Milei se ilusionó con cantar en River y todo era un invento

Javier Milei creyó que AC/DC lo invitaba a River y lo festejó en redes. Pero era una fake y tuvo que borrar su reacción. El episodio explotó en Twitter.

La ilusión rockera en medio de una jornada oficial

Javier Milei había pasado el día entre reuniones protocolares con nuevos embajadores europeos. Sonrisas, saludos y formalidades. Solo un momento lo había sacado de ese aire diplomático: un abrazo efusivo con Pete Lamelas, representante cercano a Donald Trump.

Ya entrada la tarde, tomó el celular y comenzó el habitual recorrido por redes sociales. Allí se encontró con una publicación que cambiaría por unos minutos el tono de su jornada. El usuario “Gorras del Cielo” compartía lo que parecía ser una captura de una nota de Clarín, donde se anunciaba que AC/DC había invitado al presidente a subir al escenario en su show previsto en River para el 23 de marzo.

La publicación que encendió la euforia

El mensaje decía: “Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck”. Milei no tardó en reaccionar. Respondió con un entusiasta “VAAAAAAMOOOOO”, celebrando lo que interpretó como un reconocimiento internacional a su costado rockero, que ya había mostrado en el Movistar Arena durante la campaña.

Javier Milei acdc

Para el presidente, la idea de formar parte del show de la banda británico-australiana llegaba en un momento estratégico: estaba a horas de viajar a Palm Beach para participar de la cumbre conservadora CPAC, donde suele apelar a gestos performáticos, como la motosierra con la que irrumpió en el escenario el año anterior.

El detalle que arruinó la celebración

La invitación, sin embargo, no había llegado de la banda ni de productores del recital. La captura que circulaba era falsa y no correspondía a una nota real. Alguno de sus colaboradores se ocupó de advertírselo rápidamente. La ilusión duró poco.

El tuit presidencial fue eliminado sin comentarios posteriores y sin nuevas aclaraciones. La supuesta participación de Milei junto a Brian Johnson y compañía quedó descartada. La mítica banda no había extendido ninguna invitación.

Reacciones y lo que viene en la agenda musical

El episodio generó repercusión en redes sociales, donde usuarios ironizaron sobre lo ocurrido. No es la primera vez que el presidente comparte contenido no verificado que luego debe borrar.

De todos modos, la agenda musical en Argentina promete un 2025 cargado de visitas internacionales. Chayanne, Ricardo Arjona y Ricardo Montaner figuran entre los artistas confirmados para los próximos meses. Por ahora, no hay señales de invitaciones presidenciales en esos escenarios.

