Milei se ilusionó con cantar en River y todo era un invento
Javier Milei creyó que AC/DC lo invitaba a River y lo festejó en redes. Pero era una fake y tuvo que borrar su reacción. El episodio explotó en Twitter.Argentina05 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Javier Milei había pasado el día entre reuniones protocolares con nuevos embajadores europeos. Sonrisas, saludos y formalidades. Solo un momento lo había sacado de ese aire diplomático: un abrazo efusivo con Pete Lamelas, representante cercano a Donald Trump.
Ya entrada la tarde, tomó el celular y comenzó el habitual recorrido por redes sociales. Allí se encontró con una publicación que cambiaría por unos minutos el tono de su jornada. El usuario “Gorras del Cielo” compartía lo que parecía ser una captura de una nota de Clarín, donde se anunciaba que AC/DC había invitado al presidente a subir al escenario en su show previsto en River para el 23 de marzo.
La publicación que encendió la euforia
El mensaje decía: “Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck”. Milei no tardó en reaccionar. Respondió con un entusiasta “VAAAAAAMOOOOO”, celebrando lo que interpretó como un reconocimiento internacional a su costado rockero, que ya había mostrado en el Movistar Arena durante la campaña.
Para el presidente, la idea de formar parte del show de la banda británico-australiana llegaba en un momento estratégico: estaba a horas de viajar a Palm Beach para participar de la cumbre conservadora CPAC, donde suele apelar a gestos performáticos, como la motosierra con la que irrumpió en el escenario el año anterior.
El detalle que arruinó la celebración
La invitación, sin embargo, no había llegado de la banda ni de productores del recital. La captura que circulaba era falsa y no correspondía a una nota real. Alguno de sus colaboradores se ocupó de advertírselo rápidamente. La ilusión duró poco.
El tuit presidencial fue eliminado sin comentarios posteriores y sin nuevas aclaraciones. La supuesta participación de Milei junto a Brian Johnson y compañía quedó descartada. La mítica banda no había extendido ninguna invitación.
Reacciones y lo que viene en la agenda musical
El episodio generó repercusión en redes sociales, donde usuarios ironizaron sobre lo ocurrido. No es la primera vez que el presidente comparte contenido no verificado que luego debe borrar.
De todos modos, la agenda musical en Argentina promete un 2025 cargado de visitas internacionales. Chayanne, Ricardo Arjona y Ricardo Montaner figuran entre los artistas confirmados para los próximos meses. Por ahora, no hay señales de invitaciones presidenciales en esos escenarios.
Alarmante informe: aumenta la inseguridad alimentaria entre los trabajadores
Un nuevo informe de la UCA muestra que la inseguridad alimentaria ya no afecta solo a los sectores más pobres, sino también a empleados registrados con bajos ingresos.
Jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH: cuándo cobran en noviembre
El organismo publicó el calendario de pagos para jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales, que comenzará el lunes 10 de noviembre.
Golpe a los ambientalistas: la Justicia habilitó la licitación de la Hidrovía
La Justicia rechazó una cautelar de ONG y habilitó la audiencia pública por la Hidrovía Paraná, clave para el comercio exterior argentino. Todos los detalles.
La CGT advierte acciones si Milei avanza con su reforma
El Gobierno busca avanzar con cambios estructurales en el mundo del trabajo, mientras la central obrera afina su estrategia de resistencia silenciosa.
Las urnas en Chivilcoy marcaron otro revés para Guillermo Britos y crecen los reclamos vecinales
El oficialismo acumula críticas por problemas con la recolección de residuos, calles intransitables, obras inconclusas y luminarias que ponen en riesgo a la comunidad. Las denuncias de “abandono generalizado” y los resultados electorales confirman el ocaso del britismo.
Lobería votó con bronca: señales de fin de ciclo para Pablo Barrena
La fuerza política del intendente sufrió un duro revés electoral en octubre, reflejando el descontento vecinal con una gestión cuestionada por calles intransitables, luminarias en mal estado, abandono de espacios públicos, bajos salarios municipales y deficiencias en el hospital local.
Crisis en IOMA: qué dice la denuncia penal contra Kicillof y el titular de la obra social
La presentación judicial fue realizada por un concejal de La Libertad Avanza, que apuntó contra el gobernador y Homero Giles por presuntas irregularidades en la obra social bonaerense.