuesta política es clara y el calendario será decisivo.Legislativas05 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre. El objetivo es debatir una agenda legislativa intensa, que incluye el Presupuesto 2026 y tres proyectos de reforma: laboral, tributaria y penal. La decisión se oficializará en los próximos días.
La intención es que el tratamiento se realice con la nueva composición del Congreso, luego del recambio legislativo. La Libertad Avanza (LLA) tendrá alrededor de 96 diputados y 20 senadores, aunque ese número podría ampliarse si se consolidan alianzas con bloques provinciales y sectores afines. A esto se suman los socios estratégicos: el PRO y parte de la Unión Cívica Radical.
El Presupuesto 2026 ya obtuvo dictamen
El proyecto de Presupuesto 2026 logró dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. El oficialismo consiguió la mayoría gracias al voto doble de su presidente, el diputado de LLA Bertie Benegas Lynch, quien desempató la votación. Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo y otros bloques, como Encuentro Federal, MID y Democracia para Siempre, acercaron alternativas propias.
El texto oficial proyecta un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar a diciembre de 2026. También prevé aumentos del 10,6% en exportaciones y 11% en importaciones.
Negociaciones y estrategia en Diputados
Con el cambio legislativo, LLA y sus aliados podrían alcanzar alrededor de 115 diputados. A ese bloque se suman siete legisladores de Innovación Federal, dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro. Con ese esquema, el oficialismo necesitaría el respaldo de al menos tres diputados adicionales para aprobar el Presupuesto en el recinto.
La decisión de postergar la votación para después del 10 de diciembre responde a una estrategia de negociación con gobernadores y bloques provinciales para introducir modificaciones y asegurar apoyos.
El rol del PRO y la UCR
La comisión contó con participación activa de dirigentes del PRO y la UCR. El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo presente y comenzó a sondear consensos para la instancia de votación en el recinto.
La vocería de Adorni y la señal interna
Manuel Adorni, que asumió como jefe de Gabinete, había anticipado el llamado a extraordinarias. Además, confirmó que continuará como vocero presidencial, aunque con un esquema más flexible y sin conferencias diarias.
Consultado por las versiones de cambios internos, Adorni negó reestructuraciones en el gabinete, salvo las derivadas de las designaciones de Patricia Bullrich y Luis Petri en el Congreso. También respondió a las críticas de Mauricio Macri con una frase breve: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”, lo que reflejó la tensión política entre La Libertad Avanza y el PRO.
