Estalló la interna: la CGT frenó el plan de Barrionuevo

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió su nuevo esquema de conducción para los próximos cuatro años y optó nuevamente por un triunvirato, desechando la propuesta de Luis Barrionuevo que buscaba instalar un mando único. La votación se realizó en el estadio de Obras Sanitarias, con más del 90% de los congresales presentes.

La definición llega en un contexto de alta tensión política y sindical, marcado por la intención del gobierno de Javier Milei de avanzar en una reforma laboral. La posición y cohesión de la cúpula de la CGT serán decisivas en esa discusión.

Los nombres que integrarán el nuevo liderazgo

Tras intensas negociaciones, quedó encaminada una conducción formada por Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros). Argüello representa una continuidad para el sector de Hugo Moyano, uno de los actores con mayor peso histórico dentro de la central obrera.

En los días previos, también habían sonado los nombres de Maia Volcovinsky (Judiciales) y Marina Jaureguiberri (Docentes Privados), pero finalmente no fueron incluidos en la conducción tripartita.

La pulseada de Barrionuevo

Luis Barrionuevo había propuesto prorrogar por seis meses la conducción actual, sosteniendo que un liderazgo único había fortalecido a la CGT en la negociación política. La iniciativa contó inicialmente con el respaldo de Armando Cavalieri (Comercio) y Héctor Daer (Sanidad), aunque ambos terminaron retirando su apoyo.

La votación finalmente rechazó la moción de unicato por amplia mayoría. El sector de Barrionuevo, acompañado por Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad), se ausentó de una reunión previa en la sede de la UOCRA, lo que anticipó el quiebre del consenso.

El rol clave de la UOCRA y los gremios de peso

La reunión decisiva se dio la noche previa en la UOCRA, con la presencia de Gerardo Martínez, Cavalieri, Jerónimo, Sola, Daer, Hugo Moyano, José Luis Lingeri, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza). Allí se terminó de acordar el esquema que se ratificó en el Congreso.

Desde el sector que respaldó a Jerónimo señalan que el aporte de votos de Martínez fue determinante para sostener su lugar, pese a que el gremio del vidrio tiene menor cantidad de afiliados que otros sindicatos de peso.

Reclamo de representación femenina

Durante la sesión también se expresó malestar por la ausencia de mujeres en el triunvirato. Un grupo de sindicalistas entonó el canto: “No venimos por la foto, no servimos el café, queremos a las compañeras conducir la CGT”. El reclamo quedó expuesto de manera pública, aunque no se tradujo en cambios en la conducción.

Lo que se define en las próximas horas

Aún resta confirmar la distribución de cargos estratégicos dentro del consejo directivo. Entre los movimientos que se analizan se mencionan a Héctor Daer en la secretaría de Interior; Abel Furlán (UOM) en Gremial; Horacio Arreceygor (SATSAID) en Prensa; y Omar Plaini (Canillitas) en Finanzas.

El Congreso pasó a cuarto intermedio para definir la lista final. La incógnita principal es si Barrionuevo y los sindicatos aliados aceptarán los lugares que les sean ofrecidos o avanzarán hacia una ruptura.